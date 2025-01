Trump kiteszi a transzneműeket a seregből

Donald Trump elnök 2025. január 27-én két új végrehajtási rendeletet írt alá, amelyek alapvetően átalakítják az amerikai hadsereg működését. Az egyik rendelet megtiltja a transznemű személyek szolgálatát a hadseregben, hivatkozva a mentális és fizikai felkészültség követelményeire.

Az Egyesült Államok katonaságát érintő rendeleteket írt alá Trump

(Fotó: AFP)

A dokumentum hangsúlyozza a katonaság egységességét és összetartásának fontosságát, és kijelenti, hogy a transznemű személyek nemváltó kezelésének időigényessége és a kapcsolódó gyógyszerek használata nem kompatibilis a katonai szolgálat követelményeivel.

A Fehér Ház becslése szerint mintegy tizenötezer transznemű katona szolgálhat jelenleg.

A másik rendelet az érzékenyítő programok megszüntetésére irányul a hadseregben. A dokumentum az érzékenyítési gyakorlatokat támadásnak nevezi a katonaság ellen, amely alacsony morált és a második világháború óta a legalacsonyabb toborzási számokat eredményezte. A rendelet tiltja a faji vagy nemi alapon történő diszkriminációt, és felülvizsgálatot rendel el az amerikai katonai akadémiák tanterveiben.

Az aláírt rendeletek végrehajtása Pete Hegseth védelmi miniszter dolga lesz.

Hegseth szenátusi megerősítését szoros szavazással, és az alelnök támogatásával fogadták el. A védelmi miniszter feladata lesz továbbá a hadseregben használt fürdőszobák és alvóhelyek használatának szabályozása, valamint a hadsereg orvosi és mentális követelményeinek felülvizsgálata, mindezt annak tükrében, hogy két nemet ismer el a hadsereg.

Trump elnök már korábban is kritizálta a woke-generálisokat és a hadseregben folyó érzékenyítő programokat. Az új rendeletek kivitelezése a választási ígéretek közt is szerepelt. Az elnök a világ legerősebb hadseregének létrehozását tűzte ki célul. A sereg jelenleg a tömeges illegális bevándorlók kiutasításában és a déli határ védelmében is részt vesz.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)