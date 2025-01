Trump: Többet dolgoztunk négy nap alatt, mint mások négy év alatt + videó

Trump első körben visszavonta a leköszönt Joe Biden elnök 78 intézkedését, megszüntette a párizsi klímaegyezményben való amerikai részvételt, de asztalára került a kormányzati szabadság védelme és a szólásszabadsággal kapcsolatos intézkedések is, valamint a szövetségi alkalmazási stop.

Trump migrációs és klímapolitikai döntései azt célozták, hogy tudatosítsa, amit már korábban is ígért: „Amerika az első!” Azóta már megkezdődött az illegális bevándorlók kitoloncolása is, de tettek lépéseket azért is, hogy milyen esetekben ítéljenek bárkit halálbüntetésre.