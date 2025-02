Orbán Viktor az új transzatlanti rend megkerülhetetlen alakja

Donald Trump mindig is csodálatát fejezte ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök iránt, aki 15 éve van hatalmon – így kezdte a baloldali bolgár Trud hasábjain megjelent cikkét Veszelin Kirov Párizsban élő bolgár publicista.

Orbán Viktor miniszterelnök (B) és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Hozzátette: Trump visszatérése Orbán Viktor európai pozícióját is erősíti, és egyúttal olyan vezető marad, akinek befolyása „messze túlmutat Magyarország határain”.

A szerző megemlítette azt is, hogy a republikánus elnök visszatérése új lendületet hozhat azoknak az európai vezetőknek, akik elkötelezettek „a nemzetek szuverenitása és a kulturális identitások tisztelete iránt Európában”.

Budapesten, Pozsonyban és Rómában ebben a győzelemben látják a lehetőséget a kontinens politikai egyensúlyának helyreállítására

– írta.

A bolgár jogász emlékeztetett, azzal, hogy Orbán Viktor aktívan támogatta Trump elnökválasztási kampányát, megerősítette híd szerepét Európa és Washington között.

Orbán Viktor egyesítette az európai víziót

Veszelin Kirov szerint Orbán Viktor politikai döntéseivel egy olyan Európa vízióját egyesítette, amelyben „az államok megőrzik teljes szuverenitásukat, és ahol a nemzeti érdekek fontosabbak, mint a külső beavatkozások”. A miniszterelnökre „az európai konzervativizmus vezéralakjaként” hivatkozik, mondván a meghatározta a demokratikus konzervativizmuson alapuló új politikai doktrína körvonalait. Ebben a modellben a népakarat áll a hatalom középpontjában, és megkérdőjelezi a nemzetek feletti intézmények túlzott korlátozásait. Noha a víziót temérdek kritika érte, „egyre nagyobb visszhangra talált számos európai országban és azon kívül is” – írta Veszelin Kirov.

A publicista rámutatott, hogy a bírálatokkal szemben Orbán Viktor nem a jogállamiságot utasítja el, hanem azt a szemléletet védi, amelyben az intézmények a népakarat szolgálatában maradnak, anélkül, hogy a nemzeti valóságtól elszakadt programokat erőltetnének.

Reformjai Magyarország kulturális identitásának védelmét, a politikai stabilitás biztosítását, a gazdaság megerősítését célozzák a globális kihívások közepette

– emelte ki.

Emlékeztetett arra is, Orbán Viktor közreműködésével a Visegrádi Együttműködés (V4) is erősebbé vált, lehetővé téve tagállamainak, hogy erőteljesebben álljanak ki érdekeikért a brüsszeli döntésekkel szemben. Veszelin Kirov nem hunyt szemet afelett, hogy a V4 országok számos politikai változáson mentek keresztül, ugyanakkor a magyar miniszterelnök továbbra is komoly befolyással bír, különösen a szuverenista erők körében.

Magyarország 2024 második felében az Európai Unió Tanácsának elnöksége alatt bizonyította, hogy képes összefogni és befolyásolni az európai vitákat

– idézte fel a magyar soros elnökséget a bolgár szerző. A sikerek között említette, hogy Bulgária és Románia a schengeni övezet teljes jogú tagjaivá váltak, amely szerinte Orbán Viktor közvetítése nélkül nem valósult volna meg. Az ukrajnai háború nyomán viszont még temérdek kihívás áll Európa előtt; Veszelin Kirov abban bízik, hogy a második Trump-adminisztráció segítségével történhet előrelépés a konfliktus lezárása érdekében. Kiemelte, a magyar miniszterelnök a háború első napjától kezdve a diplomáciai úton, nem pedig a fegyverek útján történő lezárást javasolja.

A bolgár szerző szerint Orbán Viktor az új globális egyensúly egyik kulcsszereplője lehet.

Stratégiai pozíciója, következetes politikai látásmódja és tapasztalata nélkülözhetetlen vezetőjévé teszik azok számára, akik a nemzeti identitást tisztelő szuverén Európára törekednek – írta. Veszelin Kirov végül azt emelte ki, „a Nyugat politikai jövőjét minden bizonnyal Orbán helye fogja meghatározni az új transzatlanti dinamikában. Nem kizárt, hogy Trump egyáltalán nem hajlandó beszélni az EU vezető testületeivel, és de facto Orbán jelenlétével helyettesíti őket diplomáciájában”.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Patrióták Európáért pártcsalád csúcstalálkozóján Madridban 2025. február 8-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)