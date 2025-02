Trump elárulta, mit tervez Putyinnal

Az elnök megerősítette, hogy Kanadával és Mexikóval szemben életbe lép szombattól a korábban kilátásba helyezett általános vámteher, ugyanakkor hozzátette, hogy a Kanadából érkező kőolajszállítmányokra a vám mértéke 10 százalékos lesz.

A vámok indokaként a két ország elégtelen határőrizetét említette, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy gazdasági megfontolások is állnak a háttérben, mert mind Kanadával, mind Mexikóval szemben komoly amerikai külkereskedelmi mérleghiány áll fenn. Hozzátette, hogy Kínára is kivetik a tervezett pótlólagos 10 százalékos vámot.

Donald Trump arra az újságírói kérdésre, hogy tervez-e vámot az Európai Unióval szemben, úgy fogalmazott, hogy „teljes mértékben”.

Az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatban azt mondta, hogy erről az Egyesült Államok komoly egyeztetéseket folytat Oroszországgal.

Az elnök ugyanakkor kijelentette, hogy közvetlenül egyelőre nem beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, de tervezi.

A Fehér Ház szóvivője korábban a vámokkal kapcsolatban napi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a határvédelem elégtelensége, az Egyesült Államokkal szomszédos országokból nagy számban érkező illegális bevándorló miatt a Kanadából és Mexikóból érkező árukat február 1-jétől, azaz szombattól 25 százalékos vám terheli. Karoline Leavitt közölte, hogy a kínai árukat terhelő pótlólagos vám mértéke 10 százalékos lesz, aminek indokaként a kelet-ázsiai országból származó kábítószer, a fentanil előállítása elleni elégtelen kínai hatósági fellépést említette.

A szóvivő egyben óvott attól, hogy Kanada válaszlépéseket fontolgasson, és úgy fogalmazott, hogy ehelyett azt javasolják Justin Trudeau kanadai miniszterelnöknek, hogy egyeztessen Donald Trump amerikai elnökkel.

Kanada kőolaj-kitermelésének több mint 90 százalékát az Egyesült Államoknak értékesíti, ahova 2025 első hetében, az amerikai szövetségi adminisztráció hivatalos adatai szerint napi 4,42 millió hordó nyers kőolajat szállított az energiahordozóból.

Az Egyesült Államok jelentős kőolaj-kitermelő, ugyanakkor egyben importőr is, és napi átlagban mintegy 6,5 millió hordó nyers kőolajat vásárol külföldről.

A vámok bevezetéséről szóló pénteki bejelentést követően az amerikai meghatározó tőzsdeindex, a New York-i Dow Jones negatív irányba mozdult és a hét utolsó napját 0,75 százalékos csökkenés után 44 544 ponton fejezte be.

