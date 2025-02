Trump levélben üzent Vucsicsnak

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke levélben köszöntötte Alekszandar Vucsics szerb köztársasági elnököt Szerbia nemzeti ünnepe alkalmából. Üzenetében elismerően szólt az Egyesült Államok és Szerbia közötti partnerségről, amelyet a jövőben még szorosabbra kíván fűzni.

Alekszandar Vucsics szerb köztársasági elnök (Fotó: AFP)

Gratulálok Önnek és a szerb népnek a nemzeti ünnep alkalmából. Nagyra értékelem a két ország közötti együttműködést, és várom, hogy tovább erősítsük a kapcsolatainkat

– írta Trump.

Az Egyesült Államok és Szerbia kapcsolata az elmúlt években változatos utat járt be, de Trump korábbi elnöksége alatt is törekedtek a felek a párbeszéd erősítésére. Trump és Vucsics korábban is jó kapcsolatot ápolt, különösen a Washingtonban aláírt 2020-as gazdasági megállapodás idején, amely célja a Balkán stabilitásának előmozdítása volt.

Trump levelében hangsúlyozta: továbbra is fontosnak tartja Szerbia szerepét a régióban, és bízik benne, hogy a két ország közötti partnerség új lehetőségeket teremt mindkét fél számára.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)