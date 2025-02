„Orbán Viktor felismerte, a háborúban nincs győztes”

Jeffrey Sachs az interjú elején arról beszélt, hogyan találkozott Orbán Viktorral 1989-ben. – Ez a fiatal srác éppen politikai pártot alapított, és felhívott, majd leültünk a bostoni hátsó kertemben néhány órára beszélgetni. Azt gondoltam, oké, ez a fickó lesz a miniszterelnök a következő 36 év nagy részében. Nagyon lenyűgöző volt már akkor is – mesélte Sachs Tucker Carlsonnak.

Jeffrey Sachs interjút adott Tucker Carlsonnak (Fotó: Xinhua via AFP)

Azt a víziót mutatta, hogy egy nagyszerű ország lesz Magyarország azok után, hogy az azt megelőző 45 évben visszafogták. Azt mondta, segíteni fog, hogy utat mutasson, ez volt akkoriban a fiatal demokraták elképzelése. Ő még gyerek volt, és mi mindannyian gyerekek voltunk akkoriban. Látszott rajta az energia, a jövőkép, az előrelátás. Mindez be is igazolódott

– tette hozzá a professzor.

Rossz döntés okozta az orosz–ukrán háborút

Ezt követően az orosz–ukrán háború kapcsán arról beszélt, hogy az az Egyesült Államok 1994-es nagyon rossz ötletének eredménye – az elképzelés, hogy a NATO-t végtelenségig lehet bővíteni keleti irányban. Emellett az Egyesült Államok folyamatosan Oroszország határaihoz telepítette az aktuálisan legújabb fegyverrendszerét, rakétáit, mire válaszul Putyin többször leszögezte, hogy ennek nem lesz jó vége. Felidézte, hogy Ukrajna akkor még viszonylag biztonságban volt, mert 2010-ben olyan elnököt választottak, aki nem akarta, hogy az ország a NATO tagja legyen, amit egyébként a közvélemény sem akart.

Mert tudták, hogy ez nagyon veszélyes. Az elnök neve Viktor Janukovics volt. Az amerikaiak nem szeretik a semlegességet, de Janukovics megpróbált semleges lenni a két oldal között, és az Egyesült Államok elég szerencsétlen szerepet játszott 2014. február 22-én ennek erőszakos megdöntésében. Személyesen. És ekkor kezdődött a háború

– magyarázta az interjúban Jeffrey Sachs, aki szerint Európában senkivel sem sikerült megértetnie, hogy ebben a háborúban nincs győztes, ellenben Orbán Viktor maga is tudta ezt – egyedüliként. – Ő ezt az első naptól kezdve teljesen világosan látta. Most már mások is elkezdik. De az európaiak a mai napig nem tudják felfogni, mert annyira mélyen benne vannak valamiben, aminek semmi értelme.

Tucker Carlson húsbavágó kérdése

Sachs szerint 1990-ben megvolt az esély a globális békére, hiszen nagyon távolra került egy esetleges nukleáris háború kezdete, mert a hidegháború véget ért. Tucker Carlson egy másik kérdésére kitért rá, hogy egy sikeres amerikai elnöknek az a fő feladata, hogy rátegye a lábát a fékre.

Ezt, ha megnézzük a történelmet, a jó elnökök tudják, mikor kell leállni. Eisenhower ilyen volt, Kennedy is ilyen volt. Reagan megértette ezt. Szóval a kérdés az, hogy tudunk-e tanulni a múltból, és az elnök tudja-e a féken tartani a lábát. Ha így tesz, akkor rendkívül sikeres kormányzása lesz. Azt hiszem, Trump megérti azt is, hogy nem szabad háborúzni, még Iránnal sem, mert ez a legrosszabb elképzelhető ötlet. Katasztrófa lenne. Megérti azt is, hogy egy háború Kínával teljes katasztrófa lenne

– emelte ki Sachs. – Az aranykor nem háború, hanem a csodálatos technológiába való befektetés, hogy működőképes egészségügyi ellátásunk, oktatási rendszerünk legyen. Jó lenne, ha az Egyesült Államokban akár csak egy kilométernyi gyorsvasút lenne, csak úgy mondom. Kína most fejezte be az ötvenezer kilométer hosszú gyorsvasútját. Nekünk még egy sincs. Még vonattal sem tudok megbízhatóan eljutni New Yorkból Washingtonba – fűzte hozzá a közgazdász professzor.

Jeffrey Sachs szerint Donald Trump megérti, mikor kell a fékre lépni (Fotó: AFP)

Jeffrey Sachs megjegyezte, Donald Trump képes elérni, amilyen célt kitűz maga elé. – Ha az elnök békét akar, meg fogja kapni. Ha megkapja a békét, higgyétek el, akkor minden mást is megkap, amit akar, például alacsony inflációt, rendes költségvetést, adópolitikáját. De ha háború lesz, senki semmit sem fog kapni, ez a lényeg – szögezte le Sachs. A professzor figyelmeztette a demokratákat, hogy a külpolitikájuk annyira rossz, hogy ez fogja őket megbuktatni. Biden nem hitt neki, végül valóban a külpolitika volt a veszte az adminisztrációnak.

A demokraták elvesztették a fejüket ebben, és annyira elszántak voltak Trump legyőzésére, hogy nem számított, hogy Biden miket mond összevissza

– idézte fel Jeffrey Sachs.

Borítókép: Tucker Carlson amerikai véleményvezér, Donald Trump egyik közeli szövetségese (Fotó: AFP)