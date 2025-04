Donald Trump durva videót osztott meg a húszikat ért támadásról

Ezek a húszik összegyűltek, hogy utasításokat kapjanak egy támadásra. Hoppá, ezek a húszik nem fognak támadni! Soha többé nem fogják elsüllyeszteni a hajóinkat!

– írta Truth Social oldalán megosztott bejegyzéséhez az Egyesült Államok elnöke.

Amint arról korábban beszámoltunk, Trump március közepén bejelentette, hogy az Egyesült Államok hadereje határozott és erőteljes katonai akciót indított a jemeni húszi lázadók ellen. Donald Trump bírálta elődje, Joe Biden gyengekezű politikáját és megfenyegette a lázadókat. A jemeni húszik régóta fosztogatják a jemeni vizeken utazó hajókat, és a gázai konfliktus kirobbanása óta többször lőttek ki rakétákat Izraelre.

Az elnök akkor kemény figyelmeztetést intézett a húszikhoz:

Az időtök lejárt, és a támadásaitoknak még ma véget kell érniük. Ha nem, akkor olyan pokol fog rátok szakadni, amilyet még soha nem láttatok!

Trump azóta többször is üzent a húsziknak és Iránnak is, hogy fejezzék be a teherhajók elleni támadásokat a Vörös-tengeren.

