Ferenc pápa halála után óriási tömeg lepte el a Vatikánt

Szerda délelőtt megnyitották a Szent Péter-bazilikát a hívek előtt, de a reggeli órákban már húszezren várakoztak, hogy bejussanak a szentélybe. Szerda este már nemcsak a tér közelében, hanem a Via Conciliazionén is tömött sorokban várakoztak, míg a Szent Péter tér tele volt a hívekkel, akiket a Szent Kapun keresztül engedtek a bazilikába. A rendkívüli érdeklődés miatt a székesegyházat nem zárták be éjfélkor, ahogyan azt korábban meghirdették, hanem reggel fél hatig nyitva tartották a kapukat. Voltak olyanok is, akik egész éjszaka sorban álltak, hogy búcsút vehessenek Ferenc pápától.

Emberek állnak sorban a Szent Péter téren, hogy a néhai Ferenc pápa előtt tisztelegjenek (Fotó: AFP)

Csütörtökön reggel hét órakor újra megnyitott a bazilika, ma is meghosszabbított nyitvatartásra lehet számítani. Pénteken azonban az esti órákban bezár a bazilika, hogy elkezdődhessenek az előkészületek a szombati temetésre. Több okból is rendkívül sokan vannak a Vatikánban. Az eredeti tervek szerint vasárnap lett volna Carlo Acutis szentté avatása. A szentté avatás időpontját törölte a Vatikán. Az új pápa rendelkezik majd az új dátum kijelöléséről.