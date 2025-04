Sorra érkeznek a zarándokok

Szerda reggel felravatalozták Ferenc pápát a Szent Péter-bazilikában. A pápa koporsóját reggel 9 órakor vitték át a Szent Márta-ház kápolnájából a Szent Péter-bazilikába, a temetési szertartásrendnek megfelelően. Kevin Joseph Farrell bíboros, camerlengo vezette az imádságot, ezután került sor az átszállításra.

Rengetegen róják le kegyeletüket Ferenc pápa ravatalánál

Fotó: AFP

A körmenet a Szent Márta téren és a Római vértanúk terén át halad, majd a Harangok boltívén keresztül érkezett a Szent Péter térre, végül pedig a bazilika központi kapuján át vitték be a koporsót a templomba.

A szertartás rendjét követve a konfesszió oltárnál a camerlengo igeliturgiát celebrált, majd ezt követően nyitották meg a bazilikát a hívek előtt, hogy leróhassák kegyeletüket a pápa ravatala előtt.

Az elkövetkező három napban egészen péntek estig fogadja a bazilika a híveket. Szerdán és csütörtökön reggel hét órától éjfélig, pénteken pedig este hét óráig róhatják le kegyeletüket az Örök Városba érkező zarándokok. Az ország legkülönbözőbb szegletéből érkeznek folyamatosan a hívek, hogy búcsút vegyenek a szentatyától.

Órákon keresztül tömött sorokban várakoznak a zarándokok a Szent Péter téren, illetve az oda vezető, XII. Piusz pápáról elnevezett téren.

Egy Dél-Olaszországból érkezett zarándok lapunknak elmondta, hogy látogatóba érkezett feleségével Rómába, itt érte őket a pápa halálának híre. Fontosnak tartották, hogy az első nap ide jöjjenek és leróják kegyeletüket. Úgy vélik, hogy az egész világ tiszteletét megérdemli a pápa, hiszen nagy ember, nagy pápa, nagy személyiség volt, rendkívüli értékekkel és tartással. Azt is elmondta, remélik, hogy lesz még egy hozzá hasonló pápa.

Ferenc pápa a fiatalok szívét is megérintette. Számos fiatal érkezett már a korai órákban, hogy minél előbb bejusson a pápai bazilikába. Úgy érzik, meghatározó személy volt Ferenc pápa az életükben, nem bánják, ha órákon keresztül sorba is kell állni, de szeretnének búcsút venni a szentatyától. Lapunknak két fiatal is nyilatkozott, az egyikük Szicíliából, másikuk Nápoly közeléből érkezett.

Elmondták, hogy azért jöttek a Szent Péter térre és állnak sorba, mert szeretnék leróni kegyeletüket a szentatya előtt, mivel nagyon tisztelik őt. Úgy fogalmaznak, bár még fiatalok, nem ismerték a korábbi egyházfőket, de úgy vélik, hogy

Ferenc pápa nagy pápa volt, a nép fia, és jóságos volt egész pápasága alatt.

A fővárosból is sokan érkeztek, hiszen szinte családtagjuknak érezték a katolikus egyházfőt. Olyanok is voltak, akik ateistának vallják magukat, de fontosnak tartják, hogy ott legyenek a ravatalnál. Egy római férfi úgy nyilatkozott, Ferenc pápa fontos személy volt az egész világ számára, fontos üzenete volt a világnak, nagyon értékelte a tanítását. Hozzáfűzte, hogy bár nem hisz az egyház intézményében, de hisz az egyes emberekben. Véleménye szerint Ferenc pápa egy fontos ember volt, ezért részéről nem áldozat, hogy sokat kell várnia, amíg leróhatja kegyeletét. Szerinte a legfontosabb üzenete a béke szorgalmazása volt.

Borítókép: Ferenc pápa koporsóját a Szent Péter-bazilikába vitték (Fotó: AFP)