Ferenc pápa legkülönlegesebb pillanatai

Ferenc pápa, avagy Papa Francesco pápasága alatt mindig is a szerénységre, társadalmi igazságosságra és reformokra helyezte a hangsúlyt. A katolikus egyház április 21-én elhunyt vezetője nemcsak vallási szempontból, hanem személyisége és életútja miatt is különleges nyomot hagyott a Vatikán történelmében. Élete tele volt meglepő és hihetetlen eseményekkel, emberekhez való jósága, szeretete mindenben megmutatkozott. Olyan különleges pillanatokra emlékezhetünk, amelyek Ferenc pápa életének igazi gyöngyszemei. Ezeket gyűjtötte össze cikkében a Bors.

Ferenc pápa különleges élete

Ferenc pápa igazi szeretettel és őszinteséggel közeledett az emberekhez, mindig közel akart lenni hozzájuk, soha nem tartott távolságot. Amikor megválasztották, ezt mondta:

Közületek való vagyok.

A szegénységben felnőtt, rendkívül szerény egyházfő sosem akarta elhatárolni magát a hívektől, és inkább a közlekedési eszközök egyszerű formáit választotta. Ha lehetősége adódott, nem autóval közlekedett, hanem inkább busszal, vonattal vagy gyalogosan. A médiát is megérintette szerénysége, amikor így nyilatkozott: „Mindig én vittem a táskámat, és ezután is tudom vinni.”

Ferenc pápa szószólója lett a némáknak, a hang nélkülieknek. A migránsválság idején látogatást tett menekülttáborokban, migránsokat fogadott a Vatikánban és imádkozott a Földközi-tengerben elhunytakért. Politikai szempontból is aktívan támogatta a békefolyamatokat, imádkozott a közel-keleti békéért mind a jeruzsálemi Nyugati Falnál, mind az izraeli falnál palesztin területeken.

A pápa legemlékezetesebb pillanatai

Alázatos természete révén olyan népszerűségnek örvendett, amilyennek előtte egyetlen pápa sem. Így élt és dolgozott, szeretettel és nyitottsággal mindenkivel, mindenekfelett. Az alábbiakban a Bors összeszedte legkülönlegesebb pillanatait, amelyek sokat elárulnak a pápa természetéről.

Lábcsókolás: 2019-ben Ferenc pápa egy drámai gesztust tett, amikor Dél-Szudán vezetőivel találkozott a béketárgyalások során, és megcsókolta a politikai vezetők lábát. Ez a szimbolikus cselekedet arra ösztönözte őket, hogy dolgozzanak a békéért a háború sújtotta országukban. A pápa csókja az elfogadás és az alázat szimbólumaként vonult be a történelembe.

Ferenc pápa mindenkit megdöbbentettm amikor lábat csókol Dél-Szudán vezetőinek (Fotó: AFP)

Szerény otthon: 1903 óta Ferenc pápa az első pápa, aki úgy döntött, nem költözik be az Apostoli Palotába. A szentatya a pápai lakosztály helyett abban a vendégházban kívánt maradni, ahol a konklávé kezdete óta lakott. A pápa szerint a szerény otthon alázatra és megértésre tanítja az embert, ezért elutasította a pápai lakosztályát.

Pápa-mobil: Ferenc pápa már a kezdetektől elutasította a hagyományos luxusautó használatát, az erősen páncélozott járművet, amelyet a pápa szállítására szoktak használni. Inkább egy nyitott autóval közlekedett, hogy közelebb lehessen az emberekhez, és személyes kapcsolatokat építhessen.

Lamborghini árverése: 2017-ben Ferenc pápa egy Lamborghini Huracán sportkocsit kapott ajándékba, amit azonnal jótékonysági aukcióra bocsátottak. A kocsi 815 000 eurót hozott, amelyet teljes egészében a szegények megsegítésére fordítottak.

Ferenc pápa jótékonysági célra fordította ajándékba kapott luxusautóját (Fotó: Notimex via AFP)

Titkos találkozó sátánista csoporttal: egy rejtélyes történet szerint Ferenc pápa titokban találkozott egy volt sátánista kultusz tagjával, aki megtért és hívő keresztény lett. A találkozóról keveset tudunk, de a történet azt sugallja, hogy a pápa mindenkivel hajlandó találkozni, függetlenül a múltjától.

A lábmosás hagyománya: minden nagycsütörtökön Ferenc pápa következetesen megtartotta a hagyományos lábmosás szertartását, ám nem a megszokott módon: nem csupán férfiaknak, hanem női híveknek, muszlimoknak, sőt börtönlakóknak is elvégezte ezt a szimbolikus cselekedetet. Ezzel a döntéssel a pápa a vallási és társadalmi határokon túlra nyújtott kezet, és olyan személyeknek is kifejezte tiszteletét, akik sokszor az egyház vagy a társadalom perifériáján élnek. Az ő befogadó hozzáállása nemcsak a szeretet, hanem az egyenlőség és a megbecsülés üzenetét is közvetítette, rávilágítva arra, hogy a keresztény értékek minden ember számára szólnak, függetlenül háttértől vagy státustól.

Ferenc pápa életútja tehát valóban példaértékű volt, és öröksége nem csupán vallási tanításokban, hanem az emberekhez való közeledésben, a társadalmi igazságosság mellett való elköteleződésben és a szeretet kifejezésében is megnyilvánult. A világ most búcsúzik tőle, de az őszinte alázat, a szegények iránti elköteleződés és a békére való törekvés örökre a Vatikán és a világ történelmének része marad.

