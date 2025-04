Donald Trumpot 2024 novemberében másodszor választották meg az Egyesült Államok elnökének. 2025. január 20-i beiktatási beszédében a józan ész forradalmát sürgette, amely visszaállítja az amerikaiak hitét és bizalmát a kormányzásban, valamint kijelentette azt is, hogy Amerika aranykora most kezdődik.

Donald Trump második elnökségének első 100 napját ünnepelte Michiganben (Fotó: AFP)

Az elnök lépései egyértelműen jelezték: Trump eltökélt szándéka, hogy azonnal érvényesítse az Amerika az első programját.

Trump: Még csak most kezdünk

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke Michiganben tartotta meg elnöksége első száz napjának értékelő beszédét.

Még csak most kezdtük, még nem láttatok semmit

– mondta Trump kedden a detroiti külvárosban összegyűlt tömegnek.

Trump az első száz napjáról szóló interjúban kiemelte kormányának bevándorláspolitikáját, és igyekezett megnyugtatni a gazdaság miatt aggódó amerikaiakat. Elismerte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök esetleg „megpróbálja kijátszani” az ukrajnai béketárgyalásokon, és többször is bírálta elődjét, Joe Bident. Az Ovális Irodában az ABC News műsorvezetőjével, Terry Morannal folytatott beszélgetés során Trump pozitívan nyilatkozott kormányának néhány tagjáról is, köztük Pete Hegseth védelmi miniszterről és Elon Muskról, aki a kormányzati hatékonysági minisztériumot vezeti.

Donald Trump, a rekordok elnöke

Trump elnök történelmet írt első száznapos hivatali ideje alatt, megdöntve Franklin Delano Roosevelt korábbi elnök rekordját az ugyanebben az időszakban kiadott végrehajtási rendeletek számát illetően. Donald Trump elnök több mint 135 végrehajtási rendeletet írt alá első 100 napja alatt. Ez több, mint az első hivatali időszakának első 100 napjában aláírt 33, és több, mint a Roosevelt által ugyanebben az időszakban aláírt 99 rendelet.

Szakértők szerint a Trump-kormány azért tudott ilyen gyorsan, ilyen sok végrehajtási rendeletet alkotni, mert négy év állt rendelkezésére a felkészülésre és az adminisztratív prioritások megtervezésére.

A Trump-kormány már régóta gondolkodott azon, hogy mely kérdéseket szeretné célba venni a végrehajtási rendeletekben, és hogy ezek közül sok az első ciklusában felmerült akadályok lebontására irányul. Ide tartoznak azok a végrehajtási rendeletek is, amelyek enyhítik a szövetségi alkalmazottak elbocsátásának korlátozásait. Donald Trump rendeletei már az első hetekben jelentős változásokat hoztak.

Az elnök első nyolc végrehajtói intézkedése között volt többek között Joe Biden 78 rendeletének visszavonása, az Egyesült Államok kilépése a párizsi klímaegyezményből, a kormányzati cenzúra megakadályozása, a szólásszabadság védelme, a kormányzati dolgozók teljes munkaidős irodai visszatérése és szövetségi alkalmazási stop.

Elkötelezetten a béke mellett

Az elnök, 100 napját értékelő beszédében elsősorban az amerikai belpolitikára fókuszált, de ez alatt az idő alatt aktív volt a külpolitikában is. Trump már megválasztása után is jelentős lépéseket tett az orosz–ukrán háború megoldásáért és a békéért a térségben, hivatalba lépése után pedig fokozta békeközvetítő tevékenységét. Az amerikai tárgyalódelegáció több alkalommal egyeztetett az orosz és az ukrán féllel és béketárgyalások kezdődtek a felek között.

Emlékezetes pillanat volt, amikor Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozott a Fehér Ház Ovális Irodájában.

A botrányosra sikerült megbeszélésen egy világ nézte végig élőben, ahogy Trump kiosztja az ukrán elnököt.

Ezt követően Ferenc pápa temetésén találkoztak először újra, találkozójuk lényegesen csendesebben zajlott.

Donald Trump több alkalommal megerősítette azt a tervét is, miszerint amerikai szerepvállalással fogják újjáépíteni az Izrael és a Hamász palesztin terrorszervezet közötti háborúban jórészt lerombolt palesztin területet.

Meggyőződése szerint az Egyesült Államoknak felhatalmazása lesz a jelenlétre a Gázai övezetben, és nem kell megvásárolnia a területet.

Az Egyesült Államok elnöke a Gázai övezet háborújában is közvetítő szerepet vállalt, segített egy tűzszüneti megállapodás létrejöttében és a túszcserékben is.

Véget ért a genderlobbi és a sokszínűségi őrület

Mostantól kezdve ez lesz az Egyesült Államok kormányának hivatalos irányelve: csak két nem létezik, férfi és nő

– jelentette ki az Egyesült Államok elnöke beiktatási beszédében, majd nem sokkal később rendeletben is rögzítette, hogy két biológiai nem létezik: a nő és a férfi. Az elnök azonnali intézkedéseket rendelt el a sokszínűségi (DEI) programok megszüntetésére is. A szövetségi szerveknek az összes sokszínűségi programot szinte azonnal fel kellett függesztenie. Az amerikai hadseregben is véget ért a sokszínűség, Trump egyik rendelete ugyanis előírta a transznemű személyek szolgálatának felülvizsgálatát a seregben, hivatkozva a mentális és fizikai felkészültségi követelményekre.

Donald Trump elnök rendeletet írt alá a 19 év alatti, gyermeknek minősülő fiatalok nemváltó beavatkozásainak korlátozásáról is.