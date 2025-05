Szijjártó Péter: Minden feltétel adott a magyar–bolgár gazdasági kapcsolatok fejlődéséhez + videó

Üdvözölte, hogy jelenleg is zajlanak magyar beruházások részben magyar kormányzati finanszírozással, a Videoton is bővítette helyi kapacitásait, egy másik vállalat pedig napelemparkot épít. A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy Bulgária mostanra rendkívül fontos szerepet játszik Magyarország energiaellátásában, nélküle nem lenne lehetséges a fenntartható ellátás. Aláhúzta, hogy naponta körülbelül 21 millió köbméter földgáz érkezik hazánkba Bulgárián keresztül, és a nukleáris energia területén is együttműködés zajlik.

Együtt veszünk részt a Zöld-energiafolyosó elnevezésű projektben is, amelynek keretében zöldáramot szállítunk majd a kaukázusi régióból Európa középső részébe

– emlékeztetett. Végül pedig kitért a fizikai összeköttetés fontosságára is azzal kapcsolatban, hogy Bulgária nemrégiben belépett a schengeni övezetbe. Továbbá rámutatott, hogy júniustól megduplázódik a két ország közötti légi járatok száma.