Állították, Joe Biden élete formájában van, de 77 millió amerikai nem így gondolta

A tavalyi amerikai elnökválasztás hatalmas Trump- és republikánus győzelemként vonult be a történelembe. Ha visszaemlékszünk, a Demokrata Párt politikusai pár héttel a 2024. júniusi elnöki vita előtt is egymást túllicitálva harsogták, hogy Joe Biden elméje „éles", fókuszált és élete legjobb formájában van, a színfalak mögött briliáns koordinátor és elsőrangú tárgyaló. A pártvezetés pedig az intő jelek ellenére azt is megakadályozta, hogy Bidennek érdemi előválasztási versenyben kelljen helytállnia. Amikor aztán Bident mégis visszaléptették, szintén nem volt verseny a székéért, hanem gyorsan kijelölték Kamala Harrist a helyére

Harrisen végül az sem segített, hogy irgalmatlan mennyiségű pénzt pumpáltak bele a kampányába, ahogy az sem, hogy a kampány finisében tulajdonképpen saját pártja helyezte gyámság alá azzal, hogy a nagyobb kampányrendezvények során valamilyen sztárfellépővel (Cardi B, Beyoncé, J. Lo, Eminem, Bruce Springsteen és még sorolhatnánk) együtt szerepelt, hátha az több embert fog megmozgatni – no és persze pluszszavazatokat. A demokraták azt hitték, van esélyük a győzelemre.

Fekete Rajmund szerint egyértelműen kijelenthető, hogy a Demokrata Párt ideológiai balratolódása, a kultúrharc és a woke előtérbe helyezése miatt veszített. A munkásosztály képviselete, a gazdasági populizmus, a táborokon átívelően népszerű jóléti ígéretek egyértelműen háttérbe szorultak.

