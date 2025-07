A befektetők ítéletet mondtak Ukrajna felett

Az látszik, hogy külső lélegeztetőgépen van Ukrajna, így nem véletlen, hogy a BlackRocknak ez a kezdeményezése elhalt, hiszen a nemzetközi befektetők azt is látják, hogy hatalmas a korrupció, ezeket a támogatásokat és pénzeket nagyrészt ellopják különféle politikai és gazdasági szinteken, és értelemszerűen nem lehet arról beszélni, hogy komolyan vehető az, hogy a befektetők hajlandók lennének Ukrajnába menni, ami azt is jelenti, hogy továbbra is Európára hárul majd az a feladat, hogy az ország finanszírozását megoldja