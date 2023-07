A BlackRock érdeke a háború folytatásában

A BlackRock a világ legnagyobb vagyonkezelője. Ernst Wolff német alternatív közgazdász szerint tízbillió dollárt kezel. Ez nem kevés pénz, utána jön a Vanguard, a harmadik legnagyobb a State Street. A BlackRock és a Vanguard közös erejét talán az bizonyítja, hogy együttes vagyonuk (forrás továbbra is Ernst Wolff) minden állam vagyonánál nagyobb, kivéve Kínát és az Egyesült Államokat.

Viszont a tíz legnagyobb vagyonkezelő (Fidelity, State Street stb.) – és most kapaszkodjanak meg! – 45 billió dollárt kezel, ez több, mint az USA, Kína, Japán és Németország GDP-je együttvéve.

De azért a lényeg most jön: Ernst Wolff német közgazdász leírta, hogy a BlackRock akkor lett a világ legnagyobb vagyonkezelője, amikor a Rothschild dinasztia 2,8 billió dollárt utalt át a BlackRock számlájára, bizonyára nem pusztán filantropikus – amolyan „Soros” módra. Erre mondják azt: így könnyű…

Ám az orosz–ukrán (amerikai) háború érthetetlen elhúzódását talán jobban megértjük, ha a BlackRock egyik állítólagos emberének legújabb „vallomását” figyelembe vesszük. Nem állítható teljes bizonyossággal, hogy a videó nem manipulált, ám amiket az úr mond, az eseményeket figyelve logikusnak tűnik – fenntartva, hogy átverés is lehet az egész.

Nem másról van szó, mint Serge Varlay-ról, akit a BlackRock technológiai toborzójaként írtak le. Az úr állítólag a Project Veritas utódjának, az O’Keefe Media Groupnak nyilatkozott. Azt mondta, hogy a BlackRocknak az a jó, ha a háború minél tovább tart, mert az „jót tesz az üzletnek” (ezt kissé durvábban fejezte ki). Például a búza árának nagymérvű emelkedése jó, mert az ingadozás lehetőséget teremt a profitszerzésre. Azt is mondta,

nem akarjuk, hogy a konfliktus véget érjen, mert minél tovább tart, annál gyengébb lesz Oroszország.

Bölcselkedett is, amikor azt mondta – mint anno Rothschild –, hogy nem az számít, ki az elnök, hanem az, hogy ki irányítja a pénztárcáját. Hozzátette:

a fedezeti alapok, a BlackRock, a bankok azok, melyek irányítják a világot.

Ezek a cégek mind felvásárolják a politikusokat.

Ismétlem: Serge Varlay nem tudjuk kicsoda, nem tudjuk, mit, miért mond a videóban. Lehet, hogy trükk az egész.

Egy viszont biztos: 2022 decemberében Zelenszkij szerződést kötött Larry Finkkel, a BlackRock vezetőjével – egyben persze a WEF, a Világgazdasági Fórum kuratóriumi tagjával – arról, hogy a BlackRock – mint a WEF stratégiai partnere – elvégzi a nemzetközi befektetők tevékenységének összehangolását Ukrajna gazdasági „megmentése” érdekében. A BlackRock azóta sietősen dolgozik egy átfogó projekten, amely az ország háború utáni újjáépítését készíti elő.

A BlackRockról jó tudnunk, hogy már a 2008-as válságban is megbízták azzal, hogy segítse a kormányt a válság leküzdésében, majd a Covid-pandémia elleni válaszlépésekben is, így elmondható, hogy a Fed mellett a másik legnagyobb cég, amelyik az amerikai és a világ pénzügyi rendszere felett ellenőrzést gyakorol. Nagyon nem mellékes tény, hogy a BlackRock több volt vagy jelenlegi embere is a kormányban dolgozik, mint például Brian Deese, a Nemzeti Gazdasági Tanács vezetője…

A BlackRockban fontos részvényes a Vanguard. Leírom, kik részvényesek a Vanguardban, s így közvetve a BlackRockban is: a Rothschild Investment Corporation, az Edmond de Rothschild Holding, az Orsini család Olaszországból, a Bush család, a DuPont család, a Morgan család, a Vanderbilt család, a Rockefeller család és – talán némi meglepetésre – a brit királyi család…

Szerény kapacitású csapat, lássuk be.

Csak annyi kérdésem marad látókörünk tágítása érdekében: ez a háború tényleg csak attól függ, hogy Ukrajna és Oroszország, valamint az USA és az EU mit lép vagy mit nem lép?

A választ önökre bízom.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: Tolga Bozoglu)