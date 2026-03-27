Rendkívüli

Orbán Viktor: Mindent, amit az elmúlt 16 évben felépítettünk, a Tiszával elvinné a víz. Ki akarnak zsebelni bennünket

Robert C. Castelkonfliktusorosz-ukrán háborúKözel-Kelet

Castel: Nemcsak Ukrajnában, máshol is robbanhat a helyzet

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 15:47

Oroszország tavaszi–nyári offenzívájáról, a magyar–ukrán viszony lehetséges biztonsági kockázatairól, valamint az iráni háború és a balkáni fegyverkezés következményeiről is beszélt Robert C. Castel a Front podcast legújabb adásában. A biztonságpolitikai szakértő szerint több térségben is olyan folyamatok indultak el, amelyek hosszabb távon Európa biztonságára is hatással lehetnek.

Az orosz–ukrán front legfontosabb heti fejleményeit, a Közel-Keleten zajló háború állását és több, Európát is érintő biztonságpolitikai kérdést elemzett Robert C. Castel a Front legfrissebb adásában.

Robert C. Castel (Fotó: Magyar Nemzet)

A szakértő az orosz–ukrán háború kapcsán arról beszélt, hogy az elmúlt napok eseményei alapján Oroszország megkezdte tavaszi–nyári offenzíváját, miközben Ukrajna igyekszik ezt megtörni és lassítani. Szó esett az orosz tartalékos alakulatok bővítéséről, a mechanizált támadások újraindulásáról, valamint arról is, hogy az ukrán és orosz csapások továbbra is kölcsönösen érik egymás stratégiai létesítményeit. 

Castel szerint az orosz hadműveletek intenzitása nő, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy gyors és nagy területi áttörés is következik.

A műsorban külön téma volt a szomszédos országokat érintő légtérsértések és határ menti incidensek kérdése is. Robert C. Castel ezek kapcsán arról beszélt, hogy a háborúban használt drónok, rakéták és más eszközök esetében mindig van hibalehetőség, ugyanakkor minden érintett országnak kötelessége a saját légterének védelme.

A szakértő kitért a magyar–ukrán kapcsolatokra is. Úgy fogalmazott, hogy: 

amíg tart az orosz–ukrán háború, paradox módon kisebb az esélye egy közvetlen magyar–ukrán konfliktusnak, mint egy esetleges háború utáni, bizonytalanabb időszakban.

 Szerinte különösen veszélyesek lehetnek azok a helyzetek, amikor nem közvetlen állami döntés, hanem valamely félkatonai vagy szélsőséges szereplő lépése okozhat eszkalációt.

Ennek megelőzésében a hírszerzési figyelemnek és a kommunikációs csatornák fenntartásának tulajdonított nagy jelentőséget.

A beszélgetés második felében a Közel-Kelet került a középpontba. Castel arról beszélt, hogy Irán katonai képességei súlyos károkat szenvedtek, ugyanakkor továbbra is megmaradhat az a képessége, hogy fenyegetést jelentsen a Hormuzi-szoros hajóforgalmára. Donald Trump kommunikációját úgy értelmezte, hogy az egyszerre szolgál diplomáciai nyomásgyakorlásra és a háborúval kapcsolatos nemzetközi aggodalom csökkentésére, miközben a katonai nyomás fennmarad.

Szóba került Libanon, Izrael és az iráni proxyk helyzete is, valamint az, hogy a térség gazdag olajállamai a jelenlegi háború nyomán kénytelenek lehetnek újragondolni saját biztonsági stratégiájukat.

A podcast végén Castel a szerb fegyvervásárlásokról is beszélt. 

Szerinte a kínai szuperszonikus rakéták és radarok megjelenése nemcsak katonai-technológiai, hanem politikai üzenet is Európa felé,

és hosszabb távon újabb feszültségekhez, valamint fegyverkezési versenyhez vezethet a térségben.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Megpróbálom összefoglalni

Bayer Zsolt avatarja

Számoljunk!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
