Castel: Nemcsak Ukrajnában, máshol is robbanhat a helyzet

A szakértő az orosz–ukrán háború kapcsán arról beszélt, hogy az elmúlt napok eseményei alapján Oroszország megkezdte tavaszi–nyári offenzíváját, miközben Ukrajna igyekszik ezt megtörni és lassítani. Szó esett az orosz tartalékos alakulatok bővítéséről, a mechanizált támadások újraindulásáról, valamint arról is, hogy az ukrán és orosz csapások továbbra is kölcsönösen érik egymás stratégiai létesítményeit.

Castel szerint az orosz hadműveletek intenzitása nő, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy gyors és nagy területi áttörés is következik.

A műsorban külön téma volt a szomszédos országokat érintő légtérsértések és határ menti incidensek kérdése is. Robert C. Castel ezek kapcsán arról beszélt, hogy a háborúban használt drónok, rakéták és más eszközök esetében mindig van hibalehetőség, ugyanakkor minden érintett országnak kötelessége a saját légterének védelme.

A szakértő kitért a magyar–ukrán kapcsolatokra is. Úgy fogalmazott, hogy:

amíg tart az orosz–ukrán háború, paradox módon kisebb az esélye egy közvetlen magyar–ukrán konfliktusnak, mint egy esetleges háború utáni, bizonytalanabb időszakban.

Szerinte különösen veszélyesek lehetnek azok a helyzetek, amikor nem közvetlen állami döntés, hanem valamely félkatonai vagy szélsőséges szereplő lépése okozhat eszkalációt.

Ennek megelőzésében a hírszerzési figyelemnek és a kommunikációs csatornák fenntartásának tulajdonított nagy jelentőséget.