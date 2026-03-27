Castel: Nemcsak Ukrajnában, máshol is robbanhat a helyzet

Az orosz–ukrán front legfontosabb heti fejleményeit, a Közel-Keleten zajló háború állását és több, Európát is érintő biztonságpolitikai kérdést elemzett Robert C. Castel a Front legfrissebb adásában.
Oroszország tavaszi–nyári offenzívájáról, a magyar–ukrán viszony lehetséges biztonsági kockázatairól, valamint az iráni háború és a balkáni fegyverkezés következményeiről is beszélt Robert C. Castel a Front podcast legújabb adásában. A biztonságpolitikai szakértő szerint több térségben is olyan folyamatok indultak el, amelyek hosszabb távon Európa biztonságára is hatással lehetnek.
A szakértő az orosz–ukrán háború kapcsán arról beszélt, hogy az elmúlt napok eseményei alapján Oroszország megkezdte tavaszi–nyári offenzíváját, miközben Ukrajna igyekszik ezt megtörni és lassítani. Szó esett az orosz tartalékos alakulatok bővítéséről, a mechanizált támadások újraindulásáról, valamint arról is, hogy az ukrán és orosz csapások továbbra is kölcsönösen érik egymás stratégiai létesítményeit.
Castel szerint az orosz hadműveletek intenzitása nő, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy gyors és nagy területi áttörés is következik.
A műsorban külön téma volt a szomszédos országokat érintő légtérsértések és határ menti incidensek kérdése is. Robert C. Castel ezek kapcsán arról beszélt, hogy a háborúban használt drónok, rakéták és más eszközök esetében mindig van hibalehetőség, ugyanakkor minden érintett országnak kötelessége a saját légterének védelme.
A szakértő kitért a magyar–ukrán kapcsolatokra is. Úgy fogalmazott, hogy:
amíg tart az orosz–ukrán háború, paradox módon kisebb az esélye egy közvetlen magyar–ukrán konfliktusnak, mint egy esetleges háború utáni, bizonytalanabb időszakban.
Szerinte különösen veszélyesek lehetnek azok a helyzetek, amikor nem közvetlen állami döntés, hanem valamely félkatonai vagy szélsőséges szereplő lépése okozhat eszkalációt.
Ennek megelőzésében a hírszerzési figyelemnek és a kommunikációs csatornák fenntartásának tulajdonított nagy jelentőséget.
A beszélgetés második felében a Közel-Kelet került a középpontba. Castel arról beszélt, hogy Irán katonai képességei súlyos károkat szenvedtek, ugyanakkor továbbra is megmaradhat az a képessége, hogy fenyegetést jelentsen a Hormuzi-szoros hajóforgalmára. Donald Trump kommunikációját úgy értelmezte, hogy az egyszerre szolgál diplomáciai nyomásgyakorlásra és a háborúval kapcsolatos nemzetközi aggodalom csökkentésére, miközben a katonai nyomás fennmarad.
Szóba került Libanon, Izrael és az iráni proxyk helyzete is, valamint az, hogy a térség gazdag olajállamai a jelenlegi háború nyomán kénytelenek lehetnek újragondolni saját biztonsági stratégiájukat.
A podcast végén Castel a szerb fegyvervásárlásokról is beszélt.
Szerinte a kínai szuperszonikus rakéták és radarok megjelenése nemcsak katonai-technológiai, hanem politikai üzenet is Európa felé,
és hosszabb távon újabb feszültségekhez, valamint fegyverkezési versenyhez vezethet a térségben.
