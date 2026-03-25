Orbán Viktor: Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy + videó

Itt az első ukrán reakció arra, hogy nem szállítunk gázt nekik: ezt mondta a szakértő Orbán Viktor lépéséről

Megjött az első ukrán reakció Orbán Viktor bejelentésére, miszerint Magyarország mától fokozatosan felfüggeszti az Ukrajna irányába történő gázszállítást. Meglepő dolgot nyilatkozott a kialakult helyzet kapcsán Vlagyimir Omelcsenko, az ukrán Razumkov Központ energia- és infrastrukturális programjainak igazgatója.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 19:03
Illusztráció nyomásmérő egy gázvezeték szivattyúállomáson Fotó: Stefan Puchner Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Orbán Viktor magyar miniszterelnök kedden délelőtt bejelentette, hogy leállítja a gázszállítást Ukrajnába, amíg a Barátság kőolajvezetéken keresztüli olajtranzit helyre nem áll. Vlagyimir Omelcsenko, az ukrán Razumkov Központ energia- és infrastrukturális programjainak igazgatója kifejtette véleményét Magyarország válaszlépéséről, amely a gáz fokozatos leállítását eredményezi Ukrajna felé. A szakértő kiemelte, hogy Magyarország messze nem Ukrajna elsődleges gázpartnere. Omelcsenko szerint a Magyarországról érkező gáz az ország teljes importjának kevesebb mint 20 százalékát tette ki. 

Kedd délelőttől Magyarország fokozatosan megszünteti a gázszállítást Ukrajna felé (Fotó: Darnay Katalin)

Orbán Viktor intézkedése fokozatosan lép életbe, de ennek időtávja és ütemezése egyelőre nem ismert, az viszont igen, és nyilvánosan követhető is, mennyi gázt szállít Magyarország Ukrajnának – olvasható a Világgazdaság cikkében.

A gáz leállítása válaszreakció az ukrán lépésekre

A magyar kormányfő bejelentése nem a semmiből jött, ez egy újabb válaszlépés az ukrán olajblokádra. Orbán Viktor két napja Kecskeméten már előrevetítette, hogy le fogja állítani azt a gázszállítmányt is, ami rendszeresen Magyarország területén keresztül megy Ukrajnába. 

A Barátság vezetéken január 27. óta nem érkezik orosz olaj se Magyarországra, se Szlovákiába, ami miatt a stratégiai készleteket is fel kellett törni. Mindezt tetézi a február végén kirobbant iráni háború, ami globális energiaválságot okozott. A két ország folyamatosan kéri Ukrajnát, hogy indítsa újra az olajszállítást – ami egy orosz támadás miatt szakadt meg, csakhogy a csővezeték ebben nem sérült –, azonban Zelenszkij elnök határozottan elzárkózott ez elől, és

azt sem engedte meg, hogy magyar, szlovák vagy uniós vizsgálóbizottságok a helyszínen tekintsék meg, milyen állapotban van a Barátság vezeték.

Az ukrán szakértő szerint Ukrajna fő tranzitútvonalai eddig is Lengyelország és Szlovákia voltak, így szerinte nincs semmi probléma. Hozzátette, hogy Ukrajna jelenleg összességében nagyon kevés gázt importál, így még ez a kiesés sem lenne kritikus az energetikai biztonsághoz. Az RBC-nek nyilatkozó szakértő kiemelte, hogy szerinte Ukrajna állampolgárai jelenleg nagyon kevés gázt fogyasztanak, így nincsen szükség a gázimport helyettesítésére.

Nagyrészt orosz gázzal látjuk el Ukrajnát, a villamosenergia-import fele is tőlünk jön

Némiképp ellentmondásos módon Ukrajna orosz gázt importál Magyarországról.

  1. Egészen pontosan Ukrajnát 90 százalékban orosz gázzal látjuk el.
  2. Ezenfelül az ukrán villamosenergia-import jelentős része – a legfrissebb adatok szerint februárban a teljes import közel fele, mintegy 49 százaléka – is Magyarországról érkezik.

Előbbit tehát most a kormány felszámolja, utóbbi viszont csak a legvégső esetben jöhet számításba. Zelenszkijnek nagyon vigyáznia kellene, milyen lépéseket tesz Magyarország ellen, miután Ukrajna óránként akár majdnem félmillió köbméter gázt is kap Magyarországtól.

A nagy téli hideg idején megerősödött Magyarország gáztranzit szerepe, de ehhez a fagyos időjárás és a gáz nem volt elég: kellett – és meg is volt – a megfelelő szállító- és tárolóinfrastruktúra, valamint a megfelelő szabályozás.

Magyarország és rajta keresztül az egész térség gázellátása stabil alapokon nyugszik, ez nagyban köszönhető annak, hogy egyelőre zavartalanul (de folyamatos támadások mellett) és nagy mennyiségben érkezik Magyarországra az orosz földgáz a Török Áramlaton keresztül, Szerbián át.

Harmada, de szintén jelentős tétel fut be Ausztria felől. Ez alternatív forrásokból származik, és eredetileg cseppfolyós formában (LNG) érkezhetett valamely európai LNG-kikötőbe. Az FGSZ országos hálózata által fogadott,

óránként mintegy 1,3 millió köbméter gáz harmada Ukrajnába,

közel hetede Szlovákiába jut. A szlovákiaihoz hasonló mennyiség távozik továbbá Szerbiába, de ez déli szomszédunk részéről nem feltétlenül vagy nem kizárólag import. Szerbia most jó eséllyel az itt tároltatott, saját gázát kapja vissza. Egy kisebb mennyiséggel megjelent vevői oldalon Horvátország, és egy még kisebbel Románia is.

Az ukrán elemző által mondottakat mindenképp erős fenntartásokkal kezeljük, hiszen tényadatok bizonyítják, volt, hogy az ukrán gázimport 50 százalékát hazánk biztosította, de általánosságban is 30-40 százalék körül alakul a Magyarországról északkeleti szomszédunkhoz érkező importált gáz mennyisége az orosz–ukrán háború kezdete óta.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

