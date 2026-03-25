Itt az első ukrán reakció arra, hogy nem szállítunk gázt nekik: ezt mondta a szakértő Orbán Viktor lépéséről

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Orbán Viktor magyar miniszterelnök kedden délelőtt bejelentette, hogy leállítja a gázszállítást Ukrajnába, amíg a Barátság kőolajvezetéken keresztüli olajtranzit helyre nem áll. Vlagyimir Omelcsenko, az ukrán Razumkov Központ energia- és infrastrukturális programjainak igazgatója kifejtette véleményét Magyarország válaszlépéséről, amely a gáz fokozatos leállítását eredményezi Ukrajna felé. A szakértő kiemelte, hogy Magyarország messze nem Ukrajna elsődleges gázpartnere. Omelcsenko szerint a Magyarországról érkező gáz az ország teljes importjának kevesebb mint 20 százalékát tette ki.

Kedd délelőttől Magyarország fokozatosan megszünteti a gázszállítást Ukrajna felé (Fotó: Darnay Katalin)

Orbán Viktor intézkedése fokozatosan lép életbe, de ennek időtávja és ütemezése egyelőre nem ismert, az viszont igen, és nyilvánosan követhető is, mennyi gázt szállít Magyarország Ukrajnának – olvasható a Világgazdaság cikkében.

A gáz leállítása válaszreakció az ukrán lépésekre

A magyar kormányfő bejelentése nem a semmiből jött, ez egy újabb válaszlépés az ukrán olajblokádra. Orbán Viktor két napja Kecskeméten már előrevetítette, hogy le fogja állítani azt a gázszállítmányt is, ami rendszeresen Magyarország területén keresztül megy Ukrajnába.

A Barátság vezetéken január 27. óta nem érkezik orosz olaj se Magyarországra, se Szlovákiába, ami miatt a stratégiai készleteket is fel kellett törni. Mindezt tetézi a február végén kirobbant iráni háború, ami globális energiaválságot okozott. A két ország folyamatosan kéri Ukrajnát, hogy indítsa újra az olajszállítást – ami egy orosz támadás miatt szakadt meg, csakhogy a csővezeték ebben nem sérült –, azonban Zelenszkij elnök határozottan elzárkózott ez elől, és

azt sem engedte meg, hogy magyar, szlovák vagy uniós vizsgálóbizottságok a helyszínen tekintsék meg, milyen állapotban van a Barátság vezeték.

Az ukrán szakértő szerint Ukrajna fő tranzitútvonalai eddig is Lengyelország és Szlovákia voltak, így szerinte nincs semmi probléma. Hozzátette, hogy Ukrajna jelenleg összességében nagyon kevés gázt importál, így még ez a kiesés sem lenne kritikus az energetikai biztonsághoz. Az RBC-nek nyilatkozó szakértő kiemelte, hogy szerinte Ukrajna állampolgárai jelenleg nagyon kevés gázt fogyasztanak, így nincsen szükség a gázimport helyettesítésére.