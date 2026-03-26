Háttéralkuk, ukrán tárgyalások és nagyhatalmi közeledés Moszkva és Washington között – napi összefoglaló

A mai nap fejleményei itt még nem értek véget: robbanás történt egy török tankerhajón és ismét román területre zuhantak egy lelőtt drón roncsai. Szijjátó Péter felháborodásának adott hangot, amiért az ukránok gyakorlatilag titkosszolgálati műveleti területté alakították át Magyarországot a parlamenti választás előtt. Hangsúlyozta, hogy ha nem lesz nemzeti szuverén kormányzás, minden elveszhet. Washingtonban botrány robbant ki, miután az amerikai hírszerzés lehallgatta az ukrán kormány kommunikációját. António Costa bírálta azokat a politikai lépéseket, amelyek szerinte akadályozzák az uniós döntéshozatalt, a CPAC nemzetközi csúcstalálkozója viszont hivatalos nyilatkozatban állt ki Orbán Viktor mellett.

Trump drámai bejelentést tett Iránról

Fokozódik a feszültség a Közel-Keleten: Donald Trump szerint az Egyesült Államok Irán elleni csapásai megszüntettek egy komoly fenyegetést. Az amerikai elnök szerdán, a Nemzeti Republikánus Kongresszusi Bizottság éves adománygyűjtő vacsoráján beszélt az Irán elleni műveletekről. Trump úgy fogalmazott: a beavatkozásra az évtizedes tétlenség után került sor.