Háttéralkuk, ukrán tárgyalások és nagyhatalmi közeledés Moszkva és Washington között – napi összefoglaló

Trump drámai bejelentést tett Iránról, ukrán tárgyalásokon került szóba az amerikai pénzek visszajuttatása a Biden-kampányhoz és az is kiderült, hogy mikor látogat Budapestre J. D. Vance. Az orosz hadsereg újabb ukrán városokra csapott le csütörtökön, a civil áldozatokról pedig megdöbbentő számok láttak napvilágot. Moszkva és Washington között óvatos közeledés körvonalazódik, ami az ukrán vezetés számára egyre kellemetlenebb. Ukrajna az EU-tagságra készül, a háborúpárti Brüsszel pedig készséggel asszisztál ehhez. Németországban egy tévéműsorban gyalázták a kereszténységet, Párizsban pedig három nő megerőszakolása miatt ítéltek el egy iszlám tudóst. Mutatjuk a nap legfontosabb külpolitikai híreit.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 23:59
Ukrajna az EU-tagságra készül, a háborúpárti Brüsszel pedig készséggel asszisztál
A mai nap fejleményei itt még nem értek véget: robbanás történt egy török tankerhajón és ismét román területre zuhantak egy lelőtt drón roncsai. Szijjátó Péter felháborodásának adott hangot, amiért az ukránok gyakorlatilag titkosszolgálati műveleti területté alakították át Magyarországot a parlamenti választás előtt. Hangsúlyozta, hogy ha nem lesz nemzeti szuverén kormányzás, minden elveszhet. Washingtonban botrány robbant ki, miután az amerikai hírszerzés lehallgatta az ukrán kormány kommunikációját. António Costa bírálta azokat a politikai lépéseket, amelyek szerinte akadályozzák az uniós döntéshozatalt, a CPAC nemzetközi csúcstalálkozója viszont hivatalos nyilatkozatban állt ki Orbán Viktor mellett. 

Moszkva és Washington között óvatos közeledés körvonalazódik
Moszkva és Washington között óvatos közeledés körvonalazódik

Trump drámai bejelentést tett Iránról

Fokozódik a feszültség a Közel-Keleten: Donald Trump szerint az Egyesült Államok Irán elleni csapásai megszüntettek egy komoly fenyegetést. Az amerikai elnök szerdán, a Nemzeti Republikánus Kongresszusi Bizottság éves adománygyűjtő vacsoráján beszélt az Irán elleni műveletekről. Trump úgy fogalmazott: a beavatkozásra az évtizedes tétlenség után került sor. 

Nem volt más lehetőség.

J. D. Vance Magyarországra látogat

Az amerikai alelnök április 7–8. között, a választások előtti napokban látogat Magyarországra. J. D. Vance azért érkezik hazánkba, hogy a Trump-adminisztráció támogatásáról biztosítsa Orbán Viktor miniszterelnököt a választás előtt.

US Vice President JD Vance
J. D. Vance Magyarországra látogat

Botrány Washingtonban

Az amerikai hírszerzés lehallgatta az ukrán kormány kommunikációját, amelyben egy olyan tervről esett szó, hogy a háború sújtotta ország számára tiszta energiára szánt amerikai adófizetői forrásokból több százmillió dollárt az Egyesült Államokba irányítanak át. 

A cél az lett volna, hogy ezzel Joe Biden akkori elnök 2024-es újraválasztási kampányát és a Demokrata Nemzeti Bizottságot támogassák. 

Mindez egy titkosítás alól feloldott hírszerzési jelentésből derül ki, amely a lehallgatások összefoglalóját tartalmazza.

Orosz–ukrán háború: depresszió és szorongás mindenütt

A háború következtében 2025-ben több mint 2500 civil vesztette életét, és több mint 12 100-an megsérültek. 

Ez 31 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és 71 százalékkal haladja meg a 2023-as adatokat. 

Különösen aggasztó a rövid hatótávolságú drónok okozta veszteségek növekedése: ezek a támadások egy év alatt 120 százalékkal emelkedtek, 577 halálos áldozatot és több mint 3200 sérültet eredményezve.

Sokan egyik pillanatról a másikra veszítették el mindenüket
Orosz–ukrán háború: depresszió és szorongás mindenütt

Zelenszkij arcára fagyott a mosoly

Moszkva és Washington között óvatos közeledés körvonalazódik, ami az ukrán vezetés számára egyre kellemetlenebb. A Kreml szerint a párbeszéd már elindult, de az ukrajnai konfliktus kulcskérdéseiben – különösen a területi vitákban – továbbra sincs előrelépés. A háttérben zajló egyeztetések látványosan szűkíthetik Zelenszkij mozgásterét. Peszkov közölte, hogy 

Oroszország továbbra is kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal és arra számít, hogy az ukrajnai rendezéséről szóló tárgyalások újabb fordulóját meg fogják tartani, amint azt a körülmények megengedik.

Zelenszkij pártja szétesik: negyven képviselő a távozását fontolgatja
Zelenszkij arcára fagyott a mosoly

Ukrajna bajban: egyre kevesebb ország fizeti a fegyvereket

Aljona Getmancsuk, Ukrajna NATO-nagykövete szerint jelenleg csak néhány ország viseli a fegyverbeszerzések költségeinek döntő részét, és a közelmúltban az Egyesült Királyság volt az egyetlen új csatlakozó. Hozzátette: egyre nehezebb ugyanazokat az államokat újra és újra támogatásra kérni. A finanszírozási nehézségeket tovább súlyosbítja, hogy az orosz invázió már az ötödik évébe lépett, miközben a béketárgyalások elakadtak. 

Emellett Magyarország blokkolja az Európai Unió Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitelének folyósítását, az ukrán parlamenten belüli politikai vita pedig késleltetheti a Nemzetközi Valutaalap kifizetéseit is

– írja a The Japan Times.

Ukrajna az EU-tagságra készül, a háborúpárti Brüsszel készséggel asszisztál

Olekszij Kuleba, Ukrajna helyreállításért felelős miniszterelnök-helyettese az európai integrációs folyamatról tárgyalt Marta Kos bővítési biztossal Brüsszelben. Ukrajna az uniós csatlakozásra készül.

Ukrajna az EU-tagságra készül, a háborúpárti Brüsszel készséggel asszisztál
Ukrajna az EU-tagságra készül, a háborúpárti Brüsszel készséggel asszisztál

Orbán Viktor szavai sokkolták a brüsszeli háborúpárti politikust

António Costa, az Európai Tanács elnöke az Európai Parlamentben tartott beszédében bírálta azokat a politikai lépéseket, amelyek szerinte akadályozzák az uniós döntéshozatalt. Orbán Viktor a közösségi oldalán keményen válaszolt a kijelentésekre.

A CPAC nemzetközi csúcstalálkozója hivatalos nyilatkozatban állt ki Orbán Viktor mellett

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ Főigazgatója videót osztott meg közösségimédia-felületén, amelyben a CPAC nemzetközi csúcstalálkozóján nyilatkozatban állnak ki a magyar miniszterelnök mellett. Matt Schlapp, a konzervatív szervezet elnöke elmondta, hogy 

a CPAC teljes mértékben támogatja Orbán Viktor újraválasztását.

Török tankerhajót talált el egy drón

Robbanás történt egy tankerhajón, miután az információk szerint egy drón csapódott a fedélzetbe. A török nyersolajszállító hajót a kikötőbe vontatták, az incidens részleteit vizsgálják a hatóságok.

Pánikhelyzet Romániában: drón csapódott be, óvóhelyekre küldték az embereket

Ismét román területre zuhantak egy lelőtt drón roncsai csütörtökre virradó éjszaka, miután Oroszország újabb légitámadást intézett az ukrán folyami kikötők ellen a román határ közelében – közölte a román védelmi minisztérium (MAPN).

Balhé Németországban, tévéműsorban gyalázták a kereszténységet

Heves vitát váltott ki Németországban egy gyermekhíradó márciusi adása, amelyben a kritikusok szerint egyoldalúan mutatták be az iszlámot és a kereszténységet. Az eset nyomán a ZDF vezetése is megszólalt, és belső vizsgálatot ígért. A műsor végén ráadásul három egyházi személy képe jelent meg olyan feliratokkal, mint „nem modern”, „bűncselekmény” és „hibák”, ami tovább erősítette a kritikusok szerint torz összképet.

Három nő megerőszakolása miatt ítélték el az iszlám tudóst Párizsban

A párizsi büntetőbíróság 18 év börtönbüntetésre ítélte Tariq Ramadan svájci iszlám tudóst három nő megerőszakolása miatt. Az ítéletet távollétében hozták meg egy zárt ajtók mögött zajló, háromhetes tárgyalást követően. A bíróság minden vádpontban bűnösnek találta a férfit, és azonnali elfogatóparancsot adott ki ellene. Az ügy a #MeToo mozgalom idején felszínre került vádak sorozatához kapcsolódik.

Szijjártó Péter: Durva támadás zajlik hazánk szuverenitásával szemben

Teljességgel elfogadhatatlan, hogy Ukrajna gyakorlatilag titkosszolgálati műveleti területté alakította át Magyarországot az áprilisi parlamenti választáshoz közeledve – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon közzétett videójában. Hangsúlyozta, hogy 

ha nem lesz nemzeti szuverén kormányzás, minden elveszhet. 

Borítókép: Antonio Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

