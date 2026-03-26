António Costa a brüsszeli felszólalásában úgy fogalmazott: politikailag elfogadhatatlan, ha egyes szereplők nyomásgyakorlásra használják a vétót, és kijelentette, hogy „senkinek sincs joga zsarolni az Európai Uniót”. Hozzátette: a tagállamoknak őszintén és tisztességesen kell együttműködniük egymással és az uniós intézményekkel. A kijelentések az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitel ügyére utaltak.
Orbán Viktor szavai kiütötték az elszabaduló brüsszeli háborúpárti politikust
António Costa, az Európai Tanács elnöke az Európai Parlamentben tartott beszédében bírálta azokat a politikai lépéseket, amelyek szerinte akadályozzák az uniós döntéshozatalt. Orbán Viktor közösségi oldalán keményen válaszolt a kijelentésekre.
Orbán Viktor nem sokkal később az X-en reagált a beszédre. Bejegyzésében António Costát megszólítva azt írta:
Magyarország álláspontja jogilag megalapozott, erkölcsileg indokolt és politikailag ésszerű.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
