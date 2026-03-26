Orbán ViktorVálasztás 2026országjárás

A benzinkúton is szelfit kértek a miniszterelnöktől - Orbán Viktor így indult Törökszentmiklósra + videó

A miniszterelnök már útközben is rengeteg támogatást kapott.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 21:14
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az emberek még egy benzinkúton is támogatásukról biztosították a miniszterelnököt. Orbán Viktor Törökszentmiklósra tartva megállt egy benzinkúton, ahol több emberrel is találkozott, néhány szó, pár közös kép és aláírások erejéig. A találkozásokról a kormányfő egy videót is megosztott a közösségi oldalán.

Benzinkútról benzinkútra. Egy gyors megálló és már itt is vagyok veletek! Hajrá, Törökszentmiklós!

– írta a miniszterelnök a megállójával kapcsolatban.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, Orbán Viktor ma Törökszentmiklóson folytatta az országjárását, ahol ismét hatalmas tömeg gyűlt össze. A miniszterelnök beszédében többek között az ukrán beavatkozásról és zsarolásról is beszélt, valamint azt is elmondta, hogy ezekben a nehéz években sem feledkeztek el a családokról.

Orbán Viktor a választás tétjének nevezte, hogy ukránbarát vagy nemzeti kormány alakul-e hazánkban. 

Mint ismert, Orbán Viktor országjárása a múlt héten Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombati állomása Miskolc volt, vasárnap délután pedig Hódmezővásárhely következett. Orbán Viktor ezen a héten már ellátogatott Kecskemétre, Nagykanizsára és Esztergomba, most pedig Törökszentmiklóson tart beszédet. A kormányfő a következőkben

  • március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
  • március 28-án Pécelre,
  • március 29-én pedig Békéscsabára látogat.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
