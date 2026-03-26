A benzinkúton is szelfit kértek a miniszterelnöktől - Orbán Viktor így indult Törökszentmiklósra + videó

Az emberek még egy benzinkúton is támogatásukról biztosították a miniszterelnököt. Orbán Viktor Törökszentmiklósra tartva megállt egy benzinkúton, ahol több emberrel is találkozott, néhány szó, pár közös kép és aláírások erejéig. A találkozásokról a kormányfő egy videót is megosztott a közösségi oldalán.

Benzinkútról benzinkútra. Egy gyors megálló és már itt is vagyok veletek! Hajrá, Törökszentmiklós!

– írta a miniszterelnök a megállójával kapcsolatban.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, Orbán Viktor ma Törökszentmiklóson folytatta az országjárását, ahol ismét hatalmas tömeg gyűlt össze. A miniszterelnök beszédében többek között az ukrán beavatkozásról és zsarolásról is beszélt, valamint azt is elmondta, hogy ezekben a nehéz években sem feledkeztek el a családokról.

Orbán Viktor a választás tétjének nevezte, hogy ukránbarát vagy nemzeti kormány alakul-e hazánkban.

Mint ismert, Orbán Viktor országjárása a múlt héten Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombati állomása Miskolc volt, vasárnap délután pedig Hódmezővásárhely következett. Orbán Viktor ezen a héten már ellátogatott Kecskemétre, Nagykanizsára és Esztergomba, most pedig Törökszentmiklóson tart beszédet. A kormányfő a következőkben