A Tisza már láthatóan küszködik a mozgósítással, míg a Fidesz elképesztő lendületben van

Három héttel a választás előtt is teljesen egyértelművé vált, hogy miért akarják Magyar Pétert hatalomba juttatni Brüsszelből.

2026. 03. 22. 18:19
„Elbillenni látszik a küzdelem, minden narancssárgába borul” – idézte fel Orbán Balázs a közösségi oldalán azt, ahogy Orbán Viktor értékelte a héten a kampány állását. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint nehéz ennél találóbban leírni a dolgok állását.

Hódmezővásárhely, 2026. március 22. Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának hódmezővásárhelyi állomásán, a Rapcsák András úton 2026. március 22-én.
A Békemenet valódi vízválasztó volt. A nemzeti oldal elképesztő lendületet kapott, amelyet tovább tudott vinni a miniszterelnök országjárásába is. Az egymást követő események felrázták a háborúellenes tábort: Kaposvár, Eger, Dunaújváros, Szentendre, Miskolc mutatta meg, hogy a magyarok kiállnak a háború és az ukrán zsarolás ellen, ma pedig Hódmezővásárhely is csatlakozni fog – írta a Fidesz kampányfőnöke. Majd hangsúlyozta: 

szemmel látható, hogy Magyar Péter küzd a mozgósítással, mivel a Fidesz támogatói minden helyszínen kétszer-háromszor többen vannak, mint az ugyanazon a helyszínen korábban megtartott tiszás rendezvényen vagy a Tisza Párt aznapi eseményein.

A kormánypártok előnye a mozgósítás erősödésével tovább nőtt, a nemzeti oldal fölénye a számokban is egyre jobban látható. A Nézőpont Intézet friss mérése szerint a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 46 százalék, míg a Tisza Párt 40 százalékon áll áll. A Mi Hazánk 8 százalékkal stabil harmadik – ismertette. Majd közölte: a friss választókerületi adatok szerint több kulcskörzetben is jelentős Fidesz-előny látható:

  • A borsodi 6-os körzetben 38–34 az állás a Tiszával szemben, 7 százalék a Mi Hazánk, 3 a DK, 1 az MKKP, 17 százalék a bizonytalan. 
  • Baja térségében 42–32 az arány, 8 százalék Mi Hazánk, 2 DK, 2 MKKP, 1 egyéb, 8 bizonytalan, 5 nem válaszol. Kisvárdán 53–27 a különbség, 4 Mi Hazánk, 2 DK, 2 MKKP, 1 Jobbik, 1 egyéb, 5–5 bizonytalan és nem válaszol.
  • Pápán 48–26 az állás, 4–4 Mi Hazánk és DK, 2 MKKP, 1 egyéb, 12 bizonytalan.
  • Veszprém 3-ban 41–32 a pártverseny, jelölteknél 44–30.

 

Ukrajna, Brüsszel és a Tisza együtt egy célért

Mindezt úgy, hogy hivatalossá vált, hogy Brüsszel beavatkozik a magyar választásba a közösségimédia-platformokon keresztül, és Magyar Pétert támogatja. Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság és a techplatformok aktiválták a „dezinformáció elleni” együttműködésüket, amely „tényellenőrök” és Brüsszel által finanszírozott NGO-k bevonásával szűri a kampány tartalmait – emlékeztetett. Hozzáette: az amerikai Képviselőház igazságügyi bizottsága külön jelentésben hívja fel a figyelmet arra, hogy ez alkalmas a brüsszelkritikus hangok gyengítésére és a magyar belpolitika befolyásolására. 

Teljesen világos, hogy Brüsszel egy ukránpárti kormányt akar, ezért segíti Magyar Pétert

– mutatott rá Orbán Balázs. Hozzátette: hiába gyárt újabb és újabb hazugságokat Magyar Péter, a Tiszát egyre jobban leleplezik saját szövetségesei. A héten kiderült, hogy egy ukrán képviselő is részt vett a Tisza-meneten, ahonnan ukránul jelentkezett be. A politikus azt hirdeti, hogy minden ellenzéki képviselőjelölt lépjen vissza a Tisza javára, és elismerte, hogy a Tisza Párt győzelme Ukrajna érdeke. A politikus egyben egy befolyásos magyarországi ukrán szervezet vezetője, akit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tüntetett ki nemrég – ismertette.

A héten nyilvános lett egy riport is, amelyből kiderült, hogy a magyargyűlölő Daniel Freund, Soros György EP-képviselője is részt vett a Tisza Párt menetén március 15-én. A politikus azt is elmondta, hogy azért kell Magyar Pétert támogatni, mert ő megadna minden szükséges pénzügyi és katonai támogatást Ukrajnának – hívta fel a figyelmet a politikai igazgató.

Az ukrán összefonódás egyre egyértelműbb a Tisza Pártnál. Napokon belül nyilvánosságra kerülhet egy nemzetbiztonsági jelentés, ami alapjaiban rázhatja meg az utolsó heteket. A sajtóbeszámolók szerint már a választás előtt kiderülhet, hogy egy politikai erő mögött külföldi, illegális támogatás áll. Egyre inkább kirajzolódik a kapcsolat Kijev, Brüsszel és a Tisza Párt között, politikai és pénzügyi háttérrel – írta.

Mindeközben az ukrán pofátlanság nem ismer határokat: az ukrán külügyminisztérium kijelentette, hogy választási megfigyelőket akarnak Magyarországra küldeni. 

Az az Ukrajna, ahol már két éve halasztják a saját elnökválasztásuk megtartását.

Amely direkt módon beavatkozik a magyar választásokba a Tisza Párt oldalán. Az, amely olajblokáddal zsarolja Magyarországot, és amelynek elnöke halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt – mutatott rá Orbán Balázs.

 

A Tiszánál alapvetés az erőszak

Mindezek ellenére – vagy talán pont ezért – egyre jobban jönnek elő a Fidesz támogatói, megérezve a választások tétjét. Erről tanúskodnak a közösségi médiában egymás után megjelenő videók, amelyeken fiatalok, idősek, városiak, falusiak, férfiak és nők állnak ki, és vallják, hogy ha ki akarunk maradni a brüsszeli háborús tervekből, Ukrajna finanszírozásából, ha kívül akarjuk tartani Magyarországot a háborúból, akkor a Fidesz a biztos választás – jegyezte meg. Rámutatott: ezzel párhuzamosan a Tisza tábora egyre inkább elköteleződik Ukrajna mellett, és egyre idegesebb, erőszakosabb, agresszívebb. Ami ennél is aggasztóbb, hogy egyre többször találkozni olyan riportokkal, ahol a tiszások maguk vallják be, hogy egy esetleges választási vereség esetén nem fogadnák el az eredményt, utcára vonulnának, fizikai erőszakhoz folyamodnának, és polgárháborús helyzetet akarnának előidézni – tette hozzá.

Ez nem teljesen meglepő, hiszen korábban Magyar Péter maga is azzal fenyegetőzött, hogy utcára viszi a híveit, és békétlenséget szít

– idézte fel a politikai igazgató. Majd jelezte: a tiszás erőszak valódi ellenszere az, hogy olyan egyértelműen, látványosan, döntő erővel kell legyőzni őket az április 12-i választáson, hogy mindenki számára egyértelmű legyen: a békét és biztonságot választó nemzeti oldal alkot többséget Magyarországon.

Eközben a Fidesz politikusaira a kampány utolsó heteiben teljes baloldali médiatámadás zúdul, miközben a Tisza politikusai továbbra is a „presszkukac” mögé vannak rejtve. A helyzet odáig fajult, hogy már a saját propagandasajtójuk szerint is kellemetlen, hogy folyamatosan bujkálnak a tiszás jelöltek – számolt be Orbán Balázs..

 

A nemzetközi helyzet nem csitul

A közel-keleti háborúban az elmúlt napokban újra az energetikai infrastruktúrát támadja Izrael és Irán is, az olaj- és gázárak világszerte tovább emelkednek. Európának szüksége van az olcsó orosz energiára, mégis Brüsszel és Ukrajna a Tisza Párttal összefogva ki akarja vezetni azt Magyarországról. Zelenszkij a Barátság kőolajvezetéken keresztül zsarolja a magyarokat, vagyis az ukránok Magyar Péter oldalán segítik a Tisza kampányát – emlékeztetett. Majd hangsúlyozta: 

a nemzeti kormány védett árat vezetett be, Orbán Viktor Brüsszelben küzd, Magyarország nem támogat döntést, amíg meg nem kapja az olajat.

Ebben a súlyos energiahelyzetben kotyogta el ismét a terveiket a Tisza Párt alelnöke: elismerte a Politicónak, hogy leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Tarr Zoltán nyilatkozata rávilágít, hogy Zelenszkij és Magyar Péter egyaránt abban érdekeltek, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról – mutatott rá a politikai igazgató.

A héten Európai Tanács-ülés is volt, ahol a háborúpárti EU-vezetők hosszasan győzködték, unszolták, fenyegették felváltva a magyar miniszterelnököt, hogy engedjen az ukrán zsarolásnak, és járuljon hozzá a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsönhöz – közölte Orbán Balázs. Majd hangsúlyozta: 

Orbán Viktor viszont világosan fogalmazott, és minden támadás ellenére ki is tartott az álláspontja mellett: amíg az ukránok Magyar Péter hatalomra kerülése érdekében fenntartják az olajblokádot, addig Magyarország semmilyen Ukrajnának kedvező döntéshez nem járul hozzá.

Tudjuk jól, hogy Ukrajna hamarabb fogy ki a pénzéből, mint Magyarország az olajból. Zelenszkij persze kivár, remélve, hogy az általa támogatott ukránpárti jelölt kerül majd hatalomra, és április 13. után más szelek fognak fújni Magyarországról, nem véletlen, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindítását a magyar választások utánra tervezik – tette hozzá.

Orbán Viktor tehát megnyerte a csatát Brüsszelben, de a következőt már csak közösen tudjuk április 12-én – jelentette ki. Majd rámutatott: egy ilyen erős kiállás után nem véletlen, hogy az európai vezetők Orbán Viktor újraválasztásával számolnak. Erről egyre több információ jelenik meg, legutóbb a Politico írta meg, hogy belső információk szerint az európai állam- és kormányfők azzal számolnak, hogy április 12. után is Orbán Viktorral kell tárgyalniuk.

A Tisza Párt időközben elérte a végső kétségbeesés állapotát: külföldről importált orosz beavatkozásról szóló kamusztorikkal próbálják előkészíteni a választási vereségüket. Ugyanazt a forgatókönyvet követik, amit az amerikai demokraták is alkalmaztak: mivel pontosan tudják, hogy nem tudnak nyerni a választáson, ezért előre felépítik azt a narratívát, amire hivatkozva aztán megkérdőjelezhetik az eredményt – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs.

 

A patrióták fővárosa lett Budapest

A CPAC Hungary olyan vezetőket hozott össze, akik a nemzetek erejében, a határok védelmében és a családok fontosságában hisznek. Donald Trump videóüzenetben méltatta Magyarországot, Orbán Viktort pedig teljes támogatásáról biztosította. A magyar miniszterelnököt erős vezetőként nevezte meg, aki megvédi a szuverenitást, a kultúrát és a határokat, és példát mutat a Nyugat számára – emlékeztetett. Hozzátette: a miniszterelnököt támogatásáról biztosította egyebek mellett a legnagyobb német párt vezetője, Alice Weidel, Csehország miniszterelnöke, Andrej Babiš, az Osztrák Szabadságpárt elnöke, Herbert Kickl, a spanyol VOX elnöke, Santiago Abascal és még sokan mások is.

Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta: a politika alapja a saját népünkbe vetett bizalom. Brüsszel viszont épp válságba sodorja Európát azzal, hogy Ukrajnát helyezi előtérbe a tagállamokkal szemben – idézte fel a politikai igazgató. Majd kiemelte: 

Magyarországra most egyszerre nehezedik nyomás Brüsszelből és Kijevből, mégis sikerrel védi meg a magyar embereket.

A választás tétje most történelmi: győzelem esetén nemcsak Magyarország marad talpon, hanem el fog kezdődni a patrióta áttörés Európában is. Nem véletlen, hogy a CPAC után egy kis szusszanásra sincs idő, hiszen hétfőn kezdődik a Patrióták Európáért nagygyűlése – tette hozzá.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
