Ukrajna bajban: egyre kevesebb ország fizeti a fegyvereket

Ukrajna egyre nehezebben tud új vállalásokat szerezni NATO-szövetségeseitől az amerikai fegyverek finanszírozására, miközben a háború elhúzódása folyamatosan növeli a pénzügyi terheket. A helyzetet tovább nehezíti, hogy Magyarország blokkolja az Európai Unió mintegy 90 milliárd eurós hitelének folyósítását. Közben Brüsszel inkább kivár, abban bízva, hogy a hitelcsomag feloldása a közeljövőben lehetővé válik.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 16:19
Keir Starmer brit miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár (Fotó: AFP)
Aljona Getmancsuk, Ukrajna NATO-nagykövete szerint jelenleg csak néhány ország viseli a fegyverbeszerzések költségeinek döntő részét, és a közelmúltban az Egyesült Királyság volt az egyetlen új csatlakozó. Hozzátette: egyre nehezebb ugyanazokat az államokat újra és újra támogatásra kérni.

Egyre nehezebb helyzetben Ukrajna: akadozhat a fegyverellátás (Fotó: AFP)
Egyre nehezebb helyzetben Ukrajna: akadozhat a fegyverellátás (Fotó: AFP)

A finanszírozási nehézségeket tovább súlyosbítja, hogy az orosz invázió már az ötödik évébe lépett, miközben a béketárgyalások elakadtak. 

Emellett Magyarország blokkolja az Európai Unió Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitelének folyósítását, az ukrán parlamenten belüli politikai vita pedig késleltetheti a Nemzetközi Valutaalap kifizetéseit is

– írja a The Japan Times.

Mindeközben az amerikai fegyverszállítások egyelőre zavartalanul folytatódnak annak ellenére, hogy az iráni konfliktus erőforrásokat köt le. Ukrajna egy PURL nevű program keretében jut ezekhez az eszközökhöz, amely lehetővé teszi, hogy európai országok és Kanada finanszírozzák az amerikai haditechnikát. Kijev becslése szerint 2026-ban 15 milliárd dollárra lenne szüksége, azonban 2025-ben az év végéig mindössze 4,3 milliárd dollárt sikerült összegyűjteni.

A szállítások jelenleg 500 millió dolláros csomagokban érkeznek, ami azt jelenti, hogy a jövőbeni szállítmányok késhetnek, amíg nem áll rendelkezésre elegendő finanszírozás. NATO-szövetségesek ezért egy olyan megoldást is mérlegelnek, amely lehetővé tenné, hogy Ukrajna az egyes felajánlások beérkezésével párhuzamosan jusson hozzá a fegyverekhez, bár ezt a tagállamok számára nehezebb lehet belpolitikailag elfogadtatni.

Ukrajna legégetőbb szükséglete továbbra is a légvédelem, különösen a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas rendszerek. Ha ezeket nem tudják az Egyesült Államoktól beszerezni, akkor más országok készleteire kell támaszkodniuk, ami korlátozott lehetőség. Alternatívaként az Öböl menti országok is szóba jöhetnek, amelyek érdeklődnek az ukrán drónelhárító rendszerek iránt, és akár cserében is támogathatnák Kijevet.

Egyes értékelések szerint az európai országok kivárása mögött az is állhat, hogy az uniós hitelcsomag feloldása a közeljövőben lehetővé válik, 

ami enyhítheti a tagállamokra nehezedő finanszírozási terheket.

Magyar Péter ukrán kapcsolatokat épít

Mindeközben a Tisza Párt vezetője egyre aktívabb kapcsolatokat ápol Ukrajnával. Az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során ukrán hivatalos szervekkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is kapcsolatba került.

Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián is azt sejteti, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: Keir Starmer, Volodimir Zelenszkij és Mark Rutte NATO-főtitkár (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Orosz–ukrán háború: depresszió és szorongás mindenütt

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu