Ukrajna bajban: egyre kevesebb ország fizeti a fegyvereket

A finanszírozási nehézségeket tovább súlyosbítja, hogy az orosz invázió már az ötödik évébe lépett, miközben a béketárgyalások elakadtak.

Emellett Magyarország blokkolja az Európai Unió Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitelének folyósítását, az ukrán parlamenten belüli politikai vita pedig késleltetheti a Nemzetközi Valutaalap kifizetéseit is

– írja a The Japan Times.

Mindeközben az amerikai fegyverszállítások egyelőre zavartalanul folytatódnak annak ellenére, hogy az iráni konfliktus erőforrásokat köt le. Ukrajna egy PURL nevű program keretében jut ezekhez az eszközökhöz, amely lehetővé teszi, hogy európai országok és Kanada finanszírozzák az amerikai haditechnikát. Kijev becslése szerint 2026-ban 15 milliárd dollárra lenne szüksége, azonban 2025-ben az év végéig mindössze 4,3 milliárd dollárt sikerült összegyűjteni.