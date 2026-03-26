MoszkvaUkrajnaWashingtonkapcsolatok fejlesztésháborúorosz-ukrán háború

Zelenszkij arcára fagyott a mosoly, Moszkva és Washington nem akármire készül

Az Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok helyreállítása mindkét ország számára előnyös lenne – jelentette ki Dmitrij Peszkov a Kreml sajtótájékoztatóján.

Magyar Nemzet
Forrás: Life.ru2026. 03. 26. 13:16
Az orosz nemzeti lobogó a Kreml egyik tornyának tetején Fotó: Kirill Kudryavtsev Forrás: AFP
Moszkva közeledne. Peszkov az orosz és amerikai parlamenti képviselők közötti kontaktusokra reagálva úgy fogalmazott, hogy az első, óvatos lépések hozzájárulhatnak a kétoldalú párbeszéd újraindításához, írja a Life.ru.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Sergei Karpukhin)

Reméljük, hogy ezek a kezdeti, bizonytalan lépések hozzájárulnak a kétoldalú kommunikáció újjáélesztéséhez

– mondta Peszkov, hangsúlyozva, hogy ez a fejlődés Moszkva és Washington érdekeinek is megfelel.

Moszkva az ukrán konfliktusról is beszélt

Ugyanakkor a szóvivő korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrajnai konfliktus rendezéséhez kapcsolódó, Oroszország számára alapvető kérdések továbbra sem tisztázottak.

Különösen a területi kérdéseket sorolta a kritikus fontosságú problémák közé, amelyek rendezése érdekében a feleknek még nem sikerült konszenzusra jutniuk.

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Pozsonyi Ádám avatarja

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
