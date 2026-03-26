Moszkva közeledne. Peszkov az orosz és amerikai parlamenti képviselők közötti kontaktusokra reagálva úgy fogalmazott, hogy az első, óvatos lépések hozzájárulhatnak a kétoldalú párbeszéd újraindításához, írja a Life.ru.
Zelenszkij arcára fagyott a mosoly, Moszkva és Washington nem akármire készül
Az Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok helyreállítása mindkét ország számára előnyös lenne – jelentette ki Dmitrij Peszkov a Kreml sajtótájékoztatóján.
Reméljük, hogy ezek a kezdeti, bizonytalan lépések hozzájárulnak a kétoldalú kommunikáció újjáélesztéséhez
– mondta Peszkov, hangsúlyozva, hogy ez a fejlődés Moszkva és Washington érdekeinek is megfelel.
Moszkva az ukrán konfliktusról is beszélt
Ugyanakkor a szóvivő korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrajnai konfliktus rendezéséhez kapcsolódó, Oroszország számára alapvető kérdések továbbra sem tisztázottak.
Különösen a területi kérdéseket sorolta a kritikus fontosságú problémák közé, amelyek rendezése érdekében a feleknek még nem sikerült konszenzusra jutniuk.
Borítókép: Az orosz nemzeti lobogó a Kreml egyik tornyának tetején (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)
