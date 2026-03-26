A dokumentumról nemrég Tulsi Gabbard nemzeti hírszerzési igazgató is értesült, aki arra utasította az USAID tisztviselőit, hogy vizsgálják meg, történt-e tényleges pénzátirányítás, és indokolt-e büntetőeljárás kezdeményezése az FBI-nál.
Titkos jelentés: ukrán tárgyalásokon került szóba amerikai pénzek visszajuttatása a Biden-kampányhoz
Az amerikai hírszerzés lehallgatta az ukrán kormány kommunikációját, amelyben egy olyan tervről esett szó, hogy a háború sújtotta ország számára tiszta energiára szánt amerikai adófizetői forrásokból több százmillió dollárt az Egyesült Államokba irányítanak át. A cél az lett volna, hogy ezzel Joe Biden akkori elnök 2024-es újraválasztási kampányát és a Demokrata Nemzeti Bizottságot támogassák. Mindez egy titkosítás alól feloldott hírszerzési jelentésből derül ki, amely a lehallgatások összefoglalóját tartalmazza.
A vizsgálatok eddig nem tártak fel arra utaló bizonyítékot, hogy az ügyet a Biden-adminisztráció idején alaposan kivizsgálták volna, és a lehallgatott kommunikációt nem kötik orosz dezinformációs műveletekhez – írja a Just The News.
A jelentés szerint a tervben az ukrán kormány és meg nem nevezett amerikai kormányzati szereplők is részt vehettek, a kijevi USAID-en keresztül. A konstrukció lényege az lett volna, hogy egy infrastrukturális beruházás fedezékében a források jelentős részét – akár 90 százalékát – a Demokrata Nemzeti Bizottsághoz irányítják.
A lehallgatások szerint a résztvevők biztosak voltak abban, hogy a projekt kezdetben finanszírozást kap, még akkor is, ha később szükségtelennek minősítik. Addigra azonban a pénzeket már kiosztották volna, és nem lett volna lehetőség azok visszavonására vagy más célra történő felhasználására.
A rendszerben amerikai alvállalkozók is szerepet kaptak volna, ami megnehezíthette volna a pénzmozgások nyomon követését. A tervek szerint olyan szerződéseket kötöttek volna, amelyek ellenőrzése szintén komoly akadályokba ütközhetett volna.
A Biden család ukrajnai kötődései korábban is viták tárgyát képezték: Hunter Biden az ukrán energetikai vállalat, a Burisma igazgatóságában töltött be szerepet. Joe Biden 2024 decemberében kegyelmet adott fiának, amely nemcsak az ismert adó- és fegyverügyekre, hanem a 2014 és 2024 közötti esetleges egyéb bűncselekményekre is kiterjedt.
A republikánus politikusok szerint Joe Biden alelnökként nyomást gyakorolt egy ukrán ügyész eltávolítására fia érdekében, míg a demokraták ezt határozottan tagadják.
Egy korábbi szenátusi jelentés szerint Hunter Biden és üzlettársa jelentős összegeket kaptak egy ukrán oligarchától. Később FBI-források is korrupciós kifizetésekről számoltak be, ám az informátort idővel hamis állítások miatt elítélték.
2025-ben az amerikai igazságügyi minisztérium jelezte, hogy felülvizsgálja az ügy jogi alapját.
Magyar Péter ukrán kapcsolatokat épít, egyre több jel utal háttéregyeztetésekre
Mindeközben a Tisza Párt vezetője egyre aktívabb kapcsolatokat ápol Ukrajnával. Az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során ukrán hivatalos szervekkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is kapcsolatba került.
Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián is azt sejteti, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.
