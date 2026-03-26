Titkos jelentés: ukrán tárgyalásokon került szóba amerikai pénzek visszajuttatása a Biden-kampányhoz

A vizsgálatok eddig nem tártak fel arra utaló bizonyítékot, hogy az ügyet a Biden-adminisztráció idején alaposan kivizsgálták volna, és a lehallgatott kommunikációt nem kötik orosz dezinformációs műveletekhez – írja a Just The News.

A jelentés szerint a tervben az ukrán kormány és meg nem nevezett amerikai kormányzati szereplők is részt vehettek, a kijevi USAID-en keresztül. A konstrukció lényege az lett volna, hogy egy infrastrukturális beruházás fedezékében a források jelentős részét – akár 90 százalékát – a Demokrata Nemzeti Bizottsághoz irányítják.

A lehallgatások szerint a résztvevők biztosak voltak abban, hogy a projekt kezdetben finanszírozást kap, még akkor is, ha később szükségtelennek minősítik. Addigra azonban a pénzeket már kiosztották volna, és nem lett volna lehetőség azok visszavonására vagy más célra történő felhasználására.

(TS: 26 Mar 06:43 ET) — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 26, 2026

A rendszerben amerikai alvállalkozók is szerepet kaptak volna, ami megnehezíthette volna a pénzmozgások nyomon követését. A tervek szerint olyan szerződéseket kötöttek volna, amelyek ellenőrzése szintén komoly akadályokba ütközhetett volna.