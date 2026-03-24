Donald Trump: Irán kőolajra és földgázra vonatkozó értékes „ajándékot” adott

Az amerikai elnök szerint Irán egy kőolajra és földgázra vonatkozó értékes „ajándékot” adott az Egyesült Államoknak. Donald Trump erről a Fehér Házban beszélt kedden.

Forrás: MTI2026. 03. 24. 21:38
Donald Trump részleteket nem említve annyit mondott, hogy egy nagyon nagy ajándék, ami rendkívüli sok pénzt ér, de hozzátette, hogy pontosan nem mondhatja el, miről van szó, de annak ténye azt mutatja, hogy az amerikai diplomácia a megfelelő emberekkel beszél.

Trump megismételte, hogy tárgyalások zajlanak a teheráni vezetéssel, azokat amerikai részről Steve Witkoff, a békemissziókért felelős elnöki különleges megbízott, valamint Jared Kushner üzletember, diplomata, az elnök veje vezeti, és bekapcsolódott J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is.

Az elnök közlése szerint Irán beleegyezett abba, hogy véglegesen lemond a nukleáris fegyver birtoklására vonatkozó törekvéséről. Hozzátette, hogy az amerikai katonai művelet sikeres, ennek során Irán elvesztette katonai infrastruktúráját és korábbi vezetőit.

A Központi Parancsnokság kedden közölte, hogy a február 28-án kezdett katonai támadássorozat eredményeként eddig kilencezernél is több célpontot találtak el az amerikai haderő eszközeivel Irán területén, amivel jelentős mértékben csökkentették az iráni haderő bevetési képességeit.

 

