Irakli Kobakhidze: A legfontosabb kérdés, hogy hogyan tudjuk megvédeni országunk nemzeti érdekeit

Irakli Kobakhidze a CPAC Hungaryn elsőként tisztelgett Georgia pátriárkája előtt, aki három nappal ezelőtt vesztette életét. „Georgia most összefogott a gyászban. 48 évig vezette az egyházat, és a georgiai nép legnagyobb szeretetét élvezte. És az megingathatatlan. Szenvedéllyel küzdött Georgiáért, vezetése alatt a kereszténység fáklyájaként funkcionált. Szolgálati ideje alatt nem pusztán vallási szerepet töltött be az egyház, hanem a georgiai nemzetet is őriztem. Továbbvisszük azt, amiért küzdött az országunk nemzeti és keresztény ideológiájáért” – fogalmazott Georgia miniszterelnöke.

Olyan időszakban találkozunk, amikor alapvető átalakuláson esik át a világ. Minden országnak alapvető kérdésekkel kell szembenézni, hogyan tudjuk megvédeni országunk nemzeti érdekeit anélkül, hogy elveszítenénk hagyományainkat. Georgia számára ez nem elvi kérdést.

A nemzetek akkor maradnak rezidensek, hogyha fenntartják identitásukat - fogalmazott Irakli Kobakhidze, hangsúlyozva:

A kereszténység integrális része Georgia történelmének.

Georgia miniszterelnöke úgy fogalmazott:

A keresztény alapok alapvető fontosságúak számunkra a társadalom. Mindig is óvtuk a keresztény értékeket, és éppen ezért Georgia elkötelezett marad az európai integráció mellett, ugyanakkor azt kérjük, hogy tiszteletben tartsák szabadságukat, szuverenitásukat, hagyományainkat. Természetesen nehéz feladat elé állítjuk őket, őszintén bízom abban, hogy Európa is visszaszerzi szuverenitását, kereszténységét, mielőtt még Georgia is az Európai Unió tagja lesz.

Irakli Kobakhidze úgy fogalmazott:

Mi a konnektivitásban hiszünk, nem a konfrontációban, célunk az, hogy lehetőséget biztosítsunk az együttműködésre egy széttöredezett világban.

A georgiai miniszterelnök hangsúlyozta: Georgia nagyra értékeli partneri kapcsolatát.

„Ez a csodálatos ország Magyarország, több mint partner, egy olyan nemzet, amellyel szoros és egyre mélyebb együttműködést élvezünk, és közös tisztelet ahhoz, hogy az itt működés a partnerségünk számos területen állt elő, és bízunk benne, hogy még erősebbé válik az elkövetkezendő években. Ellentétben számos egyéb európai országgal, amellyel elveszi ezt az identitását, Magyarország megőrzi ezt, és ezt nehezen fogadják el. ”