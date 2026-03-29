Irán készen áll a válaszlépésre, Izaelben veszélyes anyagokkal dolgozó üzem sérült meg + videó

Baker Kalibaf, az iráni parlamenti elnöke vasárnap kijelentette, hogy miközben az Egyesült Államok lehetséges tárgyalásokról küld üzeneteket, titokban a szárazföldi erők bevetését tervezi Iránban, és arra figyelmeztetett, hogy Teherán készen áll a válaszlépésre, ha bevetik az amerikai csapatokat. Közben a helyi mentőszolgálat azt közölte, hogy veszélyes anyagokkal dolgozó üzem sérült meg egy iráni rakéta nyomán Izraelben vasárnap.

2026. 03. 29. 18:20
„Nyilvánosan az ellenség a tárgyalásokról és a párbeszédről küld üzeneteket, de titokban egy szárazföldi offenzívát tervez” – jelentette ki Baker Kalibaf, az iráni parlament elnöke az országhoz intézett üzenetében. „Embereink a szárazföldön is várják az amerikai katonák érkezését, hogy megtámadják őket, és egyúttal megbüntessék minden regionális szövetségesüket is” – tette hozzá.

„Mindaddig, amíg az amerikaiak megadásra szólítják fel Iránt, azt válaszoljuk, hogy soha nem fogadjuk el a megaláztatást” – szögezte le.

Az Egyesült Államok szombaton 3500 tengerésszel és tengerészgyalogossal erősítette meg jelenlétét az iráni konfliktus térségében.

Iráni rakétatámadás Izraelben

Izraelben eközben azt közölték, hogy veszélyes anyagokkal dolgozó üzem sérült meg egy iráni rakéta nyomán vasárnap, nincsenek sebesültek. A helyi mentőszolgálat közlése szerint a Beér-Séva közelében, a Negev-sivatag északi részén fekvő Neot Hovavban csapódott be egy iráni rakéta, az üzemből később sűrű, fekete füst szállt fel.

A rendőrség és a polgári védelmi parancsnokság közölte, hogy nem áll fenn veszélyesanyag-szivárgás veszélye. A tűzoltóság három, veszélyes anyagokkal foglalkozó egységet riasztott a becsapódás helyére. A beér-sévai mérőállomás szakemberei is a helyszínre siettek, és megkezdték a veszélyszint és az anyagkoncentrációk vizsgálatát a becsapódás környezetében. A polgári védelem korábban figyelmeztetést adott ki a környék lakóinak, hogy fennállhat veszélyes anyagok szivárgásának kockázata.

Elővigyázatosságból a gyár dolgozóit és a környező üzemek alkalmazottait is arra kérték, hogy hagyják el a veszélyeztetett területeket, és húzódjanak védett épületekbe a mentesítési munkálatok befejezéséig. A szakértők közvetlenül a szivárgási pontoknál dolgoznak a sérült tartályok elzárásán és tömítésén, miközben folyamatos méréseket végeznek. Nem érkezett jelentés sérültekről, és a tűzoltók folytatják a méréseket mindaddig, amíg teljesen meg nem szűnik a közbiztonságot és a környezetet fenyegető kockázat. 

Izraelt a hivatalos közlések szerint vasárnap is több hullámban rakétákkal támadták Iránból, valamint rakétákkal és drónokkal a síita Hezbollah fegyveresei Libanonból.

