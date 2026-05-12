Hunyadi Mátyás és Bécs elfoglalása – a fekete sereg legendás győzelme

Hunyadi Mátyás uralkodása során nemcsak Magyarország biztonságát akarta megerősíteni, hanem azt is szerette volna elérni, hogy a Hunyadi családot a nyugati uralkodóházak egyenrangú partnerként ismerjék el. Hunyadi Mátyás nagy álma a német-római császári cím megszerzése volt.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 05. 12. 13:12
Hunyadi Mátyás bevonul Bécsbe
Bécs ostroma – a kiéheztetett város

1484-re Bécs teljesen elszigetelődött az utánpótlástól. Az ötvenezer lakosú császárvárost elvágták az élelmiszerszállítmányoktól, és Mátyás 1485 januárjában felszólította a várost a megadásra. Miután ezt visszautasították, 1485. január 29-én megkezdődött Bécs ostroma. A várost Hans von Wulfersdorfer, Frigyes egyik legjobb hadvezére védte. A magyar király a kiéheztetés taktikáját választotta.

Mátyás álruhában személyesen is bejutott az ostrom alatt álló Bécsbe, hogy felmérje a lakosság hangulatát és a város állapotát. Egy történet szerint udvari bolondjával együtt kémlelte ki a bécsieket, miközben egyszer tojás- és vajárusnak, máskor kerékgyártónak öltözve járta az utcákat.

1485 tavaszára a bécsiek helyzete kritikussá vált. Az élelmiszerhiány miatt már áprilisban összeesküvést szerveztek a város kapuinak megnyitására. A végső fordulat 1485. június 1-jén következett be, amikor Bécs polgárai megadták magukat. Mátyás serege élén ünnepélyesen vonult be a városba, oldalán törvénytelen fiával, Corvin Jánossal. A városi tanács hűségesküt tett az új uralkodónak, aki felvette az osztrák hercegi címet is. A győzelem egész Európában óriási visszhangot váltott ki. Nem véletlen, hogy Kölcsey Ferenc később a Himnuszban is megörökítette ezt a diadalt a híres sorral: „S nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára.”

Hunyadi Mátyás meghódította Bécset

Mátyás győzelme után meglepően nagyvonalúan bánt a meghódított várossal. Nem engedte meg katonáinak a fosztogatást, megerősítette Bécs régi kiváltságait, és többéves adómentességet biztosított a polgároknak. Bár eltörölte a város árumegállító jogát, hogy segítse a magyar kereskedelmet, a közigazgatási rendszert nagyrészt érintetlenül hagyta. A városi tanácsba mindössze egyetlen emberét, Szapolyai István főkapitányt ültette be. Mátyás ezzel azt kívánta bizonyítani, hogy nem egyszerű hódító, hanem egy soknemzetiségű közép-európai birodalom építője. Udvarát részben Bécsbe helyezte át, bár a Magyar Királyság fővárosa továbbra is Buda maradt.

Hunyadi Mátyás és Frigyes ideiglenesen békét köt

1487-ben Mátyás tovább növelte ausztriai hódításait, amikor elfoglalta Bécsújhelyt is. Ezzel gyakorlatilag lezárultak az osztrák hadjáratok, és hatalma ekkor érte el a csúcspontját. Az osztrák főváros öt esztendeig tartozott a Magyar Királysághoz. Bécs elfoglalása a magyar középkor egyik legnagyobb katonai diadala volt.

 

Bécs elfoglalásának jelentősége:

  • Magyarország európai nagyhatalommá vált,
  • A fekete sereg erejét bizonyította,
  • A Habsburg–magyar rivalizálásban időlegesen a magyarok kerekedtek felül.

