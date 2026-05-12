„Buddhára” bízhatja a titkosszolgálatokat a Tisza Párt, a hekkert korábban szexképekkel történt zsarolás miatt ítélték börtönre

Az Átlátszó részletesen feltárta, hogy a „Buddha” álnevet viselő tiszás informatikus fontos pozícióba kerülhet a Belügyminisztériumban. Az oknyomozó portál cikke szerint az M.T. monogramú illető évekkel ezelőtt szexuális tartalmú fotókkal zsarolt meg valakit. Ezért a bíróság jogerősen egy év felfüggesztett börtönbüntetésre és kártérítés megfizetésére ítélte. Míg a szakmai felkészületlenségére utal, hogy a Discordot és a Tisza világ applikációt érintő adatszivárgások is akkor történtek, amikor „Buddha” felelt az informatikai biztonságért. Az Átlátszó szerint akár a polgári titkosszolgálatok felügyeletét is rábíznák a Tisza-kormányban.

2026. 05. 12. 14:00
Az Alkotmányvédelmi Hivatalnál dolgozó forrás szerint ugyanakkor az állami titkosszolgálatnak több legális oka is volt arra, hogy „Buddhát” és „Gundalfot” megfigyelje. A szexképes büntetőügytől kezdve a titkosszolgálati eszközök importján, a rejtett kamera beszerzésén, a „Gundalf” által utólag dezinformációnak mondott külföldi beszervezési kísérleten át „Henry” kilétének és szerepének felderítéséig.

A lap azt is megjegyezte, hogy ennek az állami akciónak nem feltétlenül „a Tisza párt bedöntésére” kellett irányulnia. Az általuk megkérdezett szakértők szerint ilyen esetekben a titkosszolgálat hivatalból vizsgálódik, az ellenzéki pártoknál is nyomoznia kell a kémek és a befolyásolás után.

A polgári titkosszolgálatok felügyeletét bíznák „Buddha” államtitkárra a Tisza-kormányban?

Úgy tudják, hogy a Tisza Párt fontos pozíciót szán M. T.-nek a Belügyminisztériumban, ahol szenzitív adatokhoz férne hozzá. A meg nem erősített értesülésük szerint talán még a polgári titkosszolgálatok felügyeletét is rábíznák. Az Átlátszó által megkeresett nemzetbiztonsági és kiberbiztonsági területen tevékenykedő forrás szerint nem biztos, hogy olyanra kellene rábízni fontos vizsgálatok lefolytatását, aki után esetleg jogosan és nem politikai motivációból vizsgálódott az állami titkosszolgálat. Emellett érintett vagy felelős lehet a tiszás adatszivárgásokban, esetleg terhelő információk vagy felvételek birtokában lehet Tiszás politikusokról, ezért nem tekinthető kívülállónak és elfogulatlannak a „Henry”-ügyben.

Az Átlátszó a témával kapcsolatban a múlt héten kérdéssort küldött a Tisza Pártnak és Pósfai Gábor belügyminiszter-jelöltnek: arról érdeklődtek, hogy tisztában voltak-e az informatikus múltjával, és hogy a fentiek tükrében alkalmasnak tartják-e „Buddhát” bármilyen szenzitív, belügyi pozícióra? Ha alkalmasnak tartják, milyen pozícióról van szó konkrétan? Választ azonban nem kaptak.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
