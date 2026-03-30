LengyelországUkrajnahatárkerítés

Lengyelország kerítést húz az ukrán határra

Lengyelország átfogó határvédelmi fejlesztésbe kezd az ukrán határszakaszon: egy korszerű, digitális megfigyelőrendszerrel ellátott kerítés kiépítését tervezi a biztonság erősítése érdekében. A mintegy 450 millió zloty értékű beruházás a teljes nadbuzanski határőrség területét lefedi. A döntést az orosz–ukrán háború okozta fenyegetés indokolja, a rendszer pedig az illegális határátlépések visszaszorítása mellett a nemzetbiztonsági kockázatok gyorsabb kezelését is szolgálja.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 19:15
Lengyel határjelző Forrás: AFP
Lengyelország korszerű, digitális megfigyelőrendszerrel ellátott kerítésrendszer kialakítását készíti elő az ukrán határszakaszon, amely a biztonság fokozását és az ellenőrzés hatékonyabbá tételét szolgálja – számolt be cikkében az Origo.

A beruházás költségét hozzávetőleg 450 millió zlotyra (121 millió dollárra) becsülik, és a nadbuzanski határőrség teljes működési területére kiterjed.

A fejlesztés részeként föld alatti kábeleket telepítenek a lépésrezgések érzékelésére, optikai hálózatot az adatok továbbítására, valamint elektromos vezetékeket a rendszer üzemeltetéséhez. A tervek szerint kültéri tartóoszlopokat is elhelyeznek, amelyeket nappali kamerákkal és hőérzékelő eszközökkel szerelnek fel, így biztosítva a folyamatos, 24 órás megfigyelést. Az összegyűjtött információk a központi irányítóegységbe kerülnek, ahol a határőrség munkatársai elemzik azokat.

A finanszírozás az Európai Unió SAFE programjából történne, ugyanakkor a projekt jelenleg elakadt, mivel Karol Nawrocki elnök vétót emelt. Emiatt jelenleg egyeztetések folynak a hiányzó források előteremtéséről. A rendszer kiépítésének szükségességét az Ukrajnával kapcsolatos orosz katonai agresszió jelentette biztonsági kockázattal indokolják. Kiemelik, hogy az új technológia nemcsak az illegális határátlépések visszaszorítását célozza, hanem a nemzetbiztonságot érintő események gyorsabb felismerését és kezelését is elősegíti.

Borítókép: Lengyel határjelző (Fotó: AFP)

