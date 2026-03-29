orosz-ukrán háborúUkrajnaZelenszkijdemográfiai válság

Ukrajna csendes halála a szemünk előtt zajlik

A fronton eleső katonák ezrekben mérhető száma már önmagában is elég tragédia lenne, azonban a friss kutatások egy ennél nagyobb tragédia irányába mutatnak. Ukrajna már a háború előtt is demográfiai krízissel küzdött, amely mára azonban olyan méreteket öltött, hogy lényegében egy nemzet csendes halála zajlik a háború árnyékában, a béke pedig ezt a problémát önmagában nem fogja tudni megoldani.

2026. 03. 29. 21:14
Fotó: HIROTO SEKIGUCHI Forrás: Yomiuri
A háború okozta veszteségek csak az egyenlet egyik fele. Ukrajna ugyanis már a konfliktus kirobbanása előtt is – Európa számos más országához hasonlóan – demográfiai krízissel küzdött, azonban Aggtelektől néhány órányira egy nemzet csöndes halála rajzolódik ki a háttérben, amit ráadásul már az ország vezetése is részben elismer – írja a BOON. 

Ukrajna számára már nem maradt sok idő a demográfiai katasztrófa visszafordítására, azonban ehhez békére lenne szükség
Az ukrán fegyveres erők tagjainak az állam lehetőséget biztosít rá, hogy lefagyasszák spermájukat, arra az esetre, ha nem térnének vissza. Ez a kormányzati program azonban jól jelzi, hogy már az állam is felismerte, nincs sok hátra az országnak, ha a konfliktus tovább folytatódik. Ukrajna már a háború kezdete előtt is – több európai országéhoz hasonlóan – csökkenő születésszámokkal küzdött.

A háború kitörése azonban csak tetézte ezt a problémát több fronton is.

Egyrészt az elmenekült ukránok jelentős része fiatal, akik könnyen lehet, hogy a háború után már soha nem térnek majd vissza országukba. Ráadásul a fronton óriási emberhiány uralkodik, amit jól jeleznek az egyre brutálisabb mozgósítások. A fronton eleső katonák azonban már soha nem térnek haza, így pedig gyereket sem fognak vállalni.

Emellett azonban van egy másik aspektusa is a háborúnak, amelyről csak kevesen beszélnek, ez pedig a nők helyzete.

Az elesett férfiak ezrei már egyébként is óriási problémát jelentenének, azonban a nők sincsenek jobb helyzetben, hiszen a férfiak távollétében rájuk marad a közösség szolgálata és a stressz is, amit a folyamatos túlélés jelent. Ez pedig már a termékenységen is meglátszik. Több szakember is arról számolt be, hogy a konfliktus évei alatt megugrott a terméketlen nők száma, ahogy azoké is, akik valamilyen gyógyszeres kezelésre szorulnak mentális sebek miatt.

Ez a folyamat azonban – miután elsősorban hormonális – nem fordítható vissza azonnal, így pedig a probléma akár hosszú távon meg is pecsételheti Ukrajna sorsát. Az állam által kezdeményezett genetikai örökítőanyag megőrző program azonban végső soron etikai kérdéseket is felvet, hiszen sok nő a háború lezárásával szeretné megszülni elhunyt férje gyermekét. Ez teljesen átalakítaná Ukrajna társadalmát, hiszen egy generáció gyerek nőne fel csonka családokban.

A felmerülő problémák azonban eltörpülnek amellett a tény mellett, hogy az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij továbbra is elkötelezett a háború folytatása mellett, a civil áldozatok, a katonai veszteségek és az árnyékként tornyosuló demográfiai katasztrófa ellenére is.  

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

 

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

Borítókép: Egy anya és lánya ünnepelnek egy sötét lakásban Ukrajnában (Fotó: AFP)

 

 

Ukrán drón csapódott be Finnország területén

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
