Ukrajna csendes halála a szemünk előtt zajlik

A háború okozta veszteségek csak az egyenlet egyik fele. Ukrajna ugyanis már a konfliktus kirobbanása előtt is – Európa számos más országához hasonlóan – demográfiai krízissel küzdött, azonban Aggtelektől néhány órányira egy nemzet csöndes halála rajzolódik ki a háttérben, amit ráadásul már az ország vezetése is részben elismer – írja a BOON.

Ukrajna számára már nem maradt sok idő a demográfiai katasztrófa visszafordítására, azonban ehhez békére lenne szükség

Az ukrán fegyveres erők tagjainak az állam lehetőséget biztosít rá, hogy lefagyasszák spermájukat, arra az esetre, ha nem térnének vissza. Ez a kormányzati program azonban jól jelzi, hogy már az állam is felismerte, nincs sok hátra az országnak, ha a konfliktus tovább folytatódik. Ukrajna már a háború kezdete előtt is – több európai országéhoz hasonlóan – csökkenő születésszámokkal küzdött.

A háború kitörése azonban csak tetézte ezt a problémát több fronton is.

Egyrészt az elmenekült ukránok jelentős része fiatal, akik könnyen lehet, hogy a háború után már soha nem térnek majd vissza országukba. Ráadásul a fronton óriási emberhiány uralkodik, amit jól jeleznek az egyre brutálisabb mozgósítások. A fronton eleső katonák azonban már soha nem térnek haza, így pedig gyereket sem fognak vállalni.