Újabb felvétel jelent meg az X-en az ukrajnai kényszersorozással kapcsolatban. A videón egy éjszakai jelenet látható: egy nagy, fehér furgon áll az út szélén, miközben az ukrán sorozók intézkednek – írja az Origo.
Durva jelenet az utcán: így menekült a férfi a sorozók elől – videó
Lvivben brutális jelenetek játszódtak le: katonai toborzók az őrizetbe vétel során két férfival szemben is erőszakot alkalmaztak. Egy másik férfi kétségbeesésében egy furgon alá bújva próbált elrejtőzni.
Az Ukrán Fegyveres Erők komoly létszámhiánnyal szembesülnek, és egyre nehezebben tudják pótolni a kieső állományt, ami jelentős nyomást gyakorol a toborzóközpontokra.
Az elmúlt hónapokban rendszeresen jelennek meg a közösségi médiában az ukrajnai kényszersorozással kapcsolatos, megrázó felvételek, amelyek arra utalnak, hogy az ukrán férfiak egyre kevésbé érzik magukat biztonságban.
Odesszában is megrázó jelenet zajlott le: a TCK emberei egy férfit a ruhájánál fogva vonszoltak végig az utcán. Az illető azóta nagy valószínűséggel már egy kiképzőtáborban van.
További Külföld híreink
Egy másik felvételen egy ukrán nő próbál közbelépni, miközben a területi toborzó iroda munkatársai a közelben intézkedésre készülnek. A háttérben többen feszült hangulatban figyelik az eseményeket. A nő láthatóan nehezen viseli a helyzetet: egy mellette álló férfi tartja vissza, hogy ne kerüljön nagyobb bajba.
Titkos egyeztetéseket folytat Magyar Péter
A Tisza Párt elnökéről 2024-ben több kép is készült Kijevben, az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem ismertek, annyi valószínűsíthető, hogy Magyar Péter ukrán titkosszolgálati kapcsolattal, és feltehetően Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személlyel is találkozott.
További Külföld híreink
Bár igyekeztek kerülni annak látszatát, hogy Magyar Péter és Zelenszkij találkoztak volna a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyikük sem cáfolta ezt a lapértesülést. A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük akkor, amikor az ukrán elnök az Ukrajna-házba látogatott.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!