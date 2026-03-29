kényszersorozásorosz-ukrán háborúLviv

Durva jelenet az utcán: így menekült a férfi a sorozók elől – videó

Lvivben brutális jelenetek játszódtak le: katonai toborzók az őrizetbe vétel során két férfival szemben is erőszakot alkalmaztak. Egy másik férfi kétségbeesésében egy furgon alá bújva próbált elrejtőzni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 12:04
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb felvétel jelent meg az X-en az ukrajnai kényszersorozással kapcsolatban. A videón egy éjszakai jelenet látható: egy nagy, fehér furgon áll az út szélén, miközben az ukrán sorozók intézkednek – írja az Origo.

Rendszeresen kerülnek elő sokkoló videók a kényszersorozásról (Képernyőfotó: X)

Az intézkedés során a toborzók két férfival szemben is erőszakot alkalmaztak.

Eközben egy harmadik ukrán férfi egy furgon alá bújva próbált elrejtőzni előlük.

Az Ukrán Fegyveres Erők komoly létszámhiánnyal szembesülnek, és egyre nehezebben tudják pótolni a kieső állományt, ami jelentős nyomást gyakorol a toborzóközpontokra.

Az elmúlt hónapokban rendszeresen jelennek meg a közösségi médiában az ukrajnai kényszersorozással kapcsolatos, megrázó felvételek, amelyek arra utalnak, hogy az ukrán férfiak egyre kevésbé érzik magukat biztonságban.

Odesszában is megrázó jelenet zajlott le: a TCK emberei egy férfit a ruhájánál fogva vonszoltak végig az utcán. Az illető azóta nagy valószínűséggel már egy kiképzőtáborban van.


Egy másik felvételen egy ukrán nő próbál közbelépni, miközben a területi toborzó iroda munkatársai a közelben intézkedésre készülnek. A háttérben többen feszült hangulatban figyelik az eseményeket. A nő láthatóan nehezen viseli a helyzetet: egy mellette álló férfi tartja vissza, hogy ne kerüljön nagyobb bajba.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Kondor Katalin avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
