Durva jelenet az utcán: így menekült a férfi a sorozók elől – videó

Az intézkedés során a toborzók két férfival szemben is erőszakot alkalmaztak.

Eközben egy harmadik ukrán férfi egy furgon alá bújva próbált elrejtőzni előlük.

Az Ukrán Fegyveres Erők komoly létszámhiánnyal szembesülnek, és egyre nehezebben tudják pótolni a kieső állományt, ami jelentős nyomást gyakorol a toborzóközpontokra.

Az elmúlt hónapokban rendszeresen jelennek meg a közösségi médiában az ukrajnai kényszersorozással kapcsolatos, megrázó felvételek, amelyek arra utalnak, hogy az ukrán férfiak egyre kevésbé érzik magukat biztonságban.

Odesszában is megrázó jelenet zajlott le: a TCK emberei egy férfit a ruhájánál fogva vonszoltak végig az utcán. Az illető azóta nagy valószínűséggel már egy kiképzőtáborban van.