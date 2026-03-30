A The Bulkhead Seat légi közlekedési szakportál szerint az eset miatt azonnal felfüggesztették a felszállásokat, és helikoptereket küldtek a környező légtér biztosítására – számolt be az Origo.
Drón közelítette meg Trump gépét: azonnali védelmi intézkedések történtek
Vasárnap egy, a floridai Palm Beach Nemzetközi Repülőtér közelében repülő drón rövid időre megzavarta a repülőtér működését, és biztonsági intézkedések történtek. Az incidens éppen akkor történt, amikor az Air Force One – fedélzetén az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal – felszállásra készült.
Egy Delta Air Lines-járat pilótája menet közben tájékoztatta az utasokat, elmondva, hogy egy drón túl közel került az elnöki gép indulásakor, és a hatóságok már intézkednek.
Az Egyesült Államok Titkosszolgálata ugyanakkor vitatta a drónról szóló beszámolókat, és az Anadolu hírügynökségnek azt mondta, hogy nem történt légtérsértés a repülőtérnél. A szóvivő, Anthony Guglielmi szerint a jelentésekben szereplő helikopter engedéllyel tartózkodott a térségben, és nem állt kapcsolatban semmilyen drónnal vagy ideiglenes légtérkorlátozás megsértésével.
„Egyetlen pillanatban sem volt veszélyben az AF1 vagy az elnök biztonsága” – fogalmazott, az elnöki hivatalos repülőgépre utalva.
További Külföld híreink
A szakportál szerint az Air Force One végül biztonságosan, rendkívüli esemény nélkül szállt fel. A felszállási tilalmat röviddel ezután feloldották, és a repülőtér működése visszatért a megszokott rendbe.
Ettől függetlenül az Észak-amerikai Légvédelmi Parancsnokság (NORAD) arról számolt be, hogy F–16-os vadászgépek elfogtak egy polgári repülőgépet, amely helyi idő szerint körülbelül 13.15-kor megsértette a Palm Beach fölött érvényben lévő ideiglenes légtérkorlátozást.
A repülőgépet „biztonságosan kikísérték” a térségből – közölte a NORAD.
További Külföld híreink
Nem volt egyértelmű, hogy a két eset ugyanaz az esemény volt-e, vagy ha külön történtek, akkor összefüggtek-e egymással – írja az Anadolu.
Trump gyakran tölti a hétvégéket és hosszabb időszakokat a Palm Beach-i Mar-a-Lago nevű üdülőhelyén.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
