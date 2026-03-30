Drón közelítette meg Trump gépét: azonnali védelmi intézkedések történtek

Egy Delta Air Lines-járat pilótája menet közben tájékoztatta az utasokat, elmondva, hogy egy drón túl közel került az elnöki gép indulásakor, és a hatóságok már intézkednek.

Az Egyesült Államok Titkosszolgálata ugyanakkor vitatta a drónról szóló beszámolókat, és az Anadolu hírügynökségnek azt mondta, hogy nem történt légtérsértés a repülőtérnél. A szóvivő, Anthony Guglielmi szerint a jelentésekben szereplő helikopter engedéllyel tartózkodott a térségben, és nem állt kapcsolatban semmilyen drónnal vagy ideiglenes légtérkorlátozás megsértésével.

„Egyetlen pillanatban sem volt veszélyben az AF1 vagy az elnök biztonsága” – fogalmazott, az elnöki hivatalos repülőgépre utalva.