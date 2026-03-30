Rendkívüli

drónTrumpAir Force One

Drón közelítette meg Trump gépét: azonnali védelmi intézkedések történtek

Vasárnap egy, a floridai Palm Beach Nemzetközi Repülőtér közelében repülő drón rövid időre megzavarta a repülőtér működését, és biztonsági intézkedések történtek. Az incidens éppen akkor történt, amikor az Air Force One – fedélzetén az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal – felszállásra készült.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 8:34
Donald Trump amerikai elnök felszáll az Air Force One repülőgépére (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A The Bulkhead Seat légi közlekedési szakportál szerint az eset miatt azonnal felfüggesztették a felszállásokat, és helikoptereket küldtek a környező légtér biztosítására – számolt be az Origo.

Drón került közel Trump repülőgépéhez (Fotó: AFP)
Drón került közel Trump repülőgépéhez (Fotó: AFP)

Egy Delta Air Lines-járat pilótája menet közben tájékoztatta az utasokat, elmondva, hogy egy drón túl közel került az elnöki gép indulásakor, és a hatóságok már intézkednek.

Az Egyesült Államok Titkosszolgálata ugyanakkor vitatta a drónról szóló beszámolókat, és az Anadolu hírügynökségnek azt mondta, hogy nem történt légtérsértés a repülőtérnél. A szóvivő, Anthony Guglielmi szerint a jelentésekben szereplő helikopter engedéllyel tartózkodott a térségben, és nem állt kapcsolatban semmilyen drónnal vagy ideiglenes légtérkorlátozás megsértésével.

„Egyetlen pillanatban sem volt veszélyben az AF1 vagy az elnök biztonsága” – fogalmazott, az elnöki hivatalos repülőgépre utalva.

A szakportál szerint az Air Force One végül biztonságosan, rendkívüli esemény nélkül szállt fel. A felszállási tilalmat röviddel ezután feloldották, és a repülőtér működése visszatért a megszokott rendbe.

Ettől függetlenül az Észak-amerikai Légvédelmi Parancsnokság (NORAD) arról számolt be, hogy F–16-os vadászgépek elfogtak egy polgári repülőgépet, amely helyi idő szerint körülbelül 13.15-kor megsértette a Palm Beach fölött érvényben lévő ideiglenes légtérkorlátozást. 

A repülőgépet „biztonságosan kikísérték” a térségből – közölte a NORAD.

Nem volt egyértelmű, hogy a két eset ugyanaz az esemény volt-e, vagy ha külön történtek, akkor összefüggtek-e egymással – írja az Anadolu.

Trump gyakran tölti a hétvégéket és hosszabb időszakokat a Palm Beach-i Mar-a-Lago nevű üdülőhelyén. 

Donald Trump (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu