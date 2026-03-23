Meghalt a volt francia miniszterelnök

A helyi média szerint idén januárban komoly műtéten esett át, ami után otthonában lábadozott.

Miniszterelnökként 1997. és 2002. között Jospin csökkentette a munkaidőt, kiterjesztette az ingyenes egészségügyi ellátást, és bevezette a bejegyzett élettársi kapcsolatot. Progresszív politikus létére kiállt a költségvetési megszorítások mellett, és hivatali ideje alatt több állami vagyont értékesített a magánszférának, mint bármelyik elődje. Ezt fejezte ki programjának szlogenje is: „Igen a piacgazdaságra, nem a piaci társadalomra”.

Lionel Jospin egy ideig képes volt újjáéleszteni a reformista politikát, amely a sokéves válság után összeegyeztette a gazdasági és a társadalmi haladást

– írta róla 2002-ben a Le Monde főszerkesztője.

A szemüveges, ősz hajú szocialista politikus soha nem tudta igazán megnyerni a választók szívét. Szigorú modora, valamint a filozófus Sylviane Agacinskivel kötött házassága miatt zárkózott politikusként könyvelték el. Ezt a közkeletű felfogást egy 1999-ben adott interjújában így cáfolta: „Amikor végre megértik, hogy én szigorú vagyok, de fejlődök, szigorú, de nevetek, és egy ateista protestáns vagyok, akkor kevesebb ostobaságot fognak írni.”

A 2002-es elnökválasztás, amelynek első fordulójában a jobboldali Jean-Marie Le Pen több szavazatot kapott nála, véget vetett az elnöki reményeinek, és Jospin többé nem tért vissza a politikai élvonalba.

Lionel Robert Jospin 1937-ben született Párizsban, és protestáns szüleitől mind hitük szigorát, mind szocialista politikai elkötelezettségüket örökölte. Apja, Robert Jospin, tanár és a II. Internacionálé francia szekciója, a francia Szocialista Párt elődjének szervezője volt, amelyhez később Jospin is csatlakozott. Édesanyja Mireille Dandieu szülésznő volt, aki később ápolónőként és iskolai szociális munkásként dolgozott. Jospin 1956-ban a párizsi Politikai Tanulmányok Intézetében, majd az École Nationale d’Administrationban végezte tanulmányait.

1965-ben került a francia külügyminisztériumhoz, de az 1968-as, Charles de Gaulle elnök elleni diáktüntetések közepette kilépett, és az Egyesült Államokba ment tanulni. 1970-ben tért vissza Franciaországba, és több mint egy évtizeden át közgazdaságtant tanított egy párizsi egyetemen.

1971-ben csatlakozott a Szocialista Párthoz. A párt ranglétráján felfelé haladva François Mitterrand elnök egyik legmegbízhatóbb helyettese lett, és olyan fiatalabb politikusokat mentorált, mint például François Hollande. Mitterrand mutatta meg neki – mondta később a Le Nouvel Observateur című lapnak nyilatkozva –, hogy a politika „akarat, művészet, kultúra és készség”. Az 1990-es évekre azonban Jospin a Mitterrand-érát bíráló csoport élére állt.