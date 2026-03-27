Németországban is megjelent: egyre nagyobb a félelem a fertőzés miatt

A Egészségügyi Világszervezet és a német hatóságok nyugalomra intik a lakosságot, ugyanakkor a szakemberek fokozott figyelemmel követik a helyzet alakulását. Németországban megjelentek az új majomhimlő-variáns első esetei, amely ugyan nem bizonyult halálosabbnak a korábbiaknál, de az óvatosság továbbra is indokolt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 4:50
Fotó: NOBEASTSOFIERCE/SCIENCE PHOTO LI
Az év elején már több hírügynökség is beszámolt róla, hogy a majomhimlővírus (mpox) egy új variánsa ütötte fel a fejét. Németországban már regisztrálták az első fertőzötteket, a szakemberek azonban mindenkit nyugalomra intenek – írja a Tagesschau

Németországban már regisztráltak új variánssal fertőzött betegeket
Németországban már regisztráltak új variánssal fertőzött betegeket 
A majomhimlő egy úgynevezett zoonózis himlővírus, azaz emberről állatra terjedt át. A vírus első variánasa Közép-Afrikában elterjedt, míg egy másik altörzse különösen Nyugat-Afrikában gyakori. Ez utóbbi 2022-ben globális járványt okozott, főként a homoszexuális férfiak körében. Amikor azonban a Clade Ib névre keresztelt variáns 2024-ben elterjedt a szubszaharai térségben, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a tudományos közösség is riadalommal figyelte a helyzetet. 

A WHO nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett, mivel ezt a variánst sokkal veszélyesebbnek tartották. 

Az első ezzel a variánssal fertőzött betegeket pedig már regisztrálták is Németországban, ami komoly aggodalmakat keltett a lakosság körében. Az érintett afrikai országokban végzett jelenlegi megfigyelések azonban a szakemberek szerint azt mutatják, hogy a kezdeti félelmekkel ellentétben a variánsok közötti halálozási arányok nem térnek el drasztikusan. 

A betegségek súlyossága meglehetősen enyhe, a halálozási arány pedig átlagosan mindössze 0,5 százalék körül van.

Az mpox vírus, akárcsak a himlő (variola), a legnagyobb ismert vírusok közé tartozik. Kivételesen összetett genommal rendelkeznek, és úgynevezett kétszálú DNS alkotja őket. „Ez azt jelenti, hogy a mutációk sokkal ritkábban fordulnak elő a gazdasejtekben történő reprodukciójuk során, mint az RNS-vírusok, például a koronavírusok esetében jellemző” – hangsúlyozza Andreas Nitsche himlőkutató. 

Ettől függetlenül a szakemberek szorosan figyelemmel követik az eseményeket. 

A pánikra azonban a szakemberek szerint egyelőre nincs ok, mivel a vírus átadása szexuális úton történik. Habár a bevándorlás jelent némi kockázatot, azonban amíg a fertőzöttek száma nem emelkedik drasztikusan, addig a Németországi fertőzéseknek továbbra is kicsi marad az esélye egy terjedést segítő mutáció hiányában. 

Borítókép: A majomhimlő vírusa (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu