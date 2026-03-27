Németországban is megjelent: egyre nagyobb a félelem a fertőzés miatt

Az év elején már több hírügynökség is beszámolt róla, hogy a majomhimlővírus (mpox) egy új variánsa ütötte fel a fejét. Németországban már regisztrálták az első fertőzötteket, a szakemberek azonban mindenkit nyugalomra intenek – írja a Tagesschau.

A majomhimlő egy úgynevezett zoonózis himlővírus, azaz emberről állatra terjedt át. A vírus első variánasa Közép-Afrikában elterjedt, míg egy másik altörzse különösen Nyugat-Afrikában gyakori. Ez utóbbi 2022-ben globális járványt okozott, főként a homoszexuális férfiak körében. Amikor azonban a Clade Ib névre keresztelt variáns 2024-ben elterjedt a szubszaharai térségben, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a tudományos közösség is riadalommal figyelte a helyzetet.