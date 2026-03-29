Megdöbbent a BBC ukrán tudósítója , amikor elment a Fidesz péceli gyűlésére és látta, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnököt mennyien támogatják, mennyire rezonál a közönség a mondandójára – számol be róla a BBC ukrán kiadása. Nem úgy néz ki, mint aki vesztésre áll – vonta le a következtetést.

Először is Orbán nagyon erős szónok. Ne higgyenek azoknak, akik azt mondják, hogy a hatalomban töltött évei alatt elvesztette a kapcsolatát a valósággal, és utcai szónokból kabinetpolitikus lett

– írja a tudósító.

Még magyarul sem kell tudni ahhoz, hogy észrevegyük, hogyan tartja fenn a tömeg figyelmét, hogyan játszik a hangja színével – mutat rá. „Elmond egy viccet, és mosolyra fakasztja a zsúfolt teret, de néhány másodperc múlva üvöltésre vált, amelyben ki lehet venni az „Ukrajna”, „Kijev”, „Zelenszkij”, „Brüsszel” szavakat.

Valóban hatalmas támogatói bázisa van – hívja fel a figyelmet a BBC ukrán tudósítója.

„Igen, Pécel központi tere nyilvánvalóan nem a legnagyobb tér, amit életemben valaha láttam, de annyira tele volt emberekkel, hogy lehetetlen volt a színpadhoz préselődni. És nem sokkal a gyűlés kezdete előtt egy kilométeres körzeten belül elképzelhetetlen volt leparkolni a helyszín közelében, az útpadkák mind tele voltak magánautókkal, amelyekkel az emberek Orbánt jöttek hallgatni” – tette hozzá.

Talán a legfontosabb, hogy Orbán Viktor beszéde nem egy vesztésre álló ember beszéde volt – emelte ki a tudósító.

A beszéd nem volt hurráoptimista hangulatú, de arról sem beszélt a kormányfő, hogy mit tegyenek a támogatói, ha a választási eredmények csalódást okoznának a Fidesznek – írta.

A magyar miniszterelnöknek „objektíven van mit felmutatnia a választóinak: szuperolcsó közüzemi díjak, alacsony benzinárak, 13. nyugdíj, kedvezményes adórendszer a fiatalok számára” – sorolta.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)