„Orbán Viktor beszéde nem egy vesztésre álló ember beszéde volt”

A Fidesz péceli gyűlésén járt a BBC ukrán tudósítója. Orbán Viktor „nagyon erős szónok”, akinek „hatalmas támogatói bázisa van” – írta a beszámolójában.

2026. 03. 29. 22:50
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Megdöbbent a BBC ukrán tudósítója , amikor elment a Fidesz péceli gyűlésére és látta, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnököt mennyien támogatják, mennyire rezonál a közönség a mondandójára – számol be róla a BBC ukrán kiadása. Nem úgy néz ki, mint aki vesztésre áll – vonta le a következtetést.

Elcsodálkozott Orbán Viktor támogatottságán a BBC ukrán tudósítója

Először is Orbán nagyon erős szónok. Ne higgyenek azoknak, akik azt mondják, hogy a hatalomban töltött évei alatt elvesztette a kapcsolatát a valósággal, és utcai szónokból kabinetpolitikus lett

– írja a tudósító.

Még magyarul sem kell tudni ahhoz, hogy észrevegyük, hogyan tartja fenn a tömeg figyelmét, hogyan játszik a hangja színével – mutat rá. „Elmond egy viccet, és mosolyra fakasztja a zsúfolt teret, de néhány másodperc múlva üvöltésre vált, amelyben ki lehet venni az „Ukrajna”, „Kijev”, „Zelenszkij”, „Brüsszel” szavakat. 

Valóban hatalmas támogatói bázisa van – hívja fel a figyelmet a BBC ukrán tudósítója. 

„Igen, Pécel központi tere nyilvánvalóan nem a legnagyobb tér, amit életemben valaha láttam, de annyira tele volt emberekkel, hogy lehetetlen volt a színpadhoz préselődni. És nem sokkal a gyűlés kezdete előtt egy kilométeres körzeten belül elképzelhetetlen volt leparkolni a helyszín közelében, az útpadkák mind tele voltak magánautókkal, amelyekkel az emberek Orbánt jöttek hallgatni” – tette hozzá.

Talán a legfontosabb, hogy Orbán Viktor beszéde nem egy vesztésre álló ember beszéde volt – emelte ki a tudósító.

A beszéd nem volt hurráoptimista hangulatú, de arról sem beszélt a kormányfő, hogy mit tegyenek a támogatói, ha a választási eredmények csalódást okoznának a Fidesznek – írta.

A magyar miniszterelnöknek „objektíven van mit felmutatnia a választóinak: szuperolcsó közüzemi díjak, alacsony benzinárak, 13. nyugdíj, kedvezményes adórendszer a fiatalok számára” – sorolta. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
