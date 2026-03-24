Mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni az orosz fegyvereres erők az elmúlt nap folyamán – közölte a moszkvai védelmi minisztérium.

Az orosz–ukrán háború tovább folytatódik: egy orosz katona áll őrt egy légicsapásban megsérült katonai létesítmény előtt a leningrádi régióban

A hadijelentés szerint a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1275 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több, a hadsereget kiszolgáló üzemanyagellátó, kikötői és közlekedési objektumot, valamint csapásmérő drónok összeszerelésének és indításának több helyszínét, lőszer- és anyagraktárakat, egy harckocsit és hat egyéb páncélozott harcjárművet, egy sorozatvetőt, nyolc irányított légibombát, továbbá 526 repülőgép típusú drónt.

Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított több ukrán város ellen március 24-én éjszaka, legalább három ember halálát és 16 megsebesülését okozva – jelentették helyi tisztviselők.

Legalább két ember meghalt és tizenegyen megsérültek az éjszakai orosz légicsapások következtében Poltavában.

Szergej Lebegyev, a „mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora” a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt elmondta, hogy orosz csapás érte a 7-es határőrőrsöt Odessza Fontanka nevű elővárosában, ahol „francia ajkú, nem európai zsoldosok” – a feltételezése szerint idegenlégiósok – voltak.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek ukrán tüzérségi és dróntámadást. A leningrádi régió légterében egy nap alatt több mint 70 repülőszerkezetet semmisítettek meg.

A rosztovi régió Mjasznikovi járásában tűz keletkezett egy üzemanyag- és kenőanyag-raktárban, amelyet délutánra eloltottak. A Zaporizzsja megyei Enerhodar várost tüzérségi támadás érte. A pszkovi régióban károk keletkeztek egy tévétoronyban. A Brjanszk megyei Belaja Berjozka településen tüzérségi csapás két nőt megsebesített.

