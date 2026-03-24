orosz-ukrán háború

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 24.

Az orosz védelmi minisztérium jelentései szerint mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak nyomulni. Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtott végre ukrán városok és lakóházak ellen, hárman meghaltak és 16-an megsebesültek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 6:06
Fotó: OLGA MALTSEVA Forrás: AFP
Mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni az orosz fegyvereres erők az elmúlt nap folyamán – közölte a moszkvai védelmi minisztérium. 

Az orosz–ukrán háború tovább folytatódik: egy orosz katona áll őrt egy légicsapásban megsérült katonai létesítmény előtt a leningrádi régióban
Fotó: OLGA MALTSEVA / AFP

A hadijelentés szerint a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1275 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több, a hadsereget kiszolgáló üzemanyagellátó, kikötői és közlekedési objektumot, valamint csapásmérő drónok összeszerelésének és indításának több helyszínét, lőszer- és anyagraktárakat, egy harckocsit és hat egyéb páncélozott harcjárművet, egy sorozatvetőt, nyolc irányított légibombát, továbbá 526 repülőgép típusú drónt.

  • Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított több ukrán város ellen március 24-én éjszaka, legalább három ember halálát és 16 megsebesülését okozva – jelentették helyi tisztviselők.
  • Legalább két ember meghalt és tizenegyen megsérültek az éjszakai orosz légicsapások következtében Poltavában.
  • Szergej Lebegyev, a „mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora” a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt elmondta, hogy orosz csapás érte a 7-es határőrőrsöt Odessza Fontanka nevű elővárosában, ahol „francia ajkú, nem európai zsoldosok” – a feltételezése szerint idegenlégiósok – voltak.
  • A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek ukrán tüzérségi és dróntámadást. A leningrádi régió légterében egy nap alatt több mint 70 repülőszerkezetet semmisítettek meg.
  • A rosztovi régió Mjasznikovi járásában tűz keletkezett egy üzemanyag- és kenőanyag-raktárban, amelyet délutánra eloltottak. A Zaporizzsja megyei Enerhodar várost tüzérségi támadás érte. A pszkovi régióban károk keletkeztek egy tévétoronyban. A Brjanszk megyei Belaja Berjozka településen tüzérségi csapás két nőt megsebesített.

Magyar Péter 2024 óta tárgyal az ukrán vezetőkkel

Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt Magyar Péter, mert ez jól mutat a közösségi médiában. Kérdés, hogy vajon miről egyeztetett kijevi partnerivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel eltitkolta látogatása valódi okát a Tisza Párt vezetője, ezért csak az azt követő események tükrében tudunk következtetni az ukrán fővárosban tett látogatásának céljáról, eredményeiről. Annyit tudni erről, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

A politikus a müncheni biztonságpolitikai konferencián is részt vett, ahol Volodimir Zelenszkij szintén jelen volt. 

Borítókép: Egy orosz katona áll őrt egy megsérült katonai létesítmény előtt (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekválasztás

Mindenki hozzon még négy embert!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – „Itt vagyok, szívem!” Ez mindent visz, egyszerre szól a kislánynak, a hazának és a jövőnek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
