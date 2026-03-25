Szülők vettek autót az amerikai iskola kedvenc forgalomirányítójának + videó

Szívmelengető történet érkezett Texasból, ahol egy iskola közössége példás összefogással segített egy nehéz helyzetbe került dolgozón – írja a New York Post.
A Moss Haven Általános Iskola előtti forgalomirányító, Trecia Crawford komoly gondba került, amikor az autója ősszel tönkrement. Először fuvarszolgáltatással próbált bejárni dolgozni, majd amikor erre már nem volt pénze, busszal közlekedett – mindeközben azonban továbbra is mosollyal fogadta a gyerekeket és a szülőket.
Amikor a helyzete kiderült, az iskola aktív szülői közösségének egy része – főként apukákból álló önkéntes csoport – gyűjtést indított. Ez a közösség rendszeresen segíti az iskola mindennapjait és a gyerekek biztonságát.
Az akció meglepően gyorsan sikerrel járt: kevesebb mint egy hét alatt közel 6800 dollárt gyűjtöttek össze.
A szervezésben kulcsszerepet játszott két édesapa, Marcus Waither és Adam Tharp. Utóbbi egy autószervíz vezetőjeként kedvezményesen tudott beszerezni egy fehér Jeepet, és még ingyenes olajcseréket is felajánlott. A megmaradt pénzből az autó biztosítását is kifizették.
Az új autót végül ünnepélyesen adták át Crawfordnak, aki meghatódva, könnyek között köszönte meg a segítséget. A nő nem véletlenül ilyen közkedvelt: minden nap ő segíti át biztonságosan a gyerekeket az úton, név szerint ismeri őket, és mindig a szabályok betartására figyelmeztet.
Nem ez volt az első alkalom, hogy a közösség kiállt mellette: 2023-ban, egy baleset után is gyűjtést szerveztek számára, akkor közel 5000 dollár jött össze.
A szülők akkor így fogalmaztak:
Ő minden nap vigyáz a gyerekeinkre – most mi segítünk neki.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)
