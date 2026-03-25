Szülők vettek autót az amerikai iskola kedvenc forgalomirányítójának + videó

Szívmelengető történet érkezett Texasból, ahol egy iskola közössége példás összefogással segített egy nehéz helyzetbe került dolgozón – írja a New York Post.

North Texas dads just restored faith in humanity! ❤️



Beloved crossing guard Ms. Trecia Crawford at Moss Haven Elementary had been without a car for months - relying on Lyft & buses to keep showing up for the kids she protects every day.



The Moss Haven Dad’s Club heard her… pic.twitter.com/q11sR9MqIx — Restoring Your Faith in Humanity (@HumanityChad) March 23, 2026

A Moss Haven Általános Iskola előtti forgalomirányító, Trecia Crawford komoly gondba került, amikor az autója ősszel tönkrement. Először fuvarszolgáltatással próbált bejárni dolgozni, majd amikor erre már nem volt pénze, busszal közlekedett – mindeközben azonban továbbra is mosollyal fogadta a gyerekeket és a szülőket.

Amikor a helyzete kiderült, az iskola aktív szülői közösségének egy része – főként apukákból álló önkéntes csoport – gyűjtést indított. Ez a közösség rendszeresen segíti az iskola mindennapjait és a gyerekek biztonságát.

Az akció meglepően gyorsan sikerrel járt: kevesebb mint egy hét alatt közel 6800 dollárt gyűjtöttek össze.

A szervezésben kulcsszerepet játszott két édesapa, Marcus Waither és Adam Tharp. Utóbbi egy autószervíz vezetőjeként kedvezményesen tudott beszerezni egy fehér Jeepet, és még ingyenes olajcseréket is felajánlott. A megmaradt pénzből az autó biztosítását is kifizették.

Trecia Crawford is a beloved crossing guard at Moss Haven Elementary School in Dallas. When her car broke down and couldn't be fixed, a group of 'carpool dads' at the school stepped in, raising the money to fix up a new ride for her. NBC Nightly News anchor Tom Llamas reports. pic.twitter.com/eLHZGpz3Ot — Anne Young (@HanneyYoung) March 25, 2026

Az új autót végül ünnepélyesen adták át Crawfordnak, aki meghatódva, könnyek között köszönte meg a segítséget. A nő nem véletlenül ilyen közkedvelt: minden nap ő segíti át biztonságosan a gyerekeket az úton, név szerint ismeri őket, és mindig a szabályok betartására figyelmeztet.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a közösség kiállt mellette: 2023-ban, egy baleset után is gyűjtést szerveztek számára, akkor közel 5000 dollár jött össze.

A szülők akkor így fogalmaztak:

Ő minden nap vigyáz a gyerekeinkre – most mi segítünk neki.

