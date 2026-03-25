autóajándékiskola

Szülők vettek autót az amerikai iskola kedvenc forgalomirányítójának + videó

Megható összefogás egy texasi iskolánál: amikor a gyerekek biztonságára ügyelő nő autója tönkrement, a szülők gyorsan pénzt gyűjtöttek egy új járműre.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 11:12
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szívmelengető történet érkezett Texasból, ahol egy iskola közössége példás összefogással segített egy nehéz helyzetbe került dolgozón – írja a New York Post

A Moss Haven Általános Iskola előtti forgalomirányító, Trecia Crawford komoly gondba került, amikor az autója ősszel tönkrement. Először fuvarszolgáltatással próbált bejárni dolgozni, majd amikor erre már nem volt pénze, busszal közlekedett – mindeközben azonban továbbra is mosollyal fogadta a gyerekeket és a szülőket.

Amikor a helyzete kiderült, az iskola aktív szülői közösségének egy része – főként apukákból álló önkéntes csoport – gyűjtést indított. Ez a közösség rendszeresen segíti az iskola mindennapjait és a gyerekek biztonságát.

Az akció meglepően gyorsan sikerrel járt: kevesebb mint egy hét alatt közel 6800 dollárt gyűjtöttek össze.

A szervezésben kulcsszerepet játszott két édesapa, Marcus Waither és Adam Tharp. Utóbbi egy autószervíz vezetőjeként kedvezményesen tudott beszerezni egy fehér Jeepet, és még ingyenes olajcseréket is felajánlott. A megmaradt pénzből az autó biztosítását is kifizették.

Az új autót végül ünnepélyesen adták át Crawfordnak, aki meghatódva, könnyek között köszönte meg a segítséget. A nő nem véletlenül ilyen közkedvelt: minden nap ő segíti át biztonságosan a gyerekeket az úton, név szerint ismeri őket, és mindig a szabályok betartására figyelmeztet.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a közösség kiállt mellette: 2023-ban, egy baleset után is gyűjtést szerveztek számára, akkor közel 5000 dollár jött össze.

A szülők akkor így fogalmaztak: 

Ő minden nap vigyáz a gyerekeinkre – most mi segítünk neki.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Szakos Enikő
idezojelekpedagóguspálya

Szakos Enikő avatarja

A jövő a tantermekben dől el.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.