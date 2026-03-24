Két kelyhet loptak el, amik több mint százévesek voltak. S] soha nem volt probléma ebben a templomban

– folytatta, és kitért rá, hogy a csendőrök hétezer euróra becsülték a kárt. Elmondta, hogy megalázva érzik magukat, a tolvajok megszentségtelenítették a templomot, és ez nem csak velük történt meg.

🚨⛪ 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — À Chevremont, dans le Territoire de Belfort, l'église Sainte-Croix a été VANDALISÉE :



• La porte de la sacristie a été FRACTURÉE.

• Le tabernacle ÉVENTRÉ.

• Le couvercle du ciboire et les hosties RETROUVÉS À TERRE.



— L'Écho Chrétien (@lechochretien) March 16, 2026

Pont-de-Roide közelében, Bourguignon településen ismeretlenek kifosztottak egy másik templomot, valamint ugyanazon a hétvégén több lopási kísérlet is volt a régióban.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, erősödik a keresztényellenesség Franciaországban. Marine Le Pen korábban tétlenséggel vádolta a francia hatóságokat.

Borítókép: Sorra fosztják ki a francia templomokat (Fotó: AFP)