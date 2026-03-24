Sorra fosztják ki a francia templomokat

Egyre több támadás éri a keresztény templomokat Franciaországban, ami komoly aggodalmat kelt a helyi közösségekben. A legutóbbi eset során több templom is célponttá vált, jelentős károkat és felháborodást okozva.

2026. 03. 24. 22:08
Ismeretlenek kirabolták egy kelet-franciaországi település templomát, az elkövetők az oltárt is megrongálták. A kár több ezer euróra tehető. Ráadásul ugyanazon a hétvégén több környékbeli templomot is betörők vettek célba – írja az Fdesouche.com.

A chévremont-i templomba március 15-én, vasárnap törtek be. Fotó: AFP

A chévremont-i templomba március 15-én, vasárnap törtek be. Az elkövetők liturgikus tárgyakat loptak el, valamint két, több mint százéves kelyhet is magukkal vittek. Egy helyi lakos riasztotta a hatóságokat, amikor észrevette, hogy a templom faajtajának egyik deszkája le lett szedve. 

– mesélte a templom gondnoka.

 – folytatta, és kitért rá, hogy a csendőrök hétezer euróra becsülték a kárt. Elmondta, hogy megalázva érzik magukat, a tolvajok megszentségtelenítették a templomot, és ez nem csak velük történt meg.

Pont-de-Roide közelében, Bourguignon településen ismeretlenek kifosztottak egy másik templomot, valamint ugyanazon a hétvégén több lopási kísérlet is volt a régióban.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, erősödik a keresztényellenesség Franciaországban. Marine Le Pen korábban tétlenséggel vádolta a francia hatóságokat.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Bayer Zsolt: Semmit nem fog átadni + videó

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
