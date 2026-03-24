Ismeretlenek kirabolták egy kelet-franciaországi település templomát, az elkövetők az oltárt is megrongálták. A kár több ezer euróra tehető. Ráadásul ugyanazon a hétvégén több környékbeli templomot is betörők vettek célba – írja az Fdesouche.com.
Sorra fosztják ki a francia templomokat
Egyre több támadás éri a keresztény templomokat Franciaországban, ami komoly aggodalmat kelt a helyi közösségekben. A legutóbbi eset során több templom is célponttá vált, jelentős károkat és felháborodást okozva.
A chévremont-i templomba március 15-én, vasárnap törtek be. Az elkövetők liturgikus tárgyakat loptak el, valamint két, több mint százéves kelyhet is magukkal vittek. Egy helyi lakos riasztotta a hatóságokat, amikor észrevette, hogy a templom faajtajának egyik deszkája le lett szedve.
Közelebb ment, és látta, hogy a reteszt kitépték
– mesélte a templom gondnoka.
Két kelyhet loptak el, amik több mint százévesek voltak. Soha nem volt probléma ebben a templomban
– folytatta, és kitért rá, hogy a csendőrök hétezer euróra becsülték a kárt. Elmondta, hogy megalázva érzik magukat, a tolvajok megszentségtelenítették a templomot, és ez nem csak velük történt meg.
Pont-de-Roide közelében, Bourguignon településen ismeretlenek kifosztottak egy másik templomot, valamint ugyanazon a hétvégén több lopási kísérlet is volt a régióban.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, erősödik a keresztényellenesség Franciaországban. Marine Le Pen korábban tétlenséggel vádolta a francia hatóságokat.
Borítókép: Sorra fosztják ki a francia templomokat (Fotó: AFP)
