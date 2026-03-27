Rendkívüli

Kitálal egy volt ukrán ügynök Zelenszkij piszkos pénzeiről: exkluzív részletek az aranykonvoj ügyében

Testalkat alapján fizettet a légitársaság: ránézésre dönthetnek, kinek kell plusz jegyet vennie + videó

„Kövéradónak” nevezik az utasok egy amerikai légitársaság új intézkedését, amely szerint azoknak, akik nem férnek el az ülésen, előre második jegyet kell vásárolniuk.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 14:39
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komoly felháborodást váltott ki a Southwest Airlines új szabályzata: egyes utasok szerint akár ezer dollárt is ki kell fizetniük egy plusz ülésért – írja a New York Post

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - MARCH 23: A Southwest Airlines plane lands at San Francisco International Airport (SFO) in San Francisco, California, United States on March 23, 2026. Tayfun Coskun / Anadolu (Photo by Tayfun Coskun / Anadolu via AFP)
Illusztráció. Fotó: AFP

A Southwest Airlines a vitatott  „plusz ülés” (customers of size) szabályát 2026. január 27-től vezette be.  A döntést sokan „kövéradóként” emlegetik, miután egy utas beszámolója szerint közel ezer dollárt kellett fizetnie egy extra ülésért.

Korábban a nagyobb testalkatú utasok kérhettek plusz ülést a beszállásnál, vagy visszatérítést kaptak, ha előre megvették azt – ez a rendszer több mint harminc éven át működött.

Az új szabályok szerint azonban a második ülés árát csak akkor térítik vissza, ha a járaton marad üres hely. Ha valaki nem vásárol előre extra jegyet, a repülőtéren is kötelezhetik rá – az adott ügyintéző döntése alapján.

A társaság álláspontja szerint a karfa jelenti az ülés határát: ha egy utas átlóg a szomszédos helyre, további ülést kell biztosítania magának. A szabályozás azonban sok utasnál kiverte a biztosítékot. Többen arról számoltak be, hogy a repülőtéren, a beszállás előtt szólították meg őket, és plusz jegy vásárlására kérték. Egy utas szerint különösen megalázó volt a helyzet:

Ránéztek a testemre, és eldöntötték, hogy nem férek el. Inkább dühös voltam, mint zavarban.

Mások arról beszéltek, hogy a szabály alkalmazása kiszámíthatatlan, és sokszor a külső megítélésén múlik. Volt, aki annyira szorongott az eset miatt, hogy kifejezetten „karcsúsító” ruhában érkezett a repülőtérre.

@stellakittrell Replying to @Not in the mood ♬ original sound - stella kittrell

A közösségi médiában egyre többen bírálják a légitársaságot, egyesek szerint a testalkat alapján történő megkülönböztetésről van szó, mások úgy látják, a cég új bevételi forrást keres.

A vita egyelőre nem csillapodik, és nem tudni, változtat-e a szabályozáson a Southwest Airlines.

@allbysassa Spent my entire lobby time mentally preparing for a random gate agent to tell me I gotta buy an additional seat for a 40 minute flight 🙃 #southwest #plussize #travelanxiety #tsa #supercommute ♬ original sound - Big Belly

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
Nahát! Egy amerikai titkosszolgálati jelentés!

Bayer Zsolt avatarja

Amely szerint Zelenszkijék Biden kampányát tolták volna meg milliárdokkal.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.