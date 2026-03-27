Testalkat alapján fizettet a légitársaság: ránézésre dönthetnek, kinek kell plusz jegyet vennie + videó

Komoly felháborodást váltott ki a Southwest Airlines új szabályzata: egyes utasok szerint akár ezer dollárt is ki kell fizetniük egy plusz ülésért – írja a New York Post.

A Southwest Airlines a vitatott „plusz ülés” (customers of size) szabályát 2026. január 27-től vezette be. A döntést sokan „kövéradóként” emlegetik, miután egy utas beszámolója szerint közel ezer dollárt kellett fizetnie egy extra ülésért.

Korábban a nagyobb testalkatú utasok kérhettek plusz ülést a beszállásnál, vagy visszatérítést kaptak, ha előre megvették azt – ez a rendszer több mint harminc éven át működött.

Az új szabályok szerint azonban a második ülés árát csak akkor térítik vissza, ha a járaton marad üres hely. Ha valaki nem vásárol előre extra jegyet, a repülőtéren is kötelezhetik rá – az adott ügyintéző döntése alapján.

A társaság álláspontja szerint a karfa jelenti az ülés határát: ha egy utas átlóg a szomszédos helyre, további ülést kell biztosítania magának. A szabályozás azonban sok utasnál kiverte a biztosítékot. Többen arról számoltak be, hogy a repülőtéren, a beszállás előtt szólították meg őket, és plusz jegy vásárlására kérték. Egy utas szerint különösen megalázó volt a helyzet:

Ránéztek a testemre, és eldöntötték, hogy nem férek el. Inkább dühös voltam, mint zavarban.

Mások arról beszéltek, hogy a szabály alkalmazása kiszámíthatatlan, és sokszor a külső megítélésén múlik. Volt, aki annyira szorongott az eset miatt, hogy kifejezetten „karcsúsító” ruhában érkezett a repülőtérre.

A közösségi médiában egyre többen bírálják a légitársaságot, egyesek szerint a testalkat alapján történő megkülönböztetésről van szó, mások úgy látják, a cég új bevételi forrást keres.

A vita egyelőre nem csillapodik, és nem tudni, változtat-e a szabályozáson a Southwest Airlines.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)