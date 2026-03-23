Több hullámban csapott le az orosz haderő

Olekszandr Hanzsa, a Dnyipropetrovszki Területi Katonai Közigazgatás vezetője arról tájékoztatott, hogy Krivij Rih városát érte támadás.

Két férfi, egy 31 és egy 58 éves személy megsérült, a csapás következtében pedig tűz is keletkezett. Olekszandr Vilkul, a krivij rihi Védelmi Tanács vezetője közölte, hogy az orosz erők az éjszaka és a reggeli órák során is nagyszabású dróncsapásokat mértek a városra „Shahed” eszközökkel, amelyek közül 19-et megsemmisítettek.

Ennek ellenére több becsapódás történt, amelyek infrastrukturális károkat okoztak. A sérülteket kórházba vitték.

Russia launched FPV drone in Nikopol, Dnipropetrovsk region, targeting a civilian car. Two people were inside. Both were killed.

The enemy also struck Kryvyi Rih — targeting residential areas, causing fires. A truck was also hit in Novopokrovska community.



Vilkul megjegyezte, hogy a reggeli támadás következményeinek felmérése még folyamatban van.

Vállalkozások, családi házak, társasházak és járművek is megrongálódtak.

Krivij Rihben ugyanakkor zavartalanul működik minden szolgáltatás, beleértve a közlekedést, az egészségügyi és szociális intézményeket is. Az orosz hadsereg az éjszaka során az Odessza régiót is támadta.

Oleg Kipper, a területi katonai közigazgatás vezetője elmondta, hogy a város peremén lakóépületek és a kikötői infrastruktúra vált célponttá egy nagyszabású dróncsapás során. A lezuhanó roncsok miatt két családi ház teteje megsérült, valamint ablakok törtek be.

„A kikötő területén található egyik raktár is károsodott” – közölte Kipper.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet az ukrán vezetőkkel

Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt Magyar Péter, mert ez jól mutat a közösségi médiában. Kérdés, hogy vajon miről egyeztetett kijevi partnerivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel eltitkolta látogatása valódi okát a Tisza Párt vezetője, ezért csak az azt követő események tükrében tudunk következtetni az ukrán fővárosban tett látogatásának céljáról, eredményeiről. Annyit tudni erről, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, hogy ezenkívül Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kivel egyeztetett még, azt igyekszik eltitkolni, amíg lehet.