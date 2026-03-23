Március 23-án hajnalban az orosz hadsereg kiterjedt dróntámadást indított az Odessza és a Dnyipropetrovszk térségek ellen – egy kikötőt találat ért, több lakóépületben pedig károk keletkeztek – számolt be róla az Origo.
Több hullámban csapott le az orosz haderő
Nagyszabású orosz dróntámadás érte az Odessza és a Dnyipropetrovszk régiókat, több helyszínen is jelentős károk keletkeztek. Krivij Rihben sérültek is vannak, miközben a légvédelem több támadó eszközt megsemmisített, de így is célba találtak az orosz drónok.
Olekszandr Hanzsa, a Dnyipropetrovszki Területi Katonai Közigazgatás vezetője arról tájékoztatott, hogy Krivij Rih városát érte támadás.
Két férfi, egy 31 és egy 58 éves személy megsérült, a csapás következtében pedig tűz is keletkezett. Olekszandr Vilkul, a krivij rihi Védelmi Tanács vezetője közölte, hogy az orosz erők az éjszaka és a reggeli órák során is nagyszabású dróncsapásokat mértek a városra „Shahed” eszközökkel, amelyek közül 19-et megsemmisítettek.
Ennek ellenére több becsapódás történt, amelyek infrastrukturális károkat okoztak. A sérülteket kórházba vitték.
Vilkul megjegyezte, hogy a reggeli támadás következményeinek felmérése még folyamatban van.
Vállalkozások, családi házak, társasházak és járművek is megrongálódtak.
Krivij Rihben ugyanakkor zavartalanul működik minden szolgáltatás, beleértve a közlekedést, az egészségügyi és szociális intézményeket is. Az orosz hadsereg az éjszaka során az Odessza régiót is támadta.
Oleg Kipper, a területi katonai közigazgatás vezetője elmondta, hogy a város peremén lakóépületek és a kikötői infrastruktúra vált célponttá egy nagyszabású dróncsapás során. A lezuhanó roncsok miatt két családi ház teteje megsérült, valamint ablakok törtek be.
„A kikötő területén található egyik raktár is károsodott” – közölte Kipper.
