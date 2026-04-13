Elszenesedett holttestet hoztak ki egy kolostorból

Az ortodox húsvét napján, április 12-én tűz pusztított a romániai Beszterce (Bistrița) faluban található Bistrița kolostor szerzetesi cellákat magában foglaló épületében. A helyszínre Valcsa (Vâlcea), Hegyi-Zsil (Gorj) és Argyas (Argeș) megyéből érkeztek tűzoltók. Csaknem százan vonultak ki 19 tűzoltóautóval. Megakadályozták, hogy a lángok átterjedjenek a kolostor többi részére. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az épület tetőterében kialakított egyik cellában egy női holttestet találtak – írta meg az Origo.

Női holttest került elő egy romániai kolostorból, feltehetően egy halott apácáé (Fotó: Maszol / ISU Vâlcea)

Apáca lehet az áldozat

A tűz összesen mintegy 800 négyzetméteren okozott károkat, ebből nagyjából 500 négyzetmétert a lakható tetőtér és 11 szerzetesi cella tett ki. A mentést és a romok átvizsgálását erősen nehezítette, hogy több szerkezeti elem beomlott, és sok törmelék borította az épületet. Azt egyelőre még vizsgálják, pontosan mi vezetett a tragédiához, a tűz keletkezésének okát csak az oltás és a helyszín teljes átvizsgálása után tudják megállapítani.

A hatóságok eddigi adatai szerint az elszenesedett holttest nem egy kívülállóé, hanem feltehetően egy ott élő apácáé, aki a tetőtérben kialakított részben lakott.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)