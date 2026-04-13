Elszenesedett holttestet hoztak ki egy kolostorból

Halott apácára bukkanhattak a romániai Vâlcea megyei Costești községhez tartozó Beszterce (Bistrița) faluban található Bistrița kolostorban. Az még nem biztos, hogy az áldozat ott is élt, de az tény, hogy egy nő holttestéről van szó.

2026. 04. 13. 13:12
Az ortodox húsvét napján, április 12-én tűz pusztított a romániai Beszterce (Bistrița) faluban található Bistrița kolostor szerzetesi cellákat magában foglaló épületében. A helyszínre Valcsa (Vâlcea), Hegyi-Zsil (Gorj) és Argyas (Argeș) megyéből érkeztek tűzoltók. Csaknem százan vonultak ki 19 tűzoltóautóval. Megakadályozták, hogy a lángok átterjedjenek a kolostor többi részére. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az épület tetőterében kialakított egyik cellában egy női holttestet találtak – írta meg az Origo.

Női holttest került elő egy romániai kolostorból, feltehetően egy halott apácáé (Fotó: Maszol / ISU Vâlcea)

Apáca lehet az áldozat

A tűz összesen mintegy 800 négyzetméteren okozott károkat, ebből nagyjából 500 négyzetmétert a lakható tetőtér és 11 szerzetesi cella tett ki. A mentést és a romok átvizsgálását erősen nehezítette, hogy több szerkezeti elem beomlott, és sok törmelék borította az épületet. Azt egyelőre még vizsgálják, pontosan mi vezetett a tragédiához, a tűz keletkezésének okát csak az oltás és a helyszín teljes átvizsgálása után tudják megállapítani.

A hatóságok eddigi adatai szerint az elszenesedett holttest nem egy kívülállóé, hanem feltehetően egy ott élő apácáé, aki a tetőtérben kialakított részben lakott. 

Bajban van, vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
