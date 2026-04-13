Felújítási munkálatok miatt lezárják az M30-as autópálya országhatár felé vezető oldalán a Miskolc-kelet, Felsőzsolca-csomópont lehajtóágait április 14-e és 25-e között, valamint május 6-a és 19-e között – közölte Miskolc polgármesteri hivatalának sajtóosztálya Április 14-e és május 6-a között a csomópont felhajtóágát is érinti a korlátozás. E lezárás ideje alatt Kassa felé a 3-as főúton Szikszó felé haladva az M30-Szikszó összekötőúton lehet közlekedni, ezen az útvonalon érhető el az M30-as sztráda az országhatár felé. Szintén a 3-as főúton Szikszó irányában haladva az M30-Szikszó összekötőúton érhető el az autópálya Miskolc felé.

Miskolc határában lezárják az M30-as autópálya le- és felhajtóágait kedden

(Fotó: Shutterstock)

A május 6-a és 19-e közötti lezárás ideje alatt az M30-as országhatár felé vezető oldaláról a Miskolc-kelet, Felsőzsolca csomópontban a Miskolc-dél felé vezető lehajtón lehet lehajtani, majd a 3-as főút körforgalmában visszafordulva lehet Miskolc-észak felé közlekedni. Az április 14-e és 25-e között tartó korlátozás idején az M30-as autópálya országhatár felé vezető oldaláról a Miskolc-kelet, Felsőzsolca csomópontban a Miskolc-észak felé vezető lehajtón lehet lehajtani, majd a 3-as főút „turbó” körforgalmában visszafordulva lehet Miskolc-dél felé közlekedni.

A tervek szerint a részleges zárások várhatóan április 14-e és május 19-e között lesznek érvényben.

A tájékoztatás szerint a zárások, munkavégzések időpontjai az időjárástól, a logisztikai szervezésektől és más külső körülményektől függően módosulhatnak. Ezekről az utazók az Útinform és a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. honlapján, valamint a Facebookon tájékozódhatnak.

Borítókép: Autópálya (Fotó: illusztráció, Havran Zoltán)