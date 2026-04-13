sztrádaautópályaMiskolc

Miskolc határában lezárják az M30-as autópálya le- és felhajtóágait

Felújítási munkálatok miatt lezárják az M30-as autópálya országhatár felé vezető oldalán a Miskolc-kelet, Felsőzsolca-csomópont lehajtóágait. A korlátozások várhatóan április 14-e és 25-e között, valamint május 6-a és 19-e között kell számítani.

2026. 04. 13. 12:46
illusztráció Fotó: Havran Zoltán
Felújítási munkálatok miatt lezárják az M30-as autópálya országhatár felé vezető oldalán a Miskolc-kelet, Felsőzsolca-csomópont lehajtóágait április 14-e és 25-e között, valamint május 6-a és 19-e között – közölte Miskolc polgármesteri hivatalának sajtóosztálya  Április 14-e és május 6-a között a csomópont felhajtóágát is érinti a korlátozás. E lezárás ideje alatt Kassa felé a 3-as főúton Szikszó felé haladva az M30-Szikszó összekötőúton lehet közlekedni, ezen az útvonalon érhető el az M30-as sztráda az országhatár felé. Szintén a 3-as főúton Szikszó irányában haladva az M30-Szikszó összekötőúton érhető el az autópálya Miskolc felé.

Miskolc határában lezárják az M30-as autópálya le- és felhajtóágait kedden
Miskolc határában lezárják az M30-as autópálya le- és felhajtóágait kedden 
(Fotó: Shutterstock)

A május 6-a és 19-e közötti lezárás ideje alatt az M30-as országhatár felé vezető oldaláról a Miskolc-kelet, Felsőzsolca csomópontban a Miskolc-dél felé vezető lehajtón lehet lehajtani, majd a 3-as főút körforgalmában visszafordulva lehet Miskolc-észak felé közlekedni. Az április 14-e és 25-e között tartó korlátozás idején az M30-as autópálya országhatár felé vezető oldaláról a Miskolc-kelet, Felsőzsolca csomópontban a Miskolc-észak felé vezető lehajtón lehet lehajtani, majd a 3-as főút „turbó” körforgalmában visszafordulva lehet Miskolc-dél felé közlekedni.

A tervek szerint a részleges zárások várhatóan április 14-e és május 19-e között lesznek érvényben.

A tájékoztatás szerint a zárások, munkavégzések időpontjai az időjárástól, a logisztikai szervezésektől és más külső körülményektől függően módosulhatnak. Ezekről az utazók az Útinform és a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. honlapján, valamint a Facebookon tájékozódhatnak.

Borítókép: Autópálya (Fotó: illusztráció, Havran Zoltán)


Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu