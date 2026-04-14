A Nyugat vagyonokat költ a terrorizmus elleni küzdelemre, miközben a nagyvállalatai csendben számlázzák ki a költségeket

Mario Nawfal az X-en hívta fel a figyelmet arra, hogy a Lafarge volt vezérigazgatója hat év börtönbüntetést kapott, miután közel hatmillió eurót juttattak el az ISIS terrorszervezetnek, hogy szíriai cementgyárai zavartalanul működhessenek.
A világ egyik legnagyobb építőanyag-gyártó vállalatáról van szó, amely autópályák, kórházak és repülőterek betonját is biztosítja – írja Nawfal.
A bíró nem finomkodott: valódi kereskedelmi partnerségnek nevezte a kapcsolatot.
