terrorszervezetbíróságSzíriaISISLafargeIszlám Állam

A Nyugat vagyonokat költ a terrorizmus elleni küzdelemre, miközben a nagyvállalatai csendben számlázzák ki a költségeket

„A Nyugat billiókat költ a terrorizmus elleni küzdelemre, miközben a nagyvállalatai csendben számlázzák ki a költségeket” – jegyezte meg csípősen az X-oldalán közzétett bejegyzésében Mario Nawfal. A véleményvezér arra reagált, hogy egy francia bíróság kimondta: egy globális óriás éveken át pénzelte az ISIS működését.

Sebők Barbara
2026. 04. 14. 10:55
Egy francia bíróság kimondta: egy globális óriás éveken át pénzelte az ISIS működését Forrás: AFP
Mario Nawfal az X-en hívta fel a figyelmet arra, hogy a Lafarge volt vezérigazgatója hat év börtönbüntetést kapott, miután közel hatmillió eurót juttattak el az ISIS terrorszervezetnek, hogy szíriai cementgyárai zavartalanul működhessenek. 

Bruno Lafont-t és több vezetőt bűnösnek talált a bíróság: az ISIS-t pénzelték Fotó: AFP

A világ egyik legnagyobb építőanyag-gyártó vállalatáról van szó, amely autópályák, kórházak és repülőterek betonját is biztosítja – írja Nawfal.

A bíró nem finomkodott: valódi kereskedelmi partnerségnek nevezte a kapcsolatot.

Éveken át pénzelték az ISIS működését

A Lafarge-ot, valamint korábbi vezérigazgatóját, Bruno Lafont-t és több vezetőt bűnösnek talált egy párizsi bíróság terrorizmus finanszírozása miatt – számolt be róla a Middle East Monitor. A vállalat 2013 és 2014 között mintegy 5,6 millió eurót fizetett különböző fegyveres csoportoknak a szíriai polgárháború idején, hogy továbbra is működtethesse az északi gyárát. 

Ebből közel egymillió dollár közvetlenül terrorszervezetekhez került, több mint félmillió dollár pedig az ISIS-hez jutott.

Az ítélet szerint a kifizetések célja az volt, hogy biztosítsák az ellátási útvonalakat, a dolgozók mozgását és az üzem folyamatos működését a fegyveres csoportok térnyerése ellenére is. Az ügyészek úgy látták, a cég tudatosan a gazdasági érdekeit helyezte előtérbe a biztonsági kockázatokkal szemben, és a vezetés – köztük Lafont – tisztában volt a kifizetésekkel. 

A volt vezérigazgatót hat év börtönre ítélték, elfogatóparancsot adtak ki ellene, emellett pénzbírságot is kiszabtak rá és több más vezetőre, akik a bíróság szerint a pénzügyi szankciókat is megsértették.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
