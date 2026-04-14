Ukrajnalégvédelmi rendszerfeketepiac

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 15:43
M2-es légvédelmi géppuska Forrás: AFP
Ukrajnában már a látszatra sem ügyelnek, és zöld jelzést adnak a feketepiaci fegyverkereskedelem további burjánzásának. Kijev döntése értelmében minden magánvállalkozás innentől szabadon szerezhet be magának légvédelmi rendszereket. Az intézkedés szakít a szigorú ellenőrzésekhez kötött beszerzési folyamatokkal, nagyban csökkenti az ilyen jellegű beruházásokkal kapcsolatos átvilágíthatóságot, miközben arra hivatkozik, hogy a könnyítés felgyorsítja a megvalósítást a lassú, bürokratikus ügyintézéssel szemben – számolt be a cikkében a Strana.

Kijev lépése ismét ipari méretű korrupciónak ágyaz meg
Az ukrán védelmi minisztérium közölte, hogy az ukrán vállalkozások saját légvédelmi rendszereket rendelhetnek maguknak.

Erről Szergej Beszkresztnov, a védelmi miniszter tanácsadója számolt be. Távirányítású, M2 géppuskákkal felszerelt tornyokról van szó, amelyeket a védett területtől legfeljebb két kilométerre helyeznek el, és amelyek kritikus infrastruktúrák védelmére szolgálnak. 

Beszkresztnov kijelenti, hogy bármely vállalkozás megrendelheti ezeket a szolgáltatásokat, és az ilyen projektek a kevesebb egyeztetési lépés és bürokrácia miatt gyorsabban valósulnak meg, mint az államiak.

A közlemény szövegéből ítélve légvédelmi rendszereket egy magáncég gyártja, azonban a tanácsadó nem tette közzé a cég elérhetőségeit. 

 

Borítókép: M2 légvédelmi géppuska (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
