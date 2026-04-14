Ukrajnában már a látszatra sem ügyelnek, és zöld jelzést adnak a feketepiaci fegyverkereskedelem további burjánzásának. Kijev döntése értelmében minden magánvállalkozás innentől szabadon szerezhet be magának légvédelmi rendszereket. Az intézkedés szakít a szigorú ellenőrzésekhez kötött beszerzési folyamatokkal, nagyban csökkenti az ilyen jellegű beruházásokkal kapcsolatos átvilágíthatóságot, miközben arra hivatkozik, hogy a könnyítés felgyorsítja a megvalósítást a lassú, bürokratikus ügyintézéssel szemben – számolt be a cikkében a Strana.
Kijev lépése ismét egy ipari méretű korrupciónak ágyaz meg
Kijev zöld jelzést adott a feketepiaci fegyverkereskedelemnek. Az ukrán védelmi minisztérium közölte, hogy a hazai vállalkozások szabadon rendelhetnek légvédelmi eszközöket. A folyamat felgyorsítása érdekében a beszerzést célzó ellenőrzéseken lényegesen lazítani kívánnak. Már az kérdéseket vet fel, hogy a magáncég, amely ezeket a rendszereket gyártja, nem rendelkezik semmiféle elérhetőséggel.
Az ukrán védelmi minisztérium közölte, hogy az ukrán vállalkozások saját légvédelmi rendszereket rendelhetnek maguknak.
Erről Szergej Beszkresztnov, a védelmi miniszter tanácsadója számolt be. Távirányítású, M2 géppuskákkal felszerelt tornyokról van szó, amelyeket a védett területtől legfeljebb két kilométerre helyeznek el, és amelyek kritikus infrastruktúrák védelmére szolgálnak.
Beszkresztnov kijelenti, hogy bármely vállalkozás megrendelheti ezeket a szolgáltatásokat, és az ilyen projektek a kevesebb egyeztetési lépés és bürokrácia miatt gyorsabban valósulnak meg, mint az államiak.
A közlemény szövegéből ítélve légvédelmi rendszereket egy magáncég gyártja, azonban a tanácsadó nem tette közzé a cég elérhetőségeit.
Borítókép: M2 légvédelmi géppuska (Fotó: AFP)
