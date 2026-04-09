Egy, a közösségi médiában közzétett bejegyzés szerint a Centro culturale „Galizia” nevű szervezet ingyenes buszos kirándulást szervez Budapestre április 11. és 14. között. A felhívás alapján az utazás minden költségét – beleértve a szállást és az étkezést is – a szervezők állják.
Botrány: Külföldről szervezik Orbán Viktor „vereségének ünneplését”
A magyarországi választások időszakára időzítve egy közösségi médiában terjedő bejegyzés szerint ingyenes buszos kirándulást szerveznek Budapestre, ahol a résztvevőknek politikai rendezvényeken kell megjelenniük. A felhívást a „Galizia” nevű kulturális központ tette közzé, amely külföldről – Olaszországból – szervezi az utazást, és a posztban nyíltan sértő hangnemben beszél a magyar miniszterelnökről, sőt előre „ünneplésre” buzdít egy feltételezett választási vereség kapcsán. Azt is megjegyzik, hogy ez szerintük megnyitná az utat a „keleti szövetségesnek” szánt segélycsomagok előtt.
A részvételnek azonban feltétele is van, mint írják: a jelentkezőknek április 12-én és 13-án részt kell venniük budapesti rendezvényeken.
A poszt különösen éles hangnemet üt meg a magyar kormányfővel szemben. A szövegben Orbán Viktorra sértő módon hivatkoznak, és úgy fogalmaznak:
Véletlen egybeesés, hogy ezekre a napokra várható a pocakos Viktor veresége, így biztosan lesz mit ünnepelni. Az ő veresége megnyitja az európai egység korszakát: többé senki sem tudja majd megakadályozni a keleti fő szövetségesünknek szánt segélycsomagokat
– olvasható a bejegyzésben.
A szervezők arra buzdítják az érdeklődőket, hogy barátaikkal együtt csatlakozzanak, a buszok pedig a tervek szerint az olaszországi Venezia Mestre állomásról indulnak.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
