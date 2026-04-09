Botrány: Külföldről szervezik Orbán Viktor „vereségének ünneplését”

A magyarországi választások időszakára időzítve egy közösségi médiában terjedő bejegyzés szerint ingyenes buszos kirándulást szerveznek Budapestre, ahol a résztvevőknek politikai rendezvényeken kell megjelenniük. A felhívást a „Galizia” nevű kulturális központ tette közzé, amely külföldről – Olaszországból – szervezi az utazást, és a posztban nyíltan sértő hangnemben beszél a magyar miniszterelnökről, sőt előre „ünneplésre” buzdít egy feltételezett választási vereség kapcsán. Azt is megjegyzik, hogy ez szerintük megnyitná az utat a „keleti szövetségesnek” szánt segélycsomagok előtt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 14:18
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)
Egy, a közösségi médiában közzétett bejegyzés szerint a Centro culturale „Galizia” nevű szervezet ingyenes buszos kirándulást szervez Budapestre április 11. és 14. között. A felhívás alapján az utazás minden költségét – beleértve a szállást és az étkezést is – a szervezők állják.

Külföldről szervezik Orbán Viktor „vereségének ünneplését” (Fotó: AFP)

A részvételnek azonban feltétele is van, mint írják: a jelentkezőknek április 12-én és 13-án részt kell venniük budapesti rendezvényeken. 

A poszt különösen éles hangnemet üt meg a magyar kormányfővel szemben. A szövegben Orbán Viktorra sértő módon hivatkoznak, és úgy fogalmaznak: 

Véletlen egybeesés, hogy ezekre a napokra várható a pocakos Viktor veresége, így biztosan lesz mit ünnepelni. Az ő veresége megnyitja az európai egység korszakát: többé senki sem tudja majd megakadályozni a keleti fő szövetségesünknek szánt segélycsomagokat

– olvasható a bejegyzésben.

A szervezők arra buzdítják az érdeklődőket, hogy barátaikkal együtt csatlakozzanak, a buszok pedig a tervek szerint az olaszországi Venezia Mestre állomásról indulnak.

