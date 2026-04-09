Botrány: Külföldről szervezik Orbán Viktor „vereségének ünneplését”

A részvételnek azonban feltétele is van, mint írják: a jelentkezőknek április 12-én és 13-án részt kell venniük budapesti rendezvényeken.

A poszt különösen éles hangnemet üt meg a magyar kormányfővel szemben. A szövegben Orbán Viktorra sértő módon hivatkoznak, és úgy fogalmaznak:

Véletlen egybeesés, hogy ezekre a napokra várható a pocakos Viktor veresége, így biztosan lesz mit ünnepelni. Az ő veresége megnyitja az európai egység korszakát: többé senki sem tudja majd megakadályozni a keleti fő szövetségesünknek szánt segélycsomagokat

– olvasható a bejegyzésben.

A szervezők arra buzdítják az érdeklődőket, hogy barátaikkal együtt csatlakozzanak, a buszok pedig a tervek szerint az olaszországi Venezia Mestre állomásról indulnak.