Drasztikusan csökkenti berlini járatait a Ryanair

Az úgynevezett légiközlekedési adó az elmúlt időszakban több mint kétszeresére nőtt, miközben a díjak a Covid–19 járvány óta mintegy 50 százalékkal emelkedtek.

A vállalat vezérigazgatója, Eddie Wilson élesen bírálta a német szabályozást, amelyet értelmetlennek nevezett, és arra figyelmeztetett, hogy a döntés mintegy kétmillió ülőhely kiesését eredményezi a berlini piacon.

A Ryanair közlése szerint a Berlinben állomásozó repülőgépeket más, kedvezőbb költségszintű európai országokba helyezik át, például Svédországba, Szlovákiaba, Albániába és Olaszországba. A berlini kapacitás így a jelenlegi évi 4,5 millió ülőhelyről 2027-re 2,2 millióra csökkenhet, miközben a társaság további járatritkításokat sem zár ki Németország más városaiban.