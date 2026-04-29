Drasztikusan csökkenti berlini járatait a Ryanair

A Berlin felé közlekedő járatok felét megszünteti a Ryanair a 2026-os téli menetrendben, miután jelentősen megemelkedtek a repülőtéri díjak és a légiközlekedési adók.

2026. 04. 29. 17:25
Az úgynevezett légiközlekedési adó az elmúlt időszakban több mint kétszeresére nőtt, miközben a díjak a Covid–19 járvány óta mintegy 50 százalékkal emelkedtek.

A vállalat vezérigazgatója, Eddie Wilson élesen bírálta a német szabályozást, amelyet értelmetlennek nevezett, és arra figyelmeztetett, hogy a döntés mintegy kétmillió ülőhely kiesését eredményezi a berlini piacon.

A Ryanair közlése szerint a Berlinben állomásozó repülőgépeket más, kedvezőbb költségszintű európai országokba helyezik át, például Svédországba, Szlovákiaba, Albániába és Olaszországba. A berlini kapacitás így a jelenlegi évi 4,5 millió ülőhelyről 2027-re 2,2 millióra csökkenhet, miközben a társaság további járatritkításokat sem zár ki Németország más városaiban.

Nem csak Németország érintett: a magas adóterhek miatt a légitársaság csökkenti járatait Spanyolországban és Portugáliában is. 

Ennek részeként megszűnik a Tenerifén (Észak) közlekedő utolsó Ryanair-járat, valamint kevesebb indulás várható több spanyol városból is. Portugáliában az Azori-szigetekre irányuló járatok számát vágják vissza, ami évente mintegy 400 ezer utast érinthet. A légitársaság emellett új szabályokat is bevezet: 2026-tól azoknak az utasoknak, akik feladott poggyásszal utaznak, legalább 20 perccel korábban kell érkezniük a repülőtérre. A változtatás az Európai Unió új belépési és kilépési rendszerével függ össze, amely több helyen torlódásokat okozott.

A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szánalmasan vergődnek a bukott baloldali figurák, Magyar Péter kegyét keresik

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
