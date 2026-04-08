Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, ami megvédi a családokat, a megfizethető üzemanyagot és az olcsó rezsit! + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
orosz-ukrán háborúUkrajnakényszersorozás

A rendőri brutalitás iskolapéldája, egyenesen Ukrajnából + videó

A háború gyökeresen felforgatta az ukrán civilek életét. A négy éve tartó harcok miatt az ukrán hadsereg utánpótlási gondjai egyre súlyosabbak, így a TCK-s toborzótisztek is ennek megfelelően járnak el. Sorra kerülnek elő az ukrajnai rendőri és TCK-s túlkapásokról a videók.

2026. 04. 08. 19:03
Ukrán rendőr – illusztráció
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán lakosság férfitagjai rettegésben élnek. A kényszersorozás réme több mint négy esztendeje jelent közvetlen veszélyt a civilekre. A TCK-s toborzótisztek módszereitől és a mozgósítás során alkalmazott erőszaktól már legalább annyira tartanak az emberek, mint magától a katonai szolgálattól. Ráadásul néhány napja újabb botrány robbant ki, miután az ukrán ombudsman meglepetésszerű látogatást tett egy kárpátaljai toborzóközpontban.

Ukrajna szerint nincs megállás, folytatni kell a mozgósítást (Fotó: AFP)

Megrázó felvételek láttak napvilágot az ukrajnai kényszersorozás kegyetlen gyakorlatáról, amelyek egyre szélesebb körben váltanak ki felháborodást.

Odesszában egy rendőr kezében egy bottal rángatott magával egy férfit. Fényes nappal, az utcán:

Egy odesszai ételfutár munkavégzés közben vált a kényszersorozás áldozatává a kikötővárosban. A rögzített videón nyomon követhető, ahogy a hivatalos közegek egy fehér színű kisbuszba kényszerítik a férfit.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke 2024-ben  Kijevbe látogatott, ahol számos fotó készült róla az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem váltak ismertté; annyi tudható, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és jó eséllyel Volodimir Zelenszkij környezetével is egyeztetéseket folytatott. Bár igyekeztek kerülni annak látszatát, hogy Magyar és Zelenszkij találkoztak volna a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyikük sem cáfolta ezt az értesülést. A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük akkor is, amikor az ukrán elnök az Ukrajna-házba látogatott.

Borítókép: Ukrán rendőr. Illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekválasztás

Bayer Zsolt avatarja

Gyertek, normális fiatalok! A haza számít rátok, ezeregyszáz év históriája és hagyománya benneteket vár.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
