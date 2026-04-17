Ukrán üzletembert tartóztattak le észt adományok elsikkasztása miatt

Újabb korrupciós botrány robbant ki, amelyben Ukrajna is érintett. Az osztrák hatóságok elfogták Hennadi Vaskiv ukrán üzletembert, akit közel egymillió eurónyi észt segélyadomány elsikkasztásával vádolnak. Az ügy középpontjában a Slava Ukraini nevű szervezet áll, amelyhez egy korábbi észt liberális képviselő, Johanna-Maria Lehtme is kötődik, aki a botrány kirobbanása után eltűnt. Lehtme szervezete több mint 6,5 millió eurót gyűjtött össze Ukrajna támogatására. A nyomozók szerint az adományok egy részét Vaskivhoz köthető cégekhez irányíthatták, az ügyészek pénzmosás és gazdasági bűncselekmények miatt indítottak eljárást.

2026. 04. 17. 13:34
Vaskivot március végén fogta el az Interpol Ausztriában Forrás: AFP
Az osztrák hatóságok letartóztatták Hennadi Vaskiv ukrán üzletembert, akit azzal vádolnak, hogy közel egymillió eurónyi segélyadományt tulajdonított el. A férfi neve már korábban is felmerült egy korrupciós ügyben – számolt be róla a Brussels Signal.

Az ukrán üzletembert március végén fogta el az Interpol 

Ilmar Raag, a Slava Ukraini nevű észt jótékonysági szervezet felszámolója a Facebookon közölte, hogy Vaskivot március végén fogta el az Interpol Ausztriában. A szervezet pénzeszközeit a gyanú szerint elsikkasztották. 

Vaskiv korábban az Egyesült Államokba menekült, majd Raag szerint az Ukrán Nemzeti Nyomozó Iroda egy hamis munkaajánlattal vette rá, hogy visszatérjen Európába. Jelenleg a kiadatására készülnek Ukrajnába.

Az üzletember 2017 és 2021 között Lviv alpolgármestere volt. A neve először egy 2023 óta húzódó korrupciós botrányban merült fel, amelyben egy észt liberális politikus is érintett. Johanna-Maria Lehtme, a Liberális Észtország 200 párt egykori parlamenti képviselője alapította a Slava Ukraini szervezetet, és korábban annak vezetője volt. 

Lehtme szervezete több mint 6,5 millió eurót gyűjtött össze Ukrajna támogatására.

Ellene 2023 óta folyik büntetőeljárás, tartózkodási helye ismeretlen, és feltételezik, hogy elhagyta Észtországot. Az észt ERR közszolgálati médium szerint az ukrán ügyészség gazdasági bűncselekmények és pénzmosás gyanújával indított eljárást Vaskiv ellen. A botrány gyökerei a háború kitörése utáni időszakra nyúlnak vissza: 

Lehtme szervezete több mint 6,5 millió eurót gyűjtött össze Ukrajna támogatására.

A politikus népszerűsége gyorsan nőtt, 2023 januárjában az év emberének választották Észtországban, majd márciusban parlamenti mandátumot szerzett. Nem sokkal később azonban visszaélés gyanúja merült fel: a bejelentők szerint az adományok egy részét más célokra irányíthatták át. 

Mintegy 1,5 millió euró kerülhetett az IC Construction nevű céghez, amely Vaskivhoz köthető. 

A vállalat a beszámolók szerint jelentős nyereséget ért el a feltételezett segélypénzekből. A botrány kirobbanása után Lehtme 2023 májusában lemondott parlamenti mandátumáról, és elveszítette az év embere címet is. 

A Slava Ukraini működését leállították. 2025 decemberében az észtországi Tartu bíróság Ilmar Raagot jelölte ki a botrányba keveredett szervezet ügyeinek lezárására. 

Ugyanebben az időszakban az ügyet feltáró informátort, Olekszandr Csernovot egy ukrán bíróság felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte fegyverkereskedelem miatt, amit Raag igazságtalanságnak nevezett, és úgy vélte, hogy ez megtorlás lehetett a leleplezésért

2026 márciusában a szervezet – már felszámolás alatt volt– polgári pert indított Lehtme és Vaskiv ellen Észtországban és Ukrajnában, és több mint 750 ezer euró kártérítést követel. A Slava Ukraini közlése szerint a visszaszerzett pénzt az ukrán fegyveres erők támogatására fordítanák.

 

Dagad az ukrán korrupciós botrány, Jermak neve a legfelsőbb körökben bukkan fel

Lapunk arról is beszámolt, hogy a hatóságok már az elnöki hivatal felső vezetőinél és pártvezetőknél tartanak házkutatásokat az energetikai visszaélések miatt indult ügyben. 

Szokatlan módon személyes tárgyakat is lefoglaltak – biológiai bizonyítékokkal próbálhatják igazolni, ki használta az érintett ingatlanokat. 

A sajtó szerint ezzel azt akarják bizonyítani, hogy Andrij Jermaknak, az elnöki hivatal korábbi vezetőjének köze lehetett az egyik lakáshoz.

 

Borítókép: Az Interpol épülete (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Védőbeszéd a közjogi méltóságok életkora mellett

Majtényi László megbélyegző álláspontja diszkriminatív és egyben szemben áll a nemzetközi tendenciákkal.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
