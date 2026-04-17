Ukrán üzletembert tartóztattak le észt adományok elsikkasztása miatt

Az osztrák hatóságok letartóztatták Hennadi Vaskiv ukrán üzletembert, akit azzal vádolnak, hogy közel egymillió eurónyi segélyadományt tulajdonított el. A férfi neve már korábban is felmerült egy korrupciós ügyben – számolt be róla a Brussels Signal.

A hatóságok elfogták Hennadi Vaskiv ukrán üzletembert, akit közel egymillió eurónyi észt segélyadomány elsikkasztásával vádolnak.

Az ukrán üzletembert március végén fogta el az Interpol

Ilmar Raag, a Slava Ukraini nevű észt jótékonysági szervezet felszámolója a Facebookon közölte, hogy Vaskivot március végén fogta el az Interpol Ausztriában. A szervezet pénzeszközeit a gyanú szerint elsikkasztották.

Vaskiv korábban az Egyesült Államokba menekült, majd Raag szerint az Ukrán Nemzeti Nyomozó Iroda egy hamis munkaajánlattal vette rá, hogy visszatérjen Európába. Jelenleg a kiadatására készülnek Ukrajnába.

Az üzletember 2017 és 2021 között Lviv alpolgármestere volt. A neve először egy 2023 óta húzódó korrupciós botrányban merült fel, amelyben egy észt liberális politikus is érintett. Johanna-Maria Lehtme, a Liberális Észtország 200 párt egykori parlamenti képviselője alapította a Slava Ukraini szervezetet, és korábban annak vezetője volt.

Lehtme szervezete több mint 6,5 millió eurót gyűjtött össze Ukrajna támogatására.

Ellene 2023 óta folyik büntetőeljárás, tartózkodási helye ismeretlen, és feltételezik, hogy elhagyta Észtországot. Az észt ERR közszolgálati médium szerint az ukrán ügyészség gazdasági bűncselekmények és pénzmosás gyanújával indított eljárást Vaskiv ellen. A botrány gyökerei a háború kitörése utáni időszakra nyúlnak vissza:

A politikus népszerűsége gyorsan nőtt, 2023 januárjában az év emberének választották Észtországban, majd márciusban parlamenti mandátumot szerzett. Nem sokkal később azonban visszaélés gyanúja merült fel: a bejelentők szerint az adományok egy részét más célokra irányíthatták át.

Mintegy 1,5 millió euró kerülhetett az IC Construction nevű céghez, amely Vaskivhoz köthető.

A vállalat a beszámolók szerint jelentős nyereséget ért el a feltételezett segélypénzekből. A botrány kirobbanása után Lehtme 2023 májusában lemondott parlamenti mandátumáról, és elveszítette az év embere címet is.