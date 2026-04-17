Aranyvécéügy: Jermak neve már a legfelső körökben bukkan fel

A NABU most újabb házkutatást tartott Timur Mindics kijevi lakásában. Szokatlan módon személyes tárgyakat – például fogkeféket és ruhákat – is lefoglaltak. A ZN szerint a nyomozás láthatóan már nemcsak pénzügyi szálakat vizsgál, hanem biológiai bizonyítékokkal próbálhatják igazolni, ki használta az érintett ingatlanokat.

A sajtó szerint ezzel azt akarják bizonyítani, hogy Andrij Jermaknak, az elnöki hivatal korábbi vezetőjének köze lehetett az egyik lakáshoz.

A névtelenséget kérő forrás szerint sem Andrij Jermak, sem David Arakhamija nem válaszolt a sajtó kérdéseire. Jermak egy mintegy 100 millió dolláros korrupciós ügyben érintett, amely az Enerhoatom köré épült, de egyelőre nem emeltek ellene vádat. Az ügyet már most a Volodimir Zelenszkij-érához köthető legnagyobb botrányként emlegetik.

Jelkép lett az aranyvécé

A „Midász-ügy” egyik legismertebb jelképe az a bizonyos aranyvécé, amelyet egy korábbi razzia során találtak Mindics lakásában. Az ügyben eddig kilenc gyanúsított ellen emeltek vádat. A névsorban Mindics mellett szerepel Olekszij Csernyisov és Herman Haluscsenko is.