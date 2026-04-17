Aranyvécéügy: Jermak neve már a legfelső körökben bukkan fel

Újabb szintre lépett az ukrán energetikai korrupciós botrány, amely legismertebb jelképe az aranyvécé. A Kyiv Independent értesülései szerint Jermak bírósági idézést kapott. Közben a hatóságok házkutatást tartottak egy Volodimir Zelenszkij pártjához, a Nép Szolgájához köthető személynél – számolt be róla az Origo.
A nyomozás egyik kulcsfigurája Timur Mindics, aki Jermakhoz hasonlóan nem jelent meg a korrupcióellenes bíróság idézésére. Közben a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda már 2025 végén házkutatást tartott Arakhamija egyik munkatársánál, ami csak most került nyilvánosságra.
Ez egybeesik azzal, hogy öt kormánypárti képviselőt is megvádoltak, akik a gyanú szerint pénzt fogadtak el parlamenti szavazatokért cserébe.
