ukrajnai korrupcióAndrij JermakEnerhoatomkorrupciós botrányházkutatás

Aranyvécéügy: Jermak neve már a legfelső körökben bukkan fel

Tovább dagad az ukrán korrupciós botrány. A hatóságok már az elnöki hivatal felső vezetőinél és pártvezetőknél tartanak házkutatásokat az energetikai visszaélések miatt indult ügyben. Szokatlan módon személyes tárgyakat is lefoglaltak – biológiai bizonyítékokkal próbálhatják igazolni, ki használta az érintett ingatlanokat. Az egyre terebélyesedő „aranyvécés” botrány Volodimir Zelenszkij hatalmát is megingathatja.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 4:04
A hatóságok már az elnöki hivatal felső vezetőinél és pártvezetőknél tartanak házkutatásokat Forrás: AFP
Újabb szintre lépett az ukrán energetikai korrupciós botrány, amely legismertebb jelképe az aranyvécé. A Kyiv Independent értesülései szerint Jermak bírósági idézést kapott. Közben a hatóságok házkutatást tartottak egy Volodimir Zelenszkij pártjához, a Nép Szolgájához köthető személynél – számolt be róla az Origo.

Aranyvécé-ügy: Jermak neve már a legfelső körökben bukkan fel
Aranyvécéügy: Jermak neve már a legfelső körökben bukkan fel Fotó: AFP

A nyomozás egyik kulcsfigurája Timur Mindics, aki Jermakhoz hasonlóan nem jelent meg a korrupcióellenes bíróság idézésére. Közben a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda már 2025 végén házkutatást tartott Arakhamija egyik munkatársánál, ami csak most került nyilvánosságra. 

Ez egybeesik azzal, hogy öt kormánypárti képviselőt is megvádoltak, akik a gyanú szerint pénzt fogadtak el parlamenti szavazatokért cserébe.

A NABU most újabb házkutatást tartott Timur Mindics kijevi lakásában. Szokatlan módon személyes tárgyakat – például fogkeféket és ruhákat – is lefoglaltak. A ZN szerint a nyomozás láthatóan már nemcsak pénzügyi szálakat vizsgál, hanem biológiai bizonyítékokkal próbálhatják igazolni, ki használta az érintett ingatlanokat. 

A sajtó szerint ezzel azt akarják bizonyítani, hogy Andrij Jermaknak, az elnöki hivatal korábbi vezetőjének köze lehetett az egyik lakáshoz.

A névtelenséget kérő forrás szerint sem Andrij Jermak, sem David Arakhamija nem válaszolt a sajtó kérdéseire. Jermak egy mintegy 100 millió dolláros korrupciós ügyben érintett, amely az Enerhoatom köré épült, de egyelőre nem emeltek ellene vádat. Az ügyet már most a Volodimir Zelenszkij-érához köthető legnagyobb botrányként emlegetik. 

Jelkép lett az aranyvécé

A „Midász-ügy” egyik legismertebb jelképe az a bizonyos aranyvécé, amelyet egy korábbi razzia során találtak Mindics lakásában. Az ügyben eddig kilenc gyanúsított ellen emeltek vádat. A névsorban Mindics mellett szerepel Olekszij Csernyisov és Herman Haluscsenko is.

Újabb fordulatot vett az ukrán aranyvécés botrány
Újabb fordulatot vett az ukrán aranyvécébotrány Fotó: AFP

Az Ukrainszka Pravda szerint Jermak továbbra is komoly befolyással bír az elnöki hivatal működésére – erről ide kattintva, az Origo oldalán olvashat részletesen. 

Kísérlet a korrupcióellenes intézmények felszámolására

A Jermak elleni vádak között külön fejezetet érdemel az az állítás, hogy megkísérelte átvenni az ellenőrzést a NABU és a Szervezett Bűnözés Elleni Ügyészség (SAP) felett. Zseleznjak szerint Jermak személyesen próbálta rábírni Zelenszkijt, hogy lassítsa vagy fékezze meg az ukrán korrupcióellenes reformokat, és fossza meg a nyomozó hatóságokat kulcsfontosságú jogosítványaitól – erről egy korábbi cikkünkben részletesen írtunk.

Borítókép: Andrij Jermak és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bogár László
idezojelekmagyarország

Nekünk Mohács kell?

Bogár László avatarja

Miként sikerült a legkisebb rosszból a legnagyobb rossz rémképét legyártan a magyar választók számára pontosan akkor, amikor a globális hatalmi rendszer tektonikai átalakulása pillanatok alatt ledarálhat egy olyan jelentéktelen helyet, mint Magyarország?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

